NASA考虑在月球附近建立小型空间站 作深处任务航点

新浪科技讯 北京时间3月16日下午消息，据外媒可以报道，美国国家航空航天局（NASA）正在考虑在月球附近建立一个小型空间站，这个空间站将作为宇航员前往月球时的中转站。NASA预计在2025年完成小型空间站的建立。这个项目的名称为“NASA月球轨道平台入口（NASA Lunar Orbiting Platform-Gateway）”，未来在执行宇宙探索任务的时候，宇航员可以在这个小型空间站内对月球进行观察。另外，在前往宇宙更深处执行任务的途中，这里也可以充当宇航员的航点。在人类正式尝试登陆火星的时候，这个小型空间站的确可以充当宇航员的跳板。

虽然不是人类历史上第一个空间站，但是NASA月球轨道平台入口可国际空间站（ISS）有很大的区别。ISS内常年都有人值守，而这个月球轨道平台入口并非如此。这个计划说明，在没有宇航员驻守的时候，它会对自己进行维护。

因此这个空间站的规模要比ISS小的多，这样才能让前期搭建和后期维护变得更加轻松。虽然目前这个计划还在孕育当中，但是这个空间站很有可能会被安放在NRHO轨道上。这个环月轨道离月球表面的距离分为远点和近点，因此在轨道上运行时，空间站离月球表面的距离也不是一成不变的。

这个空间站将会一直与地球保持在同一侧，从而方便地球与空间站之间的沟通。另外，在这个轨道上空间站的太阳能发电设施也可以一直面向太阳，能够源源不断的为空间站提供必需的电力。

如果NASA的这个计划得以通过，他们预计最早于2022年将月球轨道平台入口的第一部分发射进太空，这一部分将会是该平台的电力和推进模块，在此之后NASA将会把其它部分也发射到预定位置，例如居住舱和气密过渡舱等。NASA将会制定一些商业火箭负责发射，例如SpaceX的火箭，整个空间站预计将于2025年正式建立完成。(月恒)