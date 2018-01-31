新浪科技> 业界> 苹果就旧iPhone变慢事件致歉专题 > 正文

美国就更新软件导致旧款IPhone变慢问题调查苹果公司

美国就更新软件导致旧款IPhone变慢问题调查苹果公司
2018年01月31日 03:03 新浪财经
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪美股讯 北京时间31日彭博消息，美国当局据称就更新软件导致旧款IPhone变慢问题调查苹果公司。

　　据知情人士透露，美国司法部和证券交易委员会（SEC）正在调查苹果公司披露的其软件更新导致旧款iPhone速度变慢的问题是否违反了证券法。

　　知情者称，政府已经向该公司索取信息。他们警告说，调查工作正处于初期阶段，现在就对可能的执法行动下判断还为时过早。

　　苹果公司和政府的发言人没有立即回应评论请求。

　　在几周前，苹果承认放慢了旧款iPhone的运行速度，以使其内部电池寿命更长。苹果公司在2017年初发布了一个软件更新，开始限制旧款iPhone的运行速度，但当时没有说明其软件更新会放慢手机的速度。去年12月，苹果对于未就这一信息进行沟通表示歉意，并承诺发布另一个软件更新来减轻这种担忧。

　　如果用户用新电池替换旧电池，则可以修复这个问题。作为公众道歉的一部分，苹果公司将电池更换的价格降至29美元，折扣50美元。

　　苹果计划在春季发布一款名为iOS 11.3的iPhone软件更新，新功能允许用户监控电池的健康状况并防止放缓。苹果公司表示，如果消费者关闭限流功能，旧款iPhone将更容易随机重新启动。

苹果电池
我要反馈
相关专题： 苹果就旧iPhone变慢事件致歉
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有