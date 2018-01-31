美国就更新软件导致旧款IPhone变慢问题调查苹果公司

新浪美股讯 北京时间31日彭博消息，美国当局据称就更新软件导致旧款IPhone变慢问题调查苹果公司。

据知情人士透露，美国司法部和证券交易委员会（SEC）正在调查苹果公司披露的其软件更新导致旧款iPhone速度变慢的问题是否违反了证券法。

知情者称，政府已经向该公司索取信息。他们警告说，调查工作正处于初期阶段，现在就对可能的执法行动下判断还为时过早。

苹果公司和政府的发言人没有立即回应评论请求。

在几周前，苹果承认放慢了旧款iPhone的运行速度，以使其内部电池寿命更长。苹果公司在2017年初发布了一个软件更新，开始限制旧款iPhone的运行速度，但当时没有说明其软件更新会放慢手机的速度。去年12月，苹果对于未就这一信息进行沟通表示歉意，并承诺发布另一个软件更新来减轻这种担忧。

如果用户用新电池替换旧电池，则可以修复这个问题。作为公众道歉的一部分，苹果公司将电池更换的价格降至29美元，折扣50美元。

苹果计划在春季发布一款名为iOS 11.3的iPhone软件更新，新功能允许用户监控电池的健康状况并防止放缓。苹果公司表示，如果消费者关闭限流功能，旧款iPhone将更容易随机重新启动。