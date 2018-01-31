裁员传闻不断 风口中的无人货架踩刹车

来源：北京商报

无人货架在经过一年的爆发后市场终究要回归冷静。1月30日有猩便利内部人士向北京商报记者报料称，猩便利业务拓展团队（BD）的网点开发工作已经停止三周，并且自1月30日起开始大幅裁员，约60%的BD人员将被裁掉。有分析认为，无人货架在资本迅速涌入后的盲目扩张总要有人“背锅”，随着风险投资热度不断衰减，无人货架市场也将回归理性。

裁员传闻不断

距离上一次“裁员风波”仅过去半个多月，猩便利再次被曝大幅裁员。一位猩便利上海总部员工向北京商报记者透露，猩便利将从1月30日起大幅裁减BD人员。在此之前，猩便利包括北上广等城市的新网点拓展工作已经停止三周，并延续至春节前不会开工。

据该员工透露，此前，猩便利的BD团队构成是由每个主管带领12位BD人员，现在已调整为一个主管只带领5位BD人员，“近六成的BD人员将被以业绩不达标、违纪等理由被约谈并变相辞退”。上述员工表示。

这并非第一家无人货架企业被曝裁员，也并非猩便利第一次被曝裁员。据接近猩便利的人士透露，从今年1月起，猩便利已经裁减掉大批物流人员，委托给招工平台的物流人员招聘人数也由1400名缩减为400名。1月中旬，猩便利针对“撤柜”、“裁员”事件的回应是“业务确实在调整”。此次，猩便利方面告诉北京商报记者，裁员或因业务违纪问题，具体情况还在核实。

无人货架在2017年下半年爆发，在今年1月却已进入“多事之秋”。除猩便利外，七只考拉也被曝出大幅裁员，另外还发生了便利蜂并购领蛙事件。

零售业观察评论人王利阳认为，资本快速进入无人货架领域后，企业前期大范围扩张首先需要的就是大量BD人员，其次需要的是配套的物流补货团队。当网点战线收紧时，对应的物流团队首先会受到冲击。与此同时，由于办公室场景规模有限，市场接近饱和后，自然也就不再需要太多的BD人员去扩展新网点，所以开始出现大幅裁员现象。

为急速扩张买单

无人货架企业前期“急功近利”式扩张所催生的行业泡沫，总要有人“背锅”。据上述猩便利内部员工透露，猩便利此前对入驻企业的要求是有30人以上的规模，这一并不算高的扩张标准埋下了大量隐患。有部分BD人员为了达到业绩要求，会谎报企业人数。猩便利此前一直未严格进行网点质量管控和库存盘点工作，在近期才开始进行统一管控和盘点，发现存在许多入驻企业的人数不足30人，一些网点的销售额很低甚至为零，等于是“无效”网点。同时，无人货架的货损率也呈不断上升趋势，平均货损率超过40%。

资本快速涌入下，大部分无人货架企业盲目扩张，网点数量上去了，管理水平却并未及时跟上。据了解，除谎报网点规模外，无人货架企业为争夺网点而发生矛盾的事件屡见不鲜，甚至存在BD人员“贿赂”企业行政人员、物流配送人员“偷卖”商品等行为。朗然资本创始合伙人潘育新认为，无人货架行业出现阶段性错误，是在资本推动和巨头进入并行下行业竞争过于激烈所致。一个优质办公室网点同时引入了3-4家无人货架企业，自然谁的销售都不会好，一些创业公司开始裁员也是为了调整模式，省钱过冬。

王利阳表示，无人货架市场从兴起到进入盲目“抢地”的竞争阶段时间并不长，但大部分BD人员只在乎销售提成，并不对网点收益效果负责，导致产生大量“垃圾”点位。网点扩张背后面临的是供应链、物流配送、运营等各方面的成本和考验，大部分企业只能靠烧钱来维系经营。

行业将回归理性

资本点燃了无人货架的疯狂，但钱总有烧完的一天，市场终究会回归冷静。在潘育新看来，资本推动下的风口转化速度非常快，原有的无人货架模式“大势已去”，融资多、点位多的头部企业要考虑下一步怎么转型，在渠道、技术、产品等方面创造新的差异性，而不是一条老路走到底，否则把前期融到的钱都花掉后将很难再获融资。潘育新表示，创业是大浪淘沙的过程，创业团队要能够根据市场变化不断调整商业模式，只有消费者能够接受的产品和服务才是最有价值的。

王利阳认为，无人货架市场接下来的走势很快将会尘埃落定。一些已跑出来的独角兽公司，在资金相对充足的情况下还有进一步精细化运营、升级优质网点的空间，也不排除资本会继续买账的可能。但风险投资人对无人货架市场的态度已相当谨慎，位于市场中尾部的大部分企业将不得不面临资金烧完后的崩盘或被并购。

尽管无人货架企业近期多被负面缠身，但是业内人士并不否认办公室场景的发展空间。潘育新认为，各大巨头不断入局无人货架能体现出这个市场还是存在机会的，如果没有盲目竞争，最后只存活一两家品牌，并且每个高质量网点只有一家无人货架品牌进驻，那还是有很大的想象空间的。首先，无人货架本身将是很好的广告点位资源，另外，未来无人货架品牌也可以为入驻企业提供更深入的多样化服务，包括商品团购、福利礼品、茶水间维护等。

北京商报记者 吴文治 徐天悦/文 李烝/制图