研究表明：锻炼时听激励音乐可能更糟糕

来源：快科技

通常在锻炼时我们会播放一些激励音乐。但是，新的研究表明，这样做可能没有你想要的效果。一项新的研究发现，听激励音乐并不能提高运动或锻炼的整体表现，同时专家说，这样做会让你更容易冒险。

“虽然音乐在唤起情绪反应中的作用及其在情绪调节中的作用一直是一个很有科学意义的课题，但如何倾听音乐与自我评价认知的变化有关的问题却鲜有讨论。” Paul Elvers博士说，他是这项研究的作者之一。

“这是令人惊讶的，因为自我评价的认知和态度，比如自尊、自信和自我效能感被认为对音乐等外界刺激敏感。”

在这项研究中，研究人员调查了激励音乐对150名参与者的影响。参与者被分成三组，每组需要完成一项投投篮任务，并填写一份问卷。

当他们这样做的时候，他们的任务是听他们自己选择的音乐，或者是实验者选择的音乐，或者根本没有音乐。

他们也被允许选择自己与篮筐的距离，用金钱奖励成功投篮获得的分数。研究人员发现，无论是积极的还是消极的，他们的整体表现都与听音乐无关。

他们还发现自我评价的认知、自尊和运动相关的焦虑似乎不受影响。但是，它确实增加了冒险行为。这在男性参与者和被允许选择自己音乐的人身上尤为明显。

Elvers博士说：“研究结果表明，与动机和情绪相关的心理过程对于理解音乐在运动和锻炼中的作用和效果起着重要作用。”

“我们在研究中发现的冒险行为的性别差异与之前的研究结果一致。”

尽管如此，研究人员说，关于激励音乐、自我提升、表演和冒险行为的相互作用还有很多需要研究的地方。

Elvers博士说：“我们收集了一些证据，证明音乐能够增加冒险行为，但还需要更多的研究来提高这一发现的稳固性。”

“我们相信，音乐能够带来愉悦感，以及它在自我提升方面的功能，是未来研究的方向。”