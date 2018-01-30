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“雾霾塔”到波兰 当地博物馆将展出“雾霾戒指”

“雾霾塔”到波兰 当地博物馆将展出“雾霾戒指”
2018年01月30日 16:00 新浪综合
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　　来源：cnBeta

　　继鹿特丹、阿姆斯特丹、以及北京之后，由荷兰艺术家 Dan Roosegaarde 发起的“雾霾塔”（Smog Free Tower）项目，也将在波兰南部城市克拉克夫的某座公园落成。该装置高 7 米、宽 3.5 米（23×11 英尺），旨在利用电离技术（通过向空气中释放带正电荷的离子来净化局部空气）解决困扰城市的烟尘污染问题。附着的细颗粒物，会被带有表面负电荷的装置吸至塔内。

　　Studio Roosegaard 将 Somg Free Tower 称作“全球首款烟雾吸尘器”。

　　由“雾霾塔”收集的颗粒物，将被压缩成块。

　　埃因霍芬理工大学的科学家们研究了“雾霾塔”的效率。

　　发现它可以吸收 70% 的 PM10 颗粒，以及多达 50% 的 PM2.5 颗粒。

　　“雾霾塔”最初设置在鹿特丹和阿姆斯特丹，并于 2016 年引入北京。

　　现在，Studio Roosegaarde 又决定将“雾霾塔”带到波兰某公园。

　　“雾霾塔”的高度为 7米，宽度为 3.5 米（23×11 英尺）。

　　收集压缩的颗粒物不仅可以制砖，也可以加工为珠宝，感兴趣的人们可以订购。

　　据悉，“雾霾塔”的电力消耗，比一台热水锅炉还要低。

　　在北京工作 41 天之后，“雾霾塔”清洁了 3000 万 m3 的空气（约合 8 万座鸟巢）。

　　在北京忙完之后，“雾霾塔”启程前往下一站 —— 波兰南部城市克拉科夫（Kraków）。

　　“雾霾塔”将设置在该市的乔达纳公园（Park Jordana）。

　　与此同时，克拉科夫市当代艺术博物馆也将展出一枚“雾霾戒指”。

　　该展览将于 2 月 16 日开启，并持续到 4 月 15 日，感兴趣的朋友可以路过欣赏一番。

雾霾波兰博物馆
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