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高通“硬起来”：CEO领队上阵拍视频 誓言抵制博通

高通“硬起来”：CEO领队上阵拍视频 誓言抵制博通
2018年01月30日 14:31 环球网
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　　高通星期一发布了一段视频，在视频中，高通的高管管理团队针对博通收购该公司表示强烈反对，并誓言继续抵制博通恶意收购的企图。之前，博通企图让高通的股东在3月6日年度股东大会上，通过投票来撤换高通董事会。该视频长度约为34分钟，全力说服股东不要支持博通公司的投票计划。

高层管理团队亲自上阵以发声高层管理团队亲自上阵以发声

　　外媒称，这位不请自来的竞购者，先前宣布了高通公司董事会的新提名人选，并提出1050亿美元的收购价，承诺将为投资者创造巨大价值。倘若成功，这将是科技行业历史上最大规模的收购。

　　在该视频中，由高通公司CEO史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）首先发声，他强烈反对博通的提议，并声称博通的说法没有事实基础。“博通近期仍没有明确的途径能为其创造任何附加价值，必须质疑它是否真有能力实现承诺。”

高通CEO 史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）高通CEO 史蒂夫·莫伦科夫（Steve Mollenkopf）

　　高通认为，博通计划为股东创造的价值，是从不切实际的高度画出的大饼。由于其业务范围，高通和博通可能会在全球受到至少一年的监管审查，而且不能保证该整合最终会得到批准。此外，新发布的视频中，还强调了高通在各种技术领域的领先地位，包括5G、移动芯片、调制解调器和物联网。

　　高通敦促股东投票反对博通董事会提名，并劝其允许现在的管理层继续领导高通公司。由于高通近期以380亿美元收购恩智浦半导体，高通相信自己仍能够创造显著的价值。另外，高通正在筹划重大股票回购，作为加强其市值的另一种方法。高通将博通最近的举动称为“低价值、高风险的恶意提议，对股东来说毫无意义”。

高通博通高管
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