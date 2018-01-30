比尔盖茨：人工智能能使人们拥有更长假期

新浪科技讯 北京时间1月30日凌晨消息，一直以来，有不少科技界知名人士在宣扬人工智能威胁论。比如，特斯拉的创始人埃隆·马斯克（Elon Musk）就曾多次表示应该警惕人工智能。知名物理学家史蒂芬·霍金（Stephen Hawking）曾说人工智能可能成为“人类文明史上的最糟糕的事情”。不过，微软创始人比尔·盖茨（Bill Gates）则认为人工智能意味着更长的假期。

在世界经济论坛上一次与FOX Business的采访中，盖茨说：“我们当然可以期待我们的假期将会变得更长。机器学习使得人类的生产力大幅提高，因此能在更短的时间内完成相应数量的工作。这是件好事。”

盖茨表示：“人类的目标不仅仅是坐在柜台后售卖商品。更多的休息时间不是件坏事”。机器学习在很多领域都能把事情做得又快又省钱，比如监控、安保、和现场记录等。

盖茨说道：“AI就是一种更好的软件，可以应用到很多场景中去。比如手术室、监狱、工厂、法庭等地方，通过人工智能能够记录下当场所有人说的话（语音识别），还能通过监控发现违反安全规定的事件（机器视觉）。所以，人工智能能使人们更有效地利用现有资源，比我们能更敏锐地意识到正在发生的事情，并且还很便宜。因为现在的计算机已经具备与人类相匹敌的视觉和听觉能力。”

那些因人工智能解放的劳动力能到真正需要他们的产业中去。

盖茨说：“对于过剩的劳动力，可以引导他们去帮助照顾老年人，去帮助缩小班级规模，去帮助有特殊需要的儿童。”

这种转变不会很简单。盖茨强调说，政府需要建立一个安全网使得因人工智能下岗的职工得到培训实现再就业。这将是很困难的，因为在未来几十年中这个转变的速度将比过去任何时候都快。所以需要培训的员工比率很高。

特斯拉的创始人马斯克曾说他认为政府的唯一选择就是给公民发放现金补贴来支撑他们的生活。

在2016年11月的一次采访中，马斯克说：“由于自动化，这是一次很好的机会实现类似无条件基本收入的政策。是的，我不确定政府还会做什么，但我觉得这确实是会发生的事。”他提到的无条件基本收入（Universal basic income）是指政府每月都向公民发放薪金，不管他是否就业。

这不是盖茨第一次说到个人生产力提升对整个社会的好处，他曾与他的朋友沃伦·巴菲特（Warren Buffett）于2017年在哥伦比亚大学的一次活动中讨论过这个问题。巴菲特说：“认为每个员工的更多产出—即当下因生产力提升正在发生的事—将对社会有害的观点是疯狂的。如果一个人可以只按一个按钮就能生产出我们现在生产的东西，这对世界有利还是有害？你可以想象到其他更多的可能性。”

盖茨对巴菲特的言论表示同意，他随后补充说：“这也确实迫使我们去关注每一个受影响的个人，利用起额外的资源，确保有相关引导他们能通过再教育来实现再就业的政策。”（小宝）