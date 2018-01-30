戴尔或与VMware达成反向合并交易并借此上市

新浪科技讯 北京时间1月30日凌晨消息，据CNBC报道，有熟知内情的消息人士透露，戴尔可能与由其控股的云计算公司VMware达成一项反向合并交易并借此上市，后者目前的市值为600亿美元。

在这项反向合并交易中，实际上将由VMware收购规模大于自身的戴尔，后者则可借此上市，无需进行正常的挂牌交易。这很可能将成为科技业历史上规模最大的并购交易，此前在2013年支持戴尔私有化的投资者也可借此变现，并有助于戴尔偿还约500亿美元负债。受此消息影响，VMware股价大跌。

消息人士透露，戴尔也有可能采取传统的IPO（首次公开招股）上市方式，但反向合并可令其不必进行新的公开发行交易。戴尔尚未决定采取何种战略选择，目前还在考虑其他几条路线，如开展其他并购交易或收购目前尚未持有的VMware股份等。其中一名消息人士称，戴尔不太可能直接作价出售或出售所持VMware股份。

戴尔在2015年以670亿美元的价格收购了EMC，并因此获得了80%的VMware股份，当时VMware被视为这项交易的“皇冠之珠”，它是虚拟化领域中的先驱。企业可利用虚拟化技术在一个硬件上运行多台“虚拟”计算机，从而提高在数据中心运行大型计算机的效率。

这种技术到今天仍被广泛使用，但VMware的增长前景已经受到抑制，原因是企业日益将基础设施从自有数据中心转向亚马逊和微软等大型云服务提供商。VMware在2016年同意让客户在亚马逊云服务上运行其软件，这意味着该公司承认云服务模式棋高一着。

消息人士称，反向合并是戴尔及其顾问正在考虑的大胆的战略计划之一，该公司董事会将于下个月召开会议以评估多种选择，其中包括反向合并的很多选择还都处在早期探索阶段。如果真由VMware收购戴尔，则VMware将向戴尔创始人迈克尔·戴尔（Michael Dell）和身为戴尔股东的私募股权投资基金银湖（Silver Lake）发行股票，这些股东随后可在公开市场上出售股票，借此将其投资变现。

由于戴尔现在是一家非上市企业，因此其确切估值尚不可知。戴尔在2013年进行了一项244亿美元的私有化交易，并于2015年以670亿美元的价格收购EMC，当时VMware的平台虚拟化软件是其发起收购的主要理由之一。迄今为止，这仍是有史以来规模最大的科技业并购交易。但从理论上来说，VMware收购戴尔将可使其相形见绌，成为最大的科技业并购交易。

VMware营收每年都在持续增长，但增速已经放缓，2016年销售额同比增长6.7%，相比之下此前六年的增幅则均为两位数。但2016年VMware净利润仍创下历史新高，达12亿美元；而根据该公司作出的业绩预期，2017年净利润将超过这一纪录。

戴尔和VMware发言人均拒绝置评。（唐风）