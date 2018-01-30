新浪科技> 业界 > 正文

IBM副总裁：量子计算面临人才短缺 需与高校合作培养

IBM副总裁：量子计算面临人才短缺 需与高校合作培养
2018年01月30日 14:44 新华社
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　IBM副总裁：量子计算面临人才短缺，需与高校合作培养彭茜/新华社

　　美国国际商用机器公司（IBM）负责量子战略和生态的副总裁罗伯特·苏托尔在北京出席“全球新兴科技峰会”期间表示，目前全球量子计算人才普遍短缺，企业需要与高校更紧密合作，从高等教育阶段开始培养相关人才。

　　当前全球科技巨头加速量子计算竞争的同时，人才不足问题也日益凸显。1月29日出席《麻省理工科技评论》与“深科技”两家科技媒体主办的“全球新兴科技峰会”后，苏托尔接受新华社记者采访说，目前量子计算急需物理方面人才进行相关硬件研发，同时也需要数学和计算机领域人才。

　　学数学出身的苏托尔介绍说，IBM已开始与美国麻省理工学院合作开展量子计算人才培养项目，将挑选有物理、数学、计算机等背景的学生加入。全球还有很多高校也向IBM递出了“橄榄枝”。

　　谈及“量子霸权”的实现，苏托尔说，人们不应执着于量子计算机何时能够达到操纵50个或更多量子位，而应关心怎样利用量子计算机的优势更好地解决实际问题，从中提炼出商业价值，并促进更多科学进展。

　　所谓“量子霸权”，即量子计算机能有效操纵５０个左右的量子位，计算能力超过传统计算机。苏托尔认为，这一称谓并不合适，他倾向使用“量子优势”。

　　“在2016年，我们已经处在重要的准备阶段，完成了相关基础设施构建、相关算法研发，提升了量子容量等，接下来我们将向‘量子优势’进发。”他说。

　　苏托尔介绍，IBM去年发布的世界首个商用化通用量子计算系统“IBM Q”目前在全球已有7万名用户，并基于此云平台开展了200多万项实验。

　　“在我看来，量子计算是一场不同科学家、不同实验室之间的竞争，但这种竞争是友好的。”他说，量子计算的圈子非常“小”，很多人都是校友或老朋友。

　　（原标题：IBM副总裁：量子计算面临人才短缺）

量子计算IBM高校
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有