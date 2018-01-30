IBM副总裁：量子计算面临人才短缺 需与高校合作培养

IBM副总裁：量子计算面临人才短缺，需与高校合作培养彭茜/新华社

美国国际商用机器公司（IBM）负责量子战略和生态的副总裁罗伯特·苏托尔在北京出席“全球新兴科技峰会”期间表示，目前全球量子计算人才普遍短缺，企业需要与高校更紧密合作，从高等教育阶段开始培养相关人才。

当前全球科技巨头加速量子计算竞争的同时，人才不足问题也日益凸显。1月29日出席《麻省理工科技评论》与“深科技”两家科技媒体主办的“全球新兴科技峰会”后，苏托尔接受新华社记者采访说，目前量子计算急需物理方面人才进行相关硬件研发，同时也需要数学和计算机领域人才。

学数学出身的苏托尔介绍说，IBM已开始与美国麻省理工学院合作开展量子计算人才培养项目，将挑选有物理、数学、计算机等背景的学生加入。全球还有很多高校也向IBM递出了“橄榄枝”。

谈及“量子霸权”的实现，苏托尔说，人们不应执着于量子计算机何时能够达到操纵50个或更多量子位，而应关心怎样利用量子计算机的优势更好地解决实际问题，从中提炼出商业价值，并促进更多科学进展。

所谓“量子霸权”，即量子计算机能有效操纵５０个左右的量子位，计算能力超过传统计算机。苏托尔认为，这一称谓并不合适，他倾向使用“量子优势”。

“在2016年，我们已经处在重要的准备阶段，完成了相关基础设施构建、相关算法研发，提升了量子容量等，接下来我们将向‘量子优势’进发。”他说。

苏托尔介绍，IBM去年发布的世界首个商用化通用量子计算系统“IBM Q”目前在全球已有7万名用户，并基于此云平台开展了200多万项实验。

“在我看来，量子计算是一场不同科学家、不同实验室之间的竞争，但这种竞争是友好的。”他说，量子计算的圈子非常“小”，很多人都是校友或老朋友。

（原标题：IBM副总裁：量子计算面临人才短缺）