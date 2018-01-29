中国城市级AI首出海：马来西亚引入阿里云ET城市大脑

阿里云总裁胡晓明（左4）与马方官员签约

新浪科技讯 1月29日下午消息，马来西亚官方今日宣布，首次引入中国AI技术对城市进行全面调节，并正式签约阿里云ET城市大脑。未来，AI将全面应用到马来西亚交通治理、城市规划、环境保护等领域，首阶段将应用到首都吉隆坡281个道路路口，通过红绿灯动态调节、交通事故检测等缓解拥堵的交通状况。

去年5月，马来西亚总理纳吉布就曾发推暗示将引入城市大脑，他在造访阿里巴巴时晒出一张ET大脑照片，并表示希望中国的云计算AI技术。半年后的今天，马来西亚正式签约引入ET城市大脑。

据阿里巴巴介绍，第一阶段，吉隆坡的281个道路路口会接入城市大脑，AI不仅将全局调控交通状况，加快车辆通行速度，还将为应急车辆开辟“一路绿灯”的生命通道。此外，AI还将通过道路摄像头优先发现交通事故，这不仅将为红绿灯调节提供参考，还能为交警部门提供更全面的疏导建议。

“这标志着马来西亚成为中国以外第一个城市大脑落地的国家”，阿里云总裁胡晓明表示，今年是阿里云为全球提供技术服务的第四年，也是阿里巴巴eWTP项目落地马来西亚的第二年，中国AI技术已经率先应用到产业实践中，这一技术也将以马来西亚为起点，为世界越来越多的城市提供服务。此前，ET城市大脑成为有AI“国家队”之称的科技部新一代国家人工智能开放创新平台。这一城市级人工智能技术已经应用到了杭州、苏州、衢州等七个国内城市，并为部分应用区域提高15%道路通行时间，让120救护车抵达现场的时间缩短一半。

据IDC市场统计数据显示，2016年阿里云在中国市场占有超过47%市场份额，超过追随者的总和。在全球市场上Gartner数据表明，阿里云在全球仅次于亚马逊AWS和微软Azure排第三位。（韩大鹏）

以下为阿里云总裁胡晓明部分演讲内容：

这是我第7次到吉隆坡，但是我今天非常荣幸，今天能够在吉隆坡和我们的合作伙伴MDEC和吉隆坡市政局DBKL一起，宣布推出马来西亚城市大脑。

这也标志着马来西亚成为中国以外第一个城市大脑落地的国家。这既是阿里云城市大脑技术发展的一个重要里程碑，也标志着马来西亚数字化城市发展已经走在了全球的前列。在过去的二十年，吉隆坡市持续投入城市信息化建设，为城市积累大量的本身的数据资源。但是，仅仅靠人力根本无法去解决这些对数据的分析，同时也没有办法通过这些海量的数据资源，来解决交通问题。

所以，人们势必需要通过一个大脑来解决城市的交通问题。现在在中国在杭州，我们有了自己的一个城市大脑，大脑第一次让城市的交通信号灯能够根据即时的流量，优化时间的分配，提高交通的效率，还创新的实现了向救护车、救火车等车辆优先的角度顺序。救护车到达现场的时间比原来缩短了将近一半。这50%，这就是救命的时间。

在城市里，大脑可以使得数据可以节省大家的时间，甚至可以挽救生命。在杭州部分区域里，城市大脑使车辆的通行速度平均提升了15%，平均为每一辆车每一天节省3分钟的等候时间。并且使杭州从拥堵程度原来在整个中国排名第四，现在已经到了十名以外。人工智能和数据真正在城市运营当中发挥了杰出的价值。

吉隆坡作为一个现代化的城市，需要消耗大量的水、电、土地等资源，所以在这基础上，也需要让一个大脑可以更好的去规划一个城市，不断的优化我们资源的分配，让我们的生活更加舒适便利的同时，我们可以用最少的资源。

我们希望通过输出城市大脑相关技术和经验，为吉隆坡市城市治理建立一个人工的智能枢纽，提升其整体治理城市的能力，为缓解吉隆坡市民日常生活当中所遇到的现实问题，提供智能化的解决方案。从而帮助吉隆坡成为整个东南亚地区，乃至全球智能化城市发展的风向标。

此外，马来西亚城市大脑也为私有机构和学术研究机构构建了一个基于尖端云计算和AI技术的创新生态平台。行业合作伙伴、创业公司、大学、研究机构等都有这样本身的均等的机会，利用城市大脑上创新的技术工具，来驱动商业和技术的创新。并将这些创新反哺给城市大脑的平台，从而使城市大脑平台不断的自我更新升级和发展，并将成为马来西亚整体数字化转型当中的重要驱动力。

如果说城市大脑为马来西亚的智能城市发展提供了技术基础设施和工具，我们今天同时宣布，我们将我们的大数据的数字平台“天池”带到马来西亚，为马来西亚培养掌握下一代云计算、AI和大数据技术的顶尖人才提供支持。