雷军旗下金山云再获2亿美元融资 47天累计7.2亿美元

新浪科技讯 1月29日下午消息，继D系列两次融资累计5.2亿美元后，雷军旗下金山云宣布再次获得2亿美元融资。至此，47天内，金山云三次发布了D系列融资消息，总额达7.2亿美元，公司投后估值为23.73亿美元。

金山集团相关公告显示，在本次D系列后续融资中，总计发行约229,942,410股D系列优先股。其中，FutureX Capital（天际资本）以1亿美元认购114,971,205股D系列优先股。金山软件作为跟投方，同时以1亿美元认购114,971,205股D系列优先股。融资完成后，在完全稀释的基础上，金山软件、骊悦投资者、民生投资者、Forebright投资者、顺为投资者及FutureX Capital（天际资本）分别拥有约51.58%、4.32%、4.32%、2.16%、0.43%及4.21%股份。

金山云CEO王育林表示，金山云D系列连续融资，显示了资本对中国公有云市场特别是金山云的高度认可和信心，“中国正在加速进入智能时代，而云计算作为大数据、人工智能的基础，将成为企业乃至产业升级的必然选择”。最近3年，金山云保持超过三位数的复合年均增长率，已跻身成为中国公有云市场前三名。

王育林表示，中国云计算市场客户正加速流向头部玩家，领军企业海外业务拓展需求也与日俱增。在资本的全力支持下，金山云将向着年营收百亿元人民币的目标前进。

去年12月12日，金山云宣布D轮融资3亿美元，估值为19亿美元。今年1月4日，获融资2.2亿美元，估计升值21.2亿美元。今日融资后，金山云的估值达到23.73亿美元。（韩大鹏）