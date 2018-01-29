畅游第四季度营收1.44亿美元 同比上升11%

新浪科技讯 北京时间1月29日下午消息，畅游（NASDAQ：CYOU）今日发布了该公司截至2017年12月31日的第四季度及全年未经审计财报。财报显示，畅游第四季度营收为1.44亿美元，同比上升11%；以Non-GAAP计算，归属畅游的净利润为3400万美元，稀释后的每股净盈利为0.64美元。

畅游2017年营收为5.8亿美元；以Non-GAAP计算，归属畅游的净利润为1.26亿美元，稀释后的每股净盈利为2.36美元。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街5位分析师平均预计，畅游第四季度总营收将达1.581亿美元。财报显示，畅游第四季度总营收为1.44亿美元，略低于分析师预期。

另外，华尔街3位分析师平均预计，不按美国通用会计准则计算（non-GAAP），畅游第四季度每股美国存托凭证（ADS）摊薄净盈利0.81美元。财报显示，畅游第四季度每股ADS摊薄净盈利0.64美元，低于分析师预期。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街7位分析师平均预计，畅游2017全年总营收将达5.8771亿美元。财报显示，畅游2017全年总营收为5.8亿美元，略低于分析师预期。

另外，华尔街5位分析师平均预计，不按美国通用会计准则计算（non-GAAP），畅游2017全年每股美国存托凭证（ADS）摊薄净盈利2.42美元。财报显示，畅游2017全年每股ADS摊薄净盈利2.36美元，低于分析师预期。

畅游第四财季业绩要点：

- 总营收为1.44亿美元，同比增长11%，环比下降13%，略低于公司指导性预测；

- 网络游戏营收为1.09亿美元，同比增长15%，环比下降17%；

- 归属于畅游的非美国通用会计准则（non-GAAP）净利润为3400万美元，去年同期净利润为4000万美元，上个季度净亏损为500万美元。

- 归属于畅游的美国通用会计准则净利润为3400万美元，去年同期净盈利为4100万美元，上个季度净亏损为700万美元。

2017年全年财报要点：

- 总营收为5.8亿美元，2016年为5.25亿美元。

- 网络游戏营收为4.5亿美元，2016年为3.96亿美元。

-归属于畅游公司的美国通用会计准则净收入为1.09亿美元，而2016年为1.45亿美元。

- 归属于畅游公司的非美国通用会计准则（Non-GAAP）净利润为1.26亿美元，2016年为1.53亿美元。（嘉慧）