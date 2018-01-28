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董明珠投资银隆一年后:创始人退位 多位格力高管接手

董明珠投资银隆一年后:创始人退位 多位格力高管接手
2018年01月28日 11:10 中国企业家
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图片来源：CFP图片来源：CFP

　　一个让董明珠坚定看好且赌上全部身家、迅速蹿红成为各地政府座上宾的企业，却上演了创始人退位的一幕。

　　采访 | 《中国企业家》记者 梁宵  严凯  

　　文 |  梁宵   编辑 | 马吉英 

　　计划之中还是意料之外？

　　在董明珠以个人名义投资银隆新能源一年之后，这家公司开始从上到下的人事更迭：创始人魏银仓辞任董事长，多位有格力背景的高管接手了采购、财务、品质、生产技术等核心业务，占据了银隆七位副总裁之中的四席。

　　格力和银隆方面都表示，前格力员工跳槽银隆属于个人行为，但在眼下这个特殊的时点依然不免引发外界的进一步解读——距离2018年5月格力电器董事会换届不到半年，董明珠是否会连任格力电器的董事长？如若有变，银隆会接续成就她的下一段商业征程吗？

　　尽管这恐怕不是董明珠的初衷。

　　现在看来，2016年10月底的那次临时股东大会是一个转折点。彼时，很多媒体以“董明珠因为现场没有鼓掌而当场发飙”来还原了当时的情景。

　　实际上，真正让董明珠动气的是，这次大会否决了她筹划已久的格力收购银隆的筹资方案，即定向增股的方案——如果通过的话，董明珠将会出资近10亿元增持格力电器的股票，将个人持股比例从当时的0.74%上升到1.3%，跃升为第四大股东，这无疑会进一步强化其在格力的话语权，当然，也就不会有她以个人全部身家、举债进入银隆的后续故事了。

　　是的，如果是这样，故事就是另一副模样。

　　反客为主

　　1月17日，据媒体报道，魏银仓已经辞去珠海银隆新能源股份有限公司董事长一职，由原总裁孙国华接任，魏已不直接参与公司经营管理。该报道还指出，银隆的核心业务分管副总裁多由有格力背景的员工接手，“格力系全面进入银隆”。

　　对此，银隆内部人士向《中国企业家》证实，上述属实。而格力方面则回复，“全面的说法肯定不属实”，“这是个人行为，跟格力无关”。

　　而后，孙国华在接受《人民日报》采访的时候，回应了魏银仓辞任以及格力系员工进驻的问题，指出自2017年5月份以来，魏因身体原因多次入院治疗，不能够正常工作，不适合再履行董事长职责，为此，魏银仓向董事会提出辞任董事长职务；而有着格力背景的高管加入属于正常的人才流动。

　　不过，他将董明珠对银隆的影响力一笔带过，只是轻描淡写地表示“新引入了如董明珠、万达京东等知名人士和企业作为战略股东，每位股东在每次董事会上均为银隆的发展建言献策，提供不同资源支持银隆发展”。

　　董明珠对银隆的影响，显然远胜于一般股东。

　　珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台显示，银隆新能源股份有限公司认缴注册资本为11亿元，第一大股东珠海市银隆投资控股集团持股25.98%，董明珠个人持股17.46%，为第二大股东。而且，根据媒体报道，2017年4月，董明珠到访深圳巴士集团，其身份不仅为格力电器董事长，还是珠海银隆新能源股份有限公司名誉董事长，一起陪同访问的还有珠海银隆的副总裁和总经理。

　　当时，《中国企业家》曾问过董明珠这个问题，“如今双重身份，是不是需要避嫌？”

　　“有什么嫌不嫌，不要干偷鸡摸狗的事情，不要替个人牟利就行了是吧？”董明珠回复道。

　　实际上，从第一天投资银隆开始，董明珠就已经拿出了“主人”姿态。在宣布入股消息的2016年中国制造高峰论坛上，董明珠就当仁不让地代表银隆喊话，“我今天在这里代表银隆说一句话，你用了银隆车，十年保证不换。”而同时到场的魏银仓则呼应道，“以后听董总的。”

　　在外界看来，魏银仓也是位个性十足的企业家，面对外界对钛酸锂电池技术的质疑时，他会情绪激动到拍案而起。提到电池的安全问题，他甚至有些口无遮拦地指出“三星一直爆炸，苹果也快了”。

　　但这样一个气势和雄心十足的人，在气场强大、光环加身的董明珠面前，则选择收敛了自己的棱角。2017年在央视《对话》节目发生的一幕，足以说明。

　　当时，董明珠指出，不仅是银隆，汽车业普遍存在粗制滥造的缺陷。“有一天我们俩还吵了一架，就因为车的事情。我一看，缝隙那么大，他（魏银仓）说，你去看别人的车，都是这样。我说，那不行，你必须给我做到无缝对接，没有理由说做不到。”

　　“日本的车90万，我这车才多少钱？”魏银仓试图解释。

　　“就是这个钱，你能做到90万的品质，那就是你的水平。”董明珠坚持。

　　魏银仓有些无奈，“我（造车）才几年的时间？你总要给我一点时间。”

　　但董明珠觉得这个时间不能给，“现在必须是奔跑。我们在每一个细节管理上，一定要有严格甚至是苛刻的标准以及检测手段，不漏掉任何瑕疵。”

　　主持人问魏银仓：“要把从前的走路变成跑步甚至冲刺，能胜任吗？”

　　魏银仓答：“尽力而为。”

　　台上的董明珠马上“怼”了回去：“什么叫尽力而为？作为公司的一把手，必须（胜任）。除非你不在其位。在其位，谋其政，必须用极致的眼光要求你的队伍。这没有什么尽力而为的事情。”

　　此时魏银仓的表情略显尴尬。但他并不否认，董明珠的到来，给银隆带来了翻天覆地的变化，“特别在产品质量上，我们真正领略到格力的管理手段，对工业产品追求的完美性。”

　　而董明珠带给银隆的改变，或许才刚刚开始。

　　“董明珠是银隆第二大股东，肯定要对自己投资的企业负责，也会把她对供应商质量、内部管理的要求带进去，所以（银隆）从供应商质量控制、内部人员架构、销售等流程上都会做出调整。”一位格力内部人士表示。

　　供应商与银隆之间的债务“罗生门”恰如“冰山一角”。目前双方各执一词，供应商珠海思齐电动汽车设备公司声称银隆恶意拖欠货款，但孙国华则指出是由于2017年以来银隆的质量控制开始加强，在这个过程中对不合格供应商和配件进行了全面排查，思齐属于其中之一，所以银隆拒付部分货款。

　　谁是谁非尚无定论，但可以预见的是，未来在董氏作风的影响下，银隆在供应商管理、内部管理上会更加严格，或许也会带来更多冲突，而事已至此，已经是魏银仓所无法左右了，或许，也是其有意放手。一位采访过魏银仓的记者曾透露，后者非常低调，而且身体欠佳，或许无心恋战。

　　“同意接受董明珠的投资，并使之成为银隆的第二大股东，魏银仓对今天的变化应该是有心理准备的。”一位行业人士指出。

　　董氏加速度

　　谁都不能否认，董明珠的到来，确实给银隆带来了新的希望。

　　首先就是资本。对于银隆的投资，董明珠可以说是出钱出力，不仅是押上全部资产，更是全部的信用背书。与她一起入股银隆的，还有中集下属企业、北京燕赵汇金国际投资有限责任公司、大连万达集团股份有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司四家企业。

　　当时魏银仓就透露，“万达集团并没有做尽职调查，完全是看在董总的面子。”而王健林在接受采访时也证实，“没有经过什么深思熟虑，就是相信董总。”

　　把全部身家押注于此，董明珠为银隆的发展铺路搭桥、摇旗呐喊，更是不遗余力。

　　刚刚过去的2017年，在珠海银隆的大多数重要场合，都会有董明珠的身影。

　　2017年5月9日，南京溧水经济开发区的银隆新能源（南京）产业园项目开工仪式上，除了董明珠和魏银仓，参加的嘉宾还有苏宁云商董事长张近东、江苏省委副书记、南京市委书记吴政隆、江苏省副省长马秋林等政府官员。据称，董明珠在半年内先后四次前往溧水，最终促成该项目落地。

　　之后，董明珠更是带着银隆开启了马不停蹄的狂奔模式，2017年7月份，金湾区的银隆新能源产业园项目正式开工建设，计划新增总投资约200亿元，同月，银隆与四川攀枝花签署了至少50亿元的新能源产业园的投资计划，并宣布收购南京客车公司项目；8月，银隆跟洛阳市合作签约，在洛阳打造银隆新能源（洛阳）产城融合产业园，总投资150亿元；而天津的银隆产业园，据说总投资将达到350亿元——不完全统计下，银隆2017年签署的投资意向就近千亿元。

　　“利用董明珠的名气和资源谋求银隆发展，这应该是两人（魏银仓和董明珠）的共识。”有知情人士称。

　　孙国华提供的数字表明了过去一年的成绩，2017年银隆新能源汽车交付数量为6356辆，相比于2016年的4771辆，同比增长了33.2%。与此同时，银隆还拿到了京东物流的订单。

　　加速快跑的银隆，意在冲刺IPO。

　　早在董明珠联合万达等企业入股之际，就有传言指出，那次增资入股其实是Pre-IPO，银隆已经开始着手准备上市事宜；不过，这个消息直到2017年5月份才得到证实，当月，珠海银隆新能源股份有限公司在广东证监局办理了辅导备案登记，并进行受理公示。不过目前变局频出，也给银隆的上市之路进一步增加了不确定性。

　　两手准备

　　银隆IPO另一个不利因素，则与一直推动其全速奔跑的董明珠有关。某证券分析师表示，“证监会在上市前就审核这一问题，除非她（董明珠）辞去格力的职务，否则不排除会因此导致珠海银隆上市搁浅。”

　　要做出选择的，不仅是董明珠，还有格力。

　　格力电器显示，作为董事长的董明珠本届任期从2012年5月25日至2018年5月31日。一直以来，大股东格力集团与格力电器之间的关系就很微妙，“父子”矛盾更是不断升级。

　　2016年11月，董明珠辞去珠海格力集团有限公司董事长、董事、法定代表人职务，有人猜测，这可能是董离开格力电器的序幕。但也有格力内部员工指出，出事情的时候，大家都会骂董明珠，但是要选择谁来主持格力大局，还是会选她。

　　尤其是这两年，格力电器的业绩正在稳步回升，2017年三季度财报显示，格力电器营收1108.75亿元，同比增长34.51%，净利润154.61亿元，同比增长37.68%。用董明珠自己的话来说，从2012年她独自执掌的五年里，格力的营收是过去21年的1.9倍，利润则是过去21年的近4倍——这种盈利能力无疑会增强董明珠连任的筹码。

　　不过目前倒董派和挺董派的角力态势尚未明朗化，董明珠则要为她的下一步做出准备。如果不再连任，董明珠27年的格力生涯将画上句号。而银隆已有股东公开表示了对董明珠入主银隆的乐观态度。

　　银隆，或许就是董明珠为自己预留的退路。不过，为什么做了近三十年空调的董明珠，对新能源汽车如此情有独钟呢？

　　“很多人笑我在豪赌，每个人有自己的权利，只能说我这个赌的大一点，不惜借债来投入。我投入的不仅是一个企业，而是一个产业。”在接受采访时，董明珠态度坚决，“我觉得新能源是中国制造业转型的一次绝好的机会，所以我愿意赌，我要投。”

　　从某种程度上，银隆也承载了董明珠在格力尚未实现的壮志。2012年，格力电器营收首次突破千亿，董明珠也在当时提出了“2018年2000亿”的目标，此后两年，格力顺利实现了每年200亿的增长任务，却在2015年经历行业重整而导致营收收缩，2016年也未能在收入上有大的突破，2000亿的目标或将流产。而在董明珠看来，银隆完全可以做成一个千亿级的企业。

　　但现在或许言之尚早。孙国华透露，2017年银隆营收80多亿。这与之前提出的2017年300亿的销售目标相去甚远。

　　而且，目前新能源汽车除了技术瓶颈之外，还面临政策上的不确定性。以上市公司宇通客车为例，2016年的新能源汽车收入中，政府补贴占到一半。2017年新能源客车的整体市场并不乐观，而业内人士表示2018年情况不会好转，或许还会更严重。

　　抛开这些不太有利的客观环境，银隆还面临着内外部利益相关方的重新梳理。

　　有部分银隆供应商在接受媒体采访时表示，被拖欠货款和新管理团队有关，现在接触到的银隆的生产、技术、采购人员多是空调行业出身，很难在短时间内了解电动车行业的特点。实际工作中则照搬空调行业管理供应商的办法，要求供应商签质量保证协议，乱开罚单。但空调制造具有一致性要求，而客车行业不同客户需求各不相同，以空调的质量检验标准要求客车供应商并不合适。

　　内忧外患——这让人联想到董明珠在格力电器初掌权柄时，也曾遭遇同样的境地——一方面经销商划地为王、兴风作浪，脱离了格力的控制体系，而在内部，董明珠一贯的铁腕手段和霸道的性格也颇受争议，她自称在格力干了二十多年，与市场斗，与人斗，与自己斗。在她看来，和谐都是斗争出来的。她在《行棋无悔》一书中说，自己喜欢剑拔弩张、生死较量的场景。

　　可那是10年前、甚至20年前的董明珠，而今她已经64岁，是否还能以她一贯的坚决和坚韧撬动银隆，复制在格力的成功？

　　至少从表面上来看，这位雷厉风行的“铁娘子”依然战斗力不减。在前不久的中国企业领袖年会上，董明珠像往常一样神采奕奕，炮火十足，并且再次加上了她惯用的结束语，“用格力的空调之外，还要用格力的电饭煲，打格力的手机，坐上银隆的汽车，这是格力的未来。”

　　不过，在台上一直为格力摇旗呐喊的董明珠，或许内心也不免遗憾。

　　在很多场合，董明珠都谈到自己与格力“生死相依”的关系，对她而言，董明珠就是格力，格力就是董明珠，但实际上，董明珠在格力仅占0.74%的股份，珠海国资委100%持有的格力集团占据18.22%的控股地位——从这个层面上来说，格力永远都不可能与董明珠划上等号。

　　在未来的某一天，也许银隆可以。

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