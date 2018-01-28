香港中文大学教授汤晓鸥：人工智能的中国式文艺复兴

商汤科技创始人汤晓鸥

新浪科技讯 1月28日上午消息，今天由MIT科技评论和DeepTech主办、新浪科技作为首席媒体支持的全球新兴科技峰会在京举办，商汤科技创始人汤晓鸥在会上发表了演讲。汤晓鸥在演讲中提到，公司如谷歌对原创发展的尊重，值得我们学习。

以下内容由新浪科技提炼：

我今天演讲的题目，是“人工智能的中国式文艺复兴”。这个题目在上海讲过一次，我这个人不喜欢重复自己，所以改成“人工智能的中国式十月革命”，但这个还不是中国特色。如果要用中国原创的话，是“人工智能的中国式大跃进”。年纪大一点的人都知道大跃进发生了什么事情，三年自然灾害。人工智能这个热潮终究会过去的，然后是什么？现在看是区块链。

再一次言归正传。中国人都知道“战狼”，8.8亿美金票房，前无古人，后一定有来者的。15、20年前不可能有一部电影赚这么多钱，现在大家都愿意花钱去影院看电影了，以前大家都是花几块钱买一张盗版碟，这样不利于原创发展。

芳华赚到14个亿，前任三赚到18亿，无问西东5个亿，还在上映中。对原创的尊重让中国原创电影发展起来了。再往前，中国有很多不输好莱坞的电影，也票房很好，因为那会儿没有DVD。再往前，文艺复兴时期，米开朗基罗的任何一个艺术品，如果也有很多人去copy，米开朗基罗也赚不到钱，创作无法继续下去。

如果我讲人工智能，大家第一能想到什么公司？是Google。但总有一天，人工智能热潮会过去的，到那天大家一定能想到商汤科技。

谷歌对人工智能的投入是看得见的，2015年谷歌的研发经费是12亿美金。2014年一家叫DeepMind只有12个员工，没有赚任何钱在玩一个游戏，谷歌就花了6.6亿美金收购了这家公司。如果是在中国，大概会有公司花几百万把人挖过来，然后就没有阿法狗了。这是谷歌对原创的尊重。（辛苓）