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日媒称中国需求让全球机器人市场“盛况空前”

日媒称中国需求让全球机器人市场“盛况空前”
2018年01月28日 10:15 参考消息
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　　参考消息网1月27日报道 日媒称，全球的机器人产业正可谓盛况空前。不仅在面临着少子高龄化和人手短缺问题的日本，新兴经济体也由于人工成本上涨而使得自动化需求持续增长，从大型机器人企业到零部件厂商都在竞相增产。伴随与人类共同作业的“协作型机器人”和人工智能（AI）等尖端技术的进步，机器人产业也从质和量两个方面不断进化。

　　据《日本经济新闻》网站1月26日报道，统计数据也揭示了机器人产业的旺盛局面。日本机器人工业协会的数据显示，日本工业机器人2017年7～9月的总出货额（基于会员企业算出）同比增长33.9%，增至1959亿日元。为满足空前高涨的机器人需求，大型机器人企业正在加紧增产。另一方面，零部件厂商也在加紧应对当前局面。“精密减速机”是机器人的主要零部件之一。大型生产企业Harmonic Drive Systems将建设新工厂，把日本国内面向工业机器人的减速机产能增至目前的2.5倍。

　　为什么机器人需求会如此旺盛呢？报道称，可以说中国起到了显著的拉动作用。在人工成本上涨、人手短缺的情况下，中国政府提出《中国制造2025》产业振兴政策，希望实现产业升级，推动企业积极采用机器人。许多观点指出，电子产品代工服务（EMS）企业大量引进机器人拉动了需求增长。

　　报道称，为争夺中国需求，各大机器人厂商纷纷扩大在华生产。美的集团旗下的德国库卡在中国新建两家工厂，准备2019年年底前把在华产能增加到目前的4倍；三菱电机将从2018年6月起开始在中国生产工业机器人，加上在日本的生产，总产能将提增至2016年的1.5倍；安川电机除了着手在中国工厂增产外，还正式与美的集团开展合资经营，致力于把双方联合开发的护理及康复机器人投放市场，还将对外销售面向工厂的自动化系统。

　　报道称，在机器人需求不断增长的情况下，使用更方便、更聪明的机器人受到青睐。各家厂商纷纷开发能与人类一起工作的协作型机器人，推动将人工智能应用于机器人上的研究。机器人相关产业有着广泛的发展前景，或将大幅改变日本的产业结构。

安川电机将应对中国的工业机器人需求扩大（上海市的基地）（《日本经济新闻》网站）安川电机将应对中国的工业机器人需求扩大（上海市的基地）（《日本经济新闻》网站）
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