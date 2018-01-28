腾讯张潼：AI Lab要让人工智能无处不在

AI Lab实验室主任张潼

新浪科技讯 1月28日下午消息，今天由MIT科技评论和DeepTech主办、新浪科技作为首席媒体支持的全球新兴科技峰会在京举办，腾讯AI Lab实验室主任张潼在会上发表了演讲。张潼在演讲中提到，腾讯AI Lab与腾讯公司内部产品部门、公司之外的众多公司以及高校等研究部门纷纷开展合作，希望可以make AI everywhere。

以下内容由新浪科技提炼：

腾讯和内部产品部门的合作，主要涉及三个方面：游戏，社交和内容。

首先，腾讯是世界上最大的游戏公司，公司40%收入来自游戏。AI可以帮助优化游戏体验。此外还有一些前沿的研究，我们的目标是在复杂游戏中超过人类玩家。

社交上，我们的旗舰产品就是微信和qq。这里面就有新的人机交互需求和机会。

第三，内容，如视频、文学、新闻、音乐等等。我们对不同的内容体，会做更好推荐；另外还会做创造，这方面我们有一个Dreamwriter，它的出稿速度与数量远超人类，这方面我们还会做更前沿的NLP技术研究。

AI Lab和外部公司也有很多合作与开放。而和学术界的交流，主要是希望帮助学术界更好的了解工业界、为工业界培养实用型技术人才。

作为AI Lab，我们希望能开发更先进的技术，make AI everywhere。（辛苓）