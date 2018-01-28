阿里巴巴王坚：机器智能时代到来 市长不是人干的

阿里巴巴 技术委员会主席王坚 技术委员会主席王坚

新浪科技讯 1月28日午间消息，今天由MIT科技评论和DeepTech主办、新浪科技作为首席媒体支持的全球新兴科技峰会在京举办，阿里巴巴技术委员会主席王坚出席大会，发表演讲。

虽然参与环节是“云端上的AI风暴”，但王坚却更愿意谈机器智能。在很多时候，人工智能与机器智能被视为同义词，王坚却强调两者不同。

在王坚看来，当谈论人工智能时，人们太过于关于把人所能做的事情，教给机器来做，而现在机器已经学会处理人所不能处理的事情。

王坚再次谈到了城市大脑。他认为，城市是人类所发明的最大的智能硬件，但现在这个硬件“四肢发达，头脑简单”。

当IT和互联网基础设施发展到今天的程度，“我们需要重新思考一下城市的构建”。

王坚认为，今天的城市，除了原有的土地资源，还用了一项重要的资源——数据资源，对这一资源的有效利用，可以帮助优化各项城市公共资源，解决其遇到的问题。

以交通问题为例，面对这一世界性的难题， 王坚断言此前各地市长不能数出正在道路上的车的数量，而在杭州的城市大脑实验，可以掌握到这一情况；并且，根据交通流量对红绿灯系统进动态调配，可以更有效地利用交通的时间资源。

王坚距离，在一条贯穿杭州南北的高架时点上，可以让车辆平均的行驶时间缩短五分钟，而在地面道路的试点上，可以把平均车速提高15%到20%。

“做完城市大脑，我发现市长不是人干的”，王坚笑言。

王坚表示，城市大脑绝不是一个人工智能的应用，它更像160年前伦敦第一次引进地铁这样一个基础设施，而这个基础涉设施最重要的基础是智能技术。

王坚相信，城市这样一个巨大的智能硬件一定可以推动今天所能想象的各种技术的发展，利用这个平台，人们可以把许多过去不能做的事情做好。（李楠）