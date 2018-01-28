多地掀起新能源汽车抢购潮 业内：与补贴退坡有关

央广网北京1月28日消息（记者刘倩茹）据经济之声《天下财经》报道，最近，一波抢购热潮席卷了我国多地的新能源汽车4S店。某家网约车运营商更是一次性购买了650台车。业内人士认为，新能源汽车销售火爆的背后与补贴逐步退坡有关。

最近几个月，北京市的不少新能源汽车4S店都比往日要忙碌得多。某4S店总经理王先生表示，店里的展示车都成了抢手货：“我们展厅里原来是7台展车，现在只有两台，连展车都消化掉了。”

与北京市新能源汽车销售火爆类似，来自上海市经信委的数据，新能源汽车在近几个月的销量一路走高。去年11月是8000辆，12月更是突破了一万辆。对此，中国汽车工业协会表示，新能源车市出现集中抢购的主要原因与补贴逐步退坡有关。

工信部曾在此前表示，新能源汽车补贴将分段平稳退坡，到2020年全面退出。而新能源汽车产业也将由政府驱动转向市场驱动。中国汽车流通协会会长沈进军表示，补贴逐步退坡会成为新能源汽车产业迈向市场化的重要拐点。他说：“政府就应该慢慢往后退，一定要发挥市场的机制，优胜劣汰，如果老靠政策，那么这个市场不会培育起来的。”

在此背景之下，新能源汽车企业开始与网约车、租赁汽车等签订项目，减少补贴退坡带来的影响。从事新能源汽车销售的曾先生表示，店里签下了不少大订单，甚至还出现了供不应求的局面。

中国汽车工业协会对外发布的数据显示，2017年新能源汽车累计销售77.7万辆，同比增长53.3%，并实现贯穿全年的环比增长。

随着新能源汽车补贴分段退坡，新能源汽车行业在今年的火爆程度是否会打折扣呢？早在去年年底，已经有不少公司表示，要投入更多的精力和财力进行2018年新能源汽车市场的争夺。“整个国家的政策更多是在给纯电动车的发展提供一些机会，不管是出租车还是网约车。”深圳腾势新能源汽车有限公司CEO严琛说。

专家：补贴退坡不会影响新能源汽车迅猛发展势头

从去年开始，上海蔚来、北汽等多家公司都纷纷推出新能源汽车，更有消息称特斯拉要在中国建厂。一方面是补贴在不断退坡，另一方面则是行业运营更加市场化。在电动汽车观察家邱锴俊看来，虽然新能源汽车的补贴正在退坡，但这不会影响其迅猛的发展势头。

《汽车产业中长期发展规划》显示，到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，这就意味着新能源汽车行业的蛋糕还要做得更大，竞争将更加激烈。竞争之下，自然会有优汰劣胜。很多企业的负责人表示，当前依旧存在压力。比亚迪汽车销售有限公司总经理赵长江强调，将好的产品、服务以及更广泛的产品线提供给消费者，才是行业努力的方向。