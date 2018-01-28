新浪科技> 业界 > 正文

亚马逊无人超市开业 就业“杀手”还是员工帮手？

亚马逊无人超市开业 就业“杀手”还是员工帮手？
2018年01月28日 10:00 新浪综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
1月22日，美国西雅图，亚马逊首家无人超市Amazon　Go营业。视觉中国1月22日，美国西雅图，亚马逊首家无人超市Amazon Go营业。视觉中国

　　经过一年多的测试后，亚马逊公司日前开放了首家不设收银台的超市。英国广播公司（BBC）置评，此举可能会彻底改变消费者购买食品的方式，预示着食品杂货购物正经历自条形码问世以来最大的突破。

　　“小偷”未能蒙混过关

　　这家位于西雅图的超市名为Amazon Go，它依靠摄像头和传感器来追踪消费者从货架上拿走和放回的商品。与普通店铺最大的区别在于，Amazon Go不设人工或任何自助结账台，而是在消费者离店后通过他们登记在系统中的信用卡进行结账。

　　Amazon Go占地约167平方米，包括员工在内可容纳97人。进入店内购物前，先要下载相关智能手机应用，并通过手机扫码进入一个类似于地铁站的闸机口。进入店内，首先映入眼帘的是可以直接食用的午餐食品，接着是肉类和餐具等杂货。借助天花板上的大量黑色摄像头和货架上的重量传感器，店方能探测何人取走了货物。如果有人拿着商品走出闸门，其关联账号就会扣费。反之，如果消费者把商品放回货架，商品则从虚拟购物车中删除。顾客购物结束后直接通过闸机口离店，几分钟后将收到亚马逊发送的电子收据。

　　为了测试亚马逊技术的准确性，《纽约时报》记者试着当了一回“小偷”。记者故意用购物袋包住4.35美元的四人份香草苏打水，将其夹在腋下走出商店。然而这一伎俩并未骗过相机系统的“法眼”。记者刚走出超市就收到了亚马逊的账单。

　　路透社评论，对传统超市而言，此举标志着这家全球最大零售商向它们发起了又一场颠覆行动。值得注意的是，亚马逊去年刚花费137亿美元收购高端连锁超市全食超市。由于很多消费者都讨厌排长队结账，所以如果一家公司能消除等待时间，必然能占得优势。

　　《今日美国报》写道，在第一家现代超市开张以来的100年里，无人解决过收银台前排长队的问题。亚马逊调查的受访者中，73%的人希望解决排队问题，为他们节约宝贵时间。

　　仍需人工弥补技术缺陷

　　Amazon Go原本预计会在2017年初面向公众开放。但知情人士表示，公司遇到一些挑战，包括如何正确识别体型相似的购物者身份。在测试期间，当儿童被带入店面后，经常会把物品放到错误的地方，引发混乱。故而决定延迟一年营业。

　　负责Amazon Go和Amazon Books技术开发的副总裁迪利普·库马尔在一次采访中表示，商店的摄像头并未使用面部识别技术。新技术面临的挑战之一是区分外观相似的产品，比如香草和普通酸奶的包装盒。更大的挑战是，顾客在挑选产品时，手往往会遮盖住标签上具有区分功能的部分。因此，Amazon Go仍然需要某些工作人员。比如，有员工会在红酒和啤酒区检查消费者的身份证。

　　就算通过人工弥补了技术缺陷，用户体验能否实现亚马逊的预期仍要打个问号。新技术在解决排队问题的同时也会带来新麻烦。例如，为了便于系统识别，Amazon Go不提供散装的单个水果，而是包装成重量、规格相同（相似）的成品。另一些食品，如色拉、三明治等也存在同样问题。这或许难以满足消费者多样化的需求。

　　就业“杀手”还是员工“帮手”

　　亚马逊的“新玩法”带来的最大隐忧无疑是就业危机。2016年，全美有超过350万收银员。如果亚马逊的技术最终“扩散”，大部分收银员可能下岗。但根据亚马逊的说法，这项技术只是改变了员工的角色，如同自动化对仓储工人的影响。

　　“我们只是把员工置于不同工作岗位上，我们认为这增加了客户体验，”Amazon Go副总裁吉娜·普瑞尼说。这些任务包括重新储存货架，帮助客户解决技术问题等。据悉，商店的员工们已经准备好帮助顾客寻找商品。超市还设有一个厨房，大约十几名厨师在那里准备饭菜。

　　英国《卫报》称，美国总统特朗普时常念叨着男性蓝领工人的就业，但实际上零售业对于美国整体就业情况的影响要远远大于制造业——诸如免排队结账、无人商店等技术更是让大量收银员面临失业危机。回眸历史，1939年，在全自动化运营的超市开门营业之后，只有那些“勇敢的、理解力强的人”才敢走进去面试就业。如今，受到前沿技术“碾压”的收银员们更是倍感无力。

　　研究报告显示，美国73%的收银员是女性，非洲裔和拉丁裔美国人在收银员岗位中占比最大，类似于Amazon Go那样的超市可能让数百万个工作岗位面临威胁。虽然亚马逊传达的信号显而易见：别担心，这里还雇人呢。但不管怎么样，亚马逊都会被视作零售岗位被毁灭的“罪魁祸首”。

　　不过，并非每个人都对上述前景忧心忡忡。福雷斯特公司电商行业分析师布兰登·维彻指出，免排队结账的商店距离推行还“很遥远”。一方面，亚马逊重申不准备在全食超市内增加这项新技术；另一方面，新技术暂不适用于超大型超市（通常商品数量近4万件）。有人猜测，Amazon Go可能使用新技术收集顾客消费习惯，提高品牌知名度，并扩展其Prime会员计划。

　　“聪明的零售商是利用数字技术帮助员工更好地工作，而不是淘汰他们，”维彻称。他对中国的一些零售商表示称赞，称它们让顾客使用微信来扫描想要购买的商品，向一位零售店员出示手机购买记录和商品，然后就可以离店。该流程省去了排队结账的流程，但保留了一名员工来防止盗窃情况，同时让更多员工将时间花在帮助顾客购物上。

　　代表130万名零售、杂货和食品加工业工人的美国食品和商业工人工会主席马克·佩隆内表示，该组织正在致力于帮助其成员重返校园，以获得高中同等学历或者副学士学位，应对技术引发的裁员风险。记者 张全

　　原标题：亚马逊无人超市将碾压传统零售？

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有