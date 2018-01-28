英媒：中国掀科技人才争夺战 薪资水平直追美国硅谷

参考消息网1月28日报道 英媒称，中国已成为全球科技中心，中国的互联网巨头企业如今合计市值超过万亿美元，顶尖科技人才的薪水与硅谷开出的薪水相差无几。

据路透社1月25日报道，目前操盘一档以人工智能（AI）为主的基金的Thomas Liang表示：“企业资金充沛，求才若渴。”他并称，AI等热门领域的初创公司为从成型企业挖角，常开出加薪50%-100%的条件。

报道称，中国已成为全球科技中心，中国的互联网巨头企业如今合计市值超过万亿美元，这造就了招聘的繁荣景象和薪资增长，开始使得顶尖人才的薪水与硅谷开出的薪水相差无几。

报道认为，科技是中国经济增长的一个主要推动因素。中国国家统计局的数据显示，中国第四季度信息科技（IT）与软件行业产出较上年同期劲升33.8%，高于第三季度的29%。

根据一家科技行业招聘网站的资料，在中国AI领域工作的顶级学校毕业生的年薪要求可达30万-60万元人民币；拥有三至五年经验的团队主管年薪就可超过150万元。这些岗位许多都在北京或深圳。

Liang估计，该行业的薪资水平自2014年以来已经基本翻番。

报道称，对一些在美国学成的中国软件工程师来说，回国变得越来越有吸引力。中国科技企业表示，他们正从美国大学积极招揽中国留学生，许多企业已在硅谷设立办公室，以吸引顶级人才。

AI行业工作机会大增，促使中国一些工程师额外学习充电。

现年26岁的AI工程师Song表示：“跳槽进入AI产业后，我的工资翻了一番。”他利用闲暇时间进修AI课程，目前年薪约5.5万美元（约合35万元人民币）。

而另一位26岁的AI工程师George，他的年薪约为6万美元（38万元人民币），不过George表示，如果有更好的条件出现，他也可能跳槽。

报道称，资金仍在滚滚而来。根据普雷钦研究公司，去年大中华地区风险投资（VC）的规模超过650亿美元（约合4153亿人民币），较前一年增加35%，并且创下历来新高，仅次于北美洲的770亿美元（约合4920亿人民币）。

报道称，中国将推动互联网、大数据及人工智能与传统经济的整合。信息科技、机器人与节能汽车等领域特别被重点强调，显现出政府积极推升中国经济价值链的努力。