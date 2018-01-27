特斯拉回应手工组装电池：电池质量、安全没有问题

人们可能无法想象，高科技感十足的特斯拉，一直到去年年底还在电池生产中使用手工组装，而且可能引发潜在的安全隐患。

根据特斯拉员工爆料的信息，Model 3的电池一直到去年12月中旬，还在部分用手工生产。爆料还称，大部分质量控制工人并没有太多经验，导致一些可能存在缺陷的电池出厂。

消息传出后，特斯拉周四收盘股价大跌超过2%。

对此，特斯拉激烈予以否认。特斯拉向第一财经记者独家回应称：“这是严重误导的信息。特斯拉正在努力提升产量，以达到本月初设定的目标。在我们实现全面量产前，部分零部件的生产工艺是会使用手工生产。正如马斯克在第三季度财报会议上所说的，我们生产的电池并没有质量或者安全问题。”不过针对电池在手工组装过程中的细节，特斯拉没有明确表态。

根据特斯拉的员工爆料，特斯拉位于内华达的超级工厂Gigafacotory的产量的瓶颈比公司承认的更为糟糕，特斯拉不仅使用手工生产电池，而且还从电池供应商松下处租借大量员工进行电池组装。

根据第一财经记者了解，Model 3的电池包由四个模块组成，每个模块当中都有七个像子弹条那样的带子相连，这些是粘合锂电池块的冷却管，这些锂电池块必须排列整齐地粘合起来。尽管电池部分的粘合工作确实可以用手工完成，比如电池包的外包装，但是类似“子弹带”的粘合靠手工完成的难度很高，会花费大量的时间，因为很难控制电池的排列，而且容易受到冷却管胶水的挤压。

据特斯拉超级工厂的前员工反映，为了节省时间，甚至有工人用手猛力击打电池，造成了大量的报废。他们还担心一些电池包内部的锂电池之间的间距可能不符合要求，在最糟糕的情况下会导致起火。他们还说道，特斯拉的管理层对此不屑一顾，还拒绝进行Model 3的压力测试。但特斯拉对于上述爆料均予以否认。

特斯拉CEO马斯克（Elon Musk）已经让焦急等待的Model 3的40万订户非常失望了，公司正在努力改变这一现状。在第四季度财报中，特斯拉表示，Model 3正在突破生产瓶颈，公司将在该季度结束前大幅提升量产率。

特斯拉今年1月3日发布的2017年第四季度的交付量数据显示，共交付新车29870辆，其中Model S为15200辆，Model X为13120辆，Model 3仅为1550辆。2017年，Model S和Model X交付总量超过10万辆，同比增长33%。特斯拉同时表示，通过调整Model 3生产线上工人的配置，Model 3在第四季度最后7个工作日完成了793辆的产量，实现周产1000辆的时刻即将到来。

但周产千辆的目标与特斯拉最初的承诺想去甚远。马斯克去年8月时曾表示，到2017年底，Model 3周产量能实现5000辆。去年11月，他将这一目标减半，称2018年3月底前，将实现周产2500辆，周产5000辆的目标被延期至2018年6月。

Model 3售价3.5万美元起，是特斯拉公布的首款意在颠覆汽车市场的“大众级”产品。现在Model 3面临的量产瓶颈，也为其它电动车厂商敲响警钟。特斯拉将于2月28日公布今年一季度财报。