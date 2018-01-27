戴尔正考虑出售旗下子公司股票或再次进行IPO

新浪科技讯 北京时间1月27日凌晨消息，本周四，据知情人士透露，美国计算机制造企业戴尔公司正考虑通过一些列操作，比如收购或上市，来使这家世界上最大私有科技企业实现更快的增长。

该消息称，戴尔的董事会成员将在这个月的晚些时候召开会议，讨论战略规划事宜，包括可能进行的IPO，这将是自2016年戴尔以670亿美元收购数据存储设备制造商EMC公司以来的又一次公司大变动。

戴尔这家位于德克塞斯州，由其创始人迈克尔·戴尔（Michael Dell）担任董事会主席的公司正处在增加盈利的压力下，因为收购EMC并没有取得预期的节省成本的效果，更高的元器件开销和竞争激烈的存储设备市场都在蚕食其利润。

消息称，戴尔正在评估一系列可能的收购目标，包括收购未被戴尔控制的VMware的剩余部分，以增加其现金流并扩展其产品线。

据不愿透露姓名的消息人士称，戴尔的进一步收购计划还处于早期阶段，没有确定任何交易。该公司也没有对此事作出回应。最早是彭博社的消息称戴尔正在考虑新的收购计划。

同时，戴尔据称还将考虑出售旗下Pivotal软件公司的股票，或再次进行首次公开募股（IPO）以筹集资金并减少其大量债务。戴尔占大部分股份的VMware公司也考虑进行类似的交易。VMware是一家售卖虚拟化软件的公司，其股价在过去一年间上涨了62%，本周四达到其史上最高价格。

戴尔的业务范围很广，包括服务器、显示器、工作站、和专业游戏个人计算机，同时还拥有一个安全部门RSA和一个叫做Boomi的云平台。

戴尔在存储硬件市场面临激烈的竞争，包括来自亚马逊的AWS和微软的Azure两家云平台的竞争。戴尔的基础设施解决方案集团主管、前EMC公司高管大卫·古尔登（David Goulden）已于去年下半年从戴尔离职。随后，戴尔就对其存储设备部门进行了重组。

因为智能手机和平板电脑的流行，个人电脑市场同样不景气。根据IDC的数据显示，戴尔的全球PC市场份额在2017年缩水了0.2%。

如今戴尔的亮点要属其服务器业务了，帮助其净利润从一年前的416亿美元增长至567亿美元。然而，该公司的运营成本也从100亿美元增长至目前的273亿美元。运营亏损也从一年前的16亿美元上涨至30亿美元。

戴尔在2013年通过融资并购与Sliver Lake公司合并后进行了私有化。私有化使得戴尔节省了开支，使其成为了一家更大的硬件和软件提供商，而不用做为一个上市企业每个季度都接受投资者的审查。（小宝）