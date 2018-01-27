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别急着上8K电视 2025年才会有原生4320P节目看

别急着上8K电视 2025年才会有原生4320P节目看
2018年01月27日 10:50 快科技
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　　从2018年的CES大展来看，8K电视、投影甚至显示器将越来越多地走向市场。不过，如果你是8K设备的早期尝鲜者，那么一个尴尬的问题在于，“大车拉小马”这样反套路的事情会频繁发生。

　　据Pocketlint报道，在阿姆斯特丹举办的一场飞利浦电视发布会上，他们从厂家那里了解到，在欧洲地区，8K分辨率的广播电视节目至少在2025年之前都不可能做到。

　　同时，来自IHS Markit的知名分析师Paul Gray还强调，在不远的未来，能买到的8K电视也会被限制到80寸以上，暗示价格会相当高，等于是还会反向选择消费者。

　　目前，全球唯一一个实验了8K电视信号的是日本NHK电视台，但服务的也仅仅是2020年的东京奥运会，不排除其中暗藏的向全球炫技的成分。

　　Gray称，从2019年开始，所有50寸以上的电视都会是4K分辨率，且支持HDR的也会占大多数。他建议，用户不要着急入手8K。

　　报道称，三星在今年规划了一款消费级的8K电视。

　　最后一提，Digitimes 1月26日投递线索称，HKC（惠科）的11代LCD产线将落户河南郑州，用以制造65寸到150寸的4K/8K电视面板，总投资400亿人民币。

　　这样一来，全世界的9条10代半/11代LCD产线中，7条都在中国，包括京东方、华星光电、富士康、中国电子等。

电视LCD8K
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