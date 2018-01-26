工信部：就微型无人机管理暂行条例公开征求意见

依据国务院、中央军委立法工作部署，为实现对无人驾驶航空器的依法管理，国务院、中央军委空中交通管制委员会办公室组织起草了《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（征求意见稿）》。为广泛听取社会各界意见，经协商，由我部通过网站开展《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（征求意见稿）》（详见附件）公开征求意见工作。

一，关于拟制原则。拟制工作具体把握以下原则：一是坚持安全为要。把确保飞行安全和重要目标安全作为立法工作考虑的重点，科学统筹管理与使用的关系，扭住产品质量、登记识别、人员资质、运行间隔等关键环节，降低安全风险。二是坚持创新发展。研究把握无人机运行特点规律，借鉴国际有益做法，着力在分级分类、空域划设、计划申请等管理措施上实现突破，促进产业及相关领域健康有序发展。三是坚持问题导向。以规范微型、轻型、小型等民用无人机运行及相关活动为重点，查找存在的矛盾问题，剖析症结根源，研提措施办法，起草条款内容。四是坚持管放结合。对不同安全风险的无人机明确不同管理办法，放开无危害的微型无人机，适度放开较小危害的轻型无人机，简化小型无人机管理流程，切实管好中型、大型无人机。五是坚持齐抓共管。依托无人驾驶航空器管理部际联席工作机制，界定职能任务，明晰协同关系，努力形成军地联动、统一高效、责任落实、协调密切的常态管控格局。

二，关于管理对象。无人驾驶航空器通常包括遥控驾驶航空器、自主航空器、模型航空器等。最大起飞重量不超过25千克的遥控驾驶航空器和自主航空器是当前管理工作的重难点，与模型航空器虽然在飞行高度、速度、机体重量等方面存在相似之处，但在构造、用途、操控方式等方面存在明显差异。模型航空器在生产制造、销售流通等环节通常无需特别要求，各国普遍将其赋予体育部门管理，我国长期以来也采取类似做法。为此，《征求意见稿》主要规范遥控驾驶航空器和自主航空器的管理，模型航空器管理规则授权国务院体育行政部门会同有关部门制定。

三，关于无人机分级分类。世界有关国家普遍对无人机实施分级分类管理。《征求意见稿》考虑到无人机的安全威胁主要来自高度冲突、动能大小及活动范围，在吸收各国现行分级分类管理方法的基础上，紧密结合我国国情，将无人机分为两级三类五型：两级，按执行任务性质，将无人机分为国家和民用两级；三类，按飞行管理方式，将民用无人机分为开放类、有条件开放类、管控类；五型，按飞行安全风险，以重量为主要指标，结合高度、速度、无线电发射功率、空域保持能力等性能指标，将民用无人机分为微型、轻型、小型、中型、大型。

四，关于微型、轻型无人机分类数值。借鉴大多数国家对重量小于0.25千克无人机放开管理的做法，《征求意见稿》将开放类无人机空机重量上限定为0.25千克且设计性能满足一定要求；吸收国内外碰撞试验成果，结合国内大多数用于消费娱乐的无人机空机重量不超过4千克的实际，《征求意见稿》将有条件开放类无人机空机重量确定为不超过4千克（最大起飞重量不超过7千克）且运行性能满足一定条件。上述无人机分类数值界定，既充分考虑了当前用于消费娱乐的无人机飞行需求和安全风险，也有利于促进产业健康有序发展。

五，关于最大起飞重量和空机重量。“最大起飞重量”概念多使用于有人驾驶航空器，是适航管理工作监测认证的重要指标，很多国家在无人机立法时，直接沿用了这一概念。但由于小型、轻型无人机没有适航要求，不一定能够提供经过官方检测的最大起飞重量数值。为易于管理，《征求意见稿》把“最大起飞重量”、“空机重量”作为轻型、小型、中型无人机的两个重要分类条件。其中，轻型、中型无人机应当同时满足两个条件，小型无人机只需满足其中一个条件。

六、关于飞行空域。《征求意见稿》针对各类无人机飞行活动对安全的影响程度，充分考虑国家无人机和微型、轻型、植保等民用无人机的特殊使用需求，以飞行安全高度为重要标准，明确了微型无人机禁止飞行空域和轻型、植保无人机适飞空域的划设原则，规定了无人机隔离空域的申请条件，以及具备混合飞行的相关要求，基本满足了各类无人机飞行空域需求。

七，关于飞行计划申请与批复流程。《征求意见稿》突破现行“所有飞行必须预先提出申请，经批准后方可实施”的规定，对部分运行场景的飞行计划申请与批复流程作出适当简化。微型无人机在禁止飞行空域外飞行，无需申请飞行计划；轻型、植保无人机在相应适飞空域内飞行，只需实时报送动态信息；轻型无人机在适飞空域上方不超过飞行安全高度飞行，具备一定条件的小型无人机在轻型无人机适飞空域及上方不超过飞行安全高度的飞行，只需申请飞行计划；国家无人机在飞行安全高度以下遂行作战战备、反恐维稳、抢险救灾等飞行任务，可适当简化飞行计划审批流程。同时，将紧急任务飞行申请时限由现行“1小时前”调整为“30分钟前”，为用户提供方便。

八，关于植保无人机特殊政策。《征求意见稿》对符合条件的植保无人机给予了特殊政策，包括配置特许空域、免予计划申请等。主要考虑：一是植保无人机出厂时即被限定了超低的飞行高度、有限的飞行距离、较慢的飞行速度，以及可靠的被监视和空域保持能力；二是植保无人机作业飞行，绝大多数飞行高度不超过真高30米，且作业区域均位于农田、牧场等人口稀少地带；三是植保无人机作业可提高农林牧生产效率，正日益成为改善农村生产方式的有效手段。

九，关于轻型无人机适飞空域真高上限。轻型无人机以消费娱乐为主，将适飞空域真高上限确定为120米，主要考虑：一是航路和固定航线以600米为起始飞行高度层；二是有人驾驶航空器除因起降、特殊任务（作业）以及经批准的特殊航线飞行外，不得低于150米高度;三是统计数据表明，国内轻型无人机飞行低于120米高度的占比达90%以上；四是多数国家将类似无人机的飞行活动限定真高不超过120米。