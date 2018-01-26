比尔-盖茨：中国可为全球消除疟疾提供经验

央视网消息：比尔-盖茨从微软公司退休后，近年来一直在从事慈善事业。他领导的盖茨基金会一个重要的目标就是在全球消除疟疾。在今年的达沃斯论坛上，他希望中国可以为全球解决疟疾提供宝贵的经验。盖茨还期待，“一带一路”倡议能够推动中国在发挥全球公共卫生的领导作用。

央视记者 杨姗姗：盖茨先生，您好，感谢您接受中央电视台专访。今年您将消除疟疾作为首要任务，背后的原因是什么？您如何看待中国在这方面的经验？

比尔-盖茨：我们现在非常高兴地看到，中国正在努力抓住机遇成为全球领导者。在过去15年的时间里，全球在 抗击疟疾方面取得了很大的进步，疟疾死亡率降低了60%。但每年我们仍然有50万儿童死于疟疾，像药品、蚊帐等都是消除疟疾的好方法。中国在这些领域都十 分擅长。中国的“一带一路”倡议除了致力于基础设施建设之外，也通过帮助消除疟疾，不断改善当地民众的生活质量，这正好符合“一带一路”倡议的主题。我想 中国能为消除疟疾作出重要贡献。

中国创新解决公共卫生市场失灵问题

比尔-盖茨认为，发展中国家承受了全球90%的传染病负担，但全球研发成本中，只有10%用于开发治疗那些主要影响发展中国家疾病的药物。比尔-盖茨表示，中国的药品研发投入位居世界第二，他认为中国可以依靠创新，帮助解决全球公共卫生的市场失灵问题。

比尔-盖茨：中国和美国都是非常具有创新精神的国家。尽管美国在一些领域还处于领先地位，但如果你看软件产 业、数字化等领域，中国的发展令人惊叹。中国在这些领域有很多一流的大公司，还有很多初创企业，这是一个非常令人兴奋的现象。而在公共卫生领域，中国要解 决全国人口的公共卫生问题，要解决这个挑战就必须要发挥创新精神。现在中国在不断加大药物研发，特别是中国政府支持药物研发机构，我们非常高兴中国能做到 这些。全球公共卫生面临着市场失灵问题，但随着像中国这样的国家以及更多的机构给予支持，我想我们能解决这个疾病问题。