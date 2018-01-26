新浪科技> 业界 > 正文

比尔-盖茨：中国可为全球消除疟疾提供经验

比尔-盖茨：中国可为全球消除疟疾提供经验
2018年01月26日 15:24 央视新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　央视网消息：比尔-盖茨从微软公司退休后，近年来一直在从事慈善事业。他领导的盖茨基金会一个重要的目标就是在全球消除疟疾。在今年的达沃斯论坛上，他希望中国可以为全球解决疟疾提供宝贵的经验。盖茨还期待，“一带一路”倡议能够推动中国在发挥全球公共卫生的领导作用。

　　央视记者 杨姗姗：盖茨先生，您好，感谢您接受中央电视台专访。今年您将消除疟疾作为首要任务，背后的原因是什么？您如何看待中国在这方面的经验？

　　比尔-盖茨：我们现在非常高兴地看到，中国正在努力抓住机遇成为全球领导者。在过去15年的时间里，全球在 抗击疟疾方面取得了很大的进步，疟疾死亡率降低了60%。但每年我们仍然有50万儿童死于疟疾，像药品、蚊帐等都是消除疟疾的好方法。中国在这些领域都十 分擅长。中国的“一带一路”倡议除了致力于基础设施建设之外，也通过帮助消除疟疾，不断改善当地民众的生活质量，这正好符合“一带一路”倡议的主题。我想 中国能为消除疟疾作出重要贡献。

　　中国创新解决公共卫生市场失灵问题

　　比尔-盖茨认为，发展中国家承受了全球90%的传染病负担，但全球研发成本中，只有10%用于开发治疗那些主要影响发展中国家疾病的药物。比尔-盖茨表示，中国的药品研发投入位居世界第二，他认为中国可以依靠创新，帮助解决全球公共卫生的市场失灵问题。

　　比尔-盖茨：中国和美国都是非常具有创新精神的国家。尽管美国在一些领域还处于领先地位，但如果你看软件产 业、数字化等领域，中国的发展令人惊叹。中国在这些领域有很多一流的大公司，还有很多初创企业，这是一个非常令人兴奋的现象。而在公共卫生领域，中国要解 决全国人口的公共卫生问题，要解决这个挑战就必须要发挥创新精神。现在中国在不断加大药物研发，特别是中国政府支持药物研发机构，我们非常高兴中国能做到 这些。全球公共卫生面临着市场失灵问题，但随着像中国这样的国家以及更多的机构给予支持，我想我们能解决这个疾病问题。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有