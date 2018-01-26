格力前骨干或与雷军结盟 董明珠提高福利稳定军心

■本报记者 贾 丽

当下，小米正在产业规模上做加法，为其上市积蓄力量。然而在高速扩张之下，小米拿什么来做支撑呢？答案是人才、同盟。

目前，小米正在其涉足的各产业忙着挖掘人才。在空调领域，其将目光投在了行业老大格力身上。1月24日，有消息称，小米公司生态链企业智米科技，正在与格力前员工肖友元创建的公司接洽合作，在空调领域谋求产业扩张。

小米在空调业的野心早已显现，三年前小米曾与白电巨头美的在资本层面联姻，双方甚至合作推出了空调产品，然而最终却反响平平。此后小米再牵手长虹，欲对空调业发起冲击。

“小米今年在各子产业上的扩张明显加快。为上市做准备，小米加速扩充人员、广结同盟，这是小米所选择的一种整合方式。”业内人士认为。

值得注意的是，格力电器（55.400， -0.37， -0.66%）董事长董明珠曾多次在公共场合痛斥同行挖角行为，且为留住格力人才频发福利。谈及今年的年终奖，一位格力内部人士透露：“应该会比去年更好，但主要是以实物奖形式体现。”

前员工或结盟小米 董明珠为留人才大派福利

日前，有消息称，智米科技正在与珠海三友环境技术有限公司（下称三友环境）接洽，希望双方能够在空调产业的研发、销售等进行合作。而三友环境实际控制人肖友元曾是格力电器海外销售总经理。

资料显示，三友环境法人为肖友元，注册资金1000万元，成立于2016年。肖友元也是这家公司的大股东，持股比例为96%。

此前，董明珠在宣传自家手机产品时，曾对外表示“曾经有一家国内知名家电企业的领导，带来一个班子来珠海驻扎挖我们的人。知道这件事后，格力电器派人去将对方打了一顿。”她认为，偷偷摸摸挖人的行为是非常让人痛恨的。

彼时，外界猜测被打的“家电企业的领导”可能是美的派来的，也可能来自创维。据了解，当时，有不少格力员工跳槽到创维空调公司。而其中就包括此次与小米寻求合作的肖友元。

不过好景不长，不到两年的时间，肖友元等多位前格力员工就因“理念不合”离开了创维空调公司。

有消息人士透露，肖友元在离开创维空调之前就已创立了三友环境，欲在空调业自主创业。三友环境公布的资料显示，公司主营为委托研发项目和成品的销售，为国内外客户提供特定的技术和产品研发外包，生产制造过程技术指导和售后技术服务。公司2017年营业额预计为1.5亿元。

肖友元在格力的工作背景、经验及积累的人脉，或是其创业的底气。肖友元曾是格力的海外销售公司总经理，其在2014年就离开了格力。不过他在空调领域经验丰富，有制冷与低温技术工程师职称，且在格力已工作十年。“我们的团队在珠海租了一个小办公室，并不是像此前报道一样，有一个专门的研发基地，或者刻意在珠海就近挖人那么夸张，此后主要基地会设在深圳。”彼时，肖友元对外表示。

不过，那次从格力出走的并非只有肖友元一个人，而是一个团队。与肖友元一同跳槽到创维空调公司的还有重庆格力原副总经理姚小兵、合肥格力总经理助理庄雅妮以及十多名骨干。

为了“留住人才”，近年来，董明珠频频对员工发福利。2016年，董明珠宣布将对全体员工每月加薪1000元，并放言格力员工年终奖每人10000元还发手机；2017年，董明珠对外表示要自掏腰包大派“员工房”，提升员工福利；为留住人才，今年初董明珠再豪言称要让格力的8万名员工都住上两室一厅，并说等格力汽车生产出来以后，“我会送给他们”。

虽然员工房的“标准”在不断提高，但董明珠何时能兑现，还需拭目以待。

“门外汉”要真正挤进空调圈 究竟有多难？

在董明珠用高福利待遇留住人才之际，与其定下10亿元赌约的雷军也没有闲着，盯紧了空调业。

实际上，小米对空调的兴趣一直很浓厚，只是作为“门外汉”，要挤进格局已定的空调业，并不是那么容易。

小米曾多次在空调领域寻找合作伙伴。2014年底，小米和美的建立合作，小米入股美的。同时，小米提名一位其核心高层管理人员为美的董事。彼时，正值小米快速成长期，雷军也与董明珠口头许下10亿元赌约。但是这段合作“雷声大雨点小”，最终仅在白电业掀起了一点涟漪。

小米与长虹的合作似乎更为融洽。长虹是集军工、消费电子、核心器件研发与制造为一体的综合型跨国企业集团，小米空气净化器及彩虹电池，均是由长虹代工的。此前，谈及长虹制造，雷军曾说，小米的空气净化器，其实有两家代工厂：一家是日资企业，一家是中国长虹。选择长虹，是因为长虹的精密制造能力，不比另一家世界级工厂差。

有了拥有强大制造能力的长虹的加持，再拉拢有格力背景在研发上颇有经验的肖友元，小米在空调领域打开市场或更有胜算。

产业经济学家梁振鹏表示：“小米执意进入空调领域，也是出于对智能家居进行整体布局的考虑，建立全产业链可摊薄其智能家居研发费。同时，小米在白电领域没有研发团队、制造工厂，对空调缺乏经验，其挖角技术强劲的格力系人才以加快自己的技术进程。”

家电业营销专家洪仕斌认为：“雷军最大的优势是善于资源整合。要实现小米的快速发展，最好的办法就是整合，将格力的前员工快速拉拢而来，是配合企业快速发展的有效方式。”

不过，目前在空调领域，格力、美的、海尔已占据大部分市场份额，三家的市场份额占比约70%，仅格力和美的的市场份额就合计达到了51%，占据市场的半壁江山。由此可见，要想在空调领域占有一席之地，小米将面临着不小的挑战。