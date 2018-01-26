上央视、当总裁 曾经的80后创业偶像茅侃侃离世

每经记者 肖达明 丁舟洋 许恋恋 每经编辑 文 多

2018年1月25日凌晨，关于80后互联网创业者、万家电竞CEO茅侃侃选择终结自己生命的传闻在创业者、互联网圈传开来，每经记者多方求证后，确认此事属实。

记者还清晰地记得，两个多月前采访茅侃侃的情景，当时他的公司北京万好万家电子竞技传媒有限公司（下简称万家电竞）融资遇挫正面临破产清算。这家公司的母公司万家文化2016年底与女明星赵薇之间的收购“大戏”引发市场极大关注，在监管层的质疑和追问下，收购告吹，2017年8月，万家文化被浙江祥源控股接盘，9月更名为祥源文化（600576，SH）。

在采访中，茅侃侃提到了公司资金上的困境。而记者本人，也在2017年11月2日这天见证了万家电竞北京办公场所空空如也的模样。

上央视 当总裁曾经的创业偶像

茅侃侃的朋友圈定格在了2018年1月23日，“嗯，我爱你不后悔，也尊重故事的结尾。”配图是《前任3》的电影主题曲画面。

1月20日，他还在兴致勃勃地点评《歌手》的表现，“张韶涵真是会选歌，改得好唱得也好”。2017年底，他则晒出小程序对自己2018年的测评，“稳，曾经的忧愁和顾虑，将在这一年遇到转机。2018年，稳了！”

而就在2018年的第一个月，年仅34岁的茅侃侃离开了这个世界。

“没有想到，谁也没想到。”一位生前与茅侃侃接近的业内人士告诉记者连感叹，在茅侃侃朋友、家人、员工的眼中，侃侃是“一个乐观、坚强、有担当的人，他跟谁也没说，谁也不知道”——很平静，谁也发现不了的方式。

不过是否自杀，该业内人士也表示：“具体情况，警方还在调查中。”

1月25日上午，记者赶赴万家电竞的办公地，望京诚盈中心2号楼301单元，这家公司已于两个月前搬走，在这栋楼里，唯一还能找到的万家电竞痕迹，只剩楼下公司指示牌上未来得及换掉的公司名称。

不过，记得茅侃侃的人很多。他公司门口是一家装修风格清新的咖啡厅，听到茅侃侃自杀的消息，工作人员杨小东（化名）表示难以置信，他告诉记者，茅侃侃待人非常礼貌，每天都会点冰美式，加两包糖，一天1到2杯雷打不动，所以对茅侃侃的印象很深。

“万家电竞是一家不错的公司，茅侃侃对员工也很好。”杨小东对《每日经济新闻》记者说，万家电竞艰难的时候，茅侃侃抵押了自己的车子和房子大家都知道，而且因为发不出工资还把自己私人的电脑送给员工，后来听说拿到融资了，高兴了一段时间，但似乎很快又面临了困难。“太震惊了，不敢相信。”说完这句话，杨小东一直是惋惜的表情。

茅侃侃，男，1983年出生于北京市。小学五年级开始玩电脑，14岁开始在《大众软件》等杂志发表数篇文章，并自行设计开发软件。初中文凭的他，2004年正式创业，2014年担任GTV（游戏竞技频道）的副总裁，负责视频等业务。

2006年5月14日，茅侃侃和另外两个“80后”创业者李想、高燃一起，作为央视经济频道《对话》节目的嘉宾，出现在了电视屏幕上。第二天，3人的成名速度几乎如同他们创业的速度一样快，转瞬便成为网络上炙手可热的偶像。

面临破产 融资无望去年底公司已闭门

“创业是艰难的马拉松，也是一路不断掉坑不断爬出来继续跑的孤独者游戏，这一回，侃侃兄弟没能爬出坑来。”1月25日上午，创业黑马董事长牛文文发朋友圈说。

2015年9月，茅侃侃与万家文化合资成立万家电竞，当时的万家文化出资460万元，认购46%股份；茅侃侃出资340万元，认购34%股权，而其余三位股东分别出资50万元。茅侃侃是万家电竞主要负责人。

但2016年年底，赵薇欲入主万家文化，这件事折腾一年后最终因失败告终，万家文化原实控人和赵薇夫妇还因为信息披露不完整等问题受到了证监会的顶格处罚。

此后祥源控股入局，按照2016年年报的表述，作为一家游戏研发企业，万家电竞的财务情况并不乐观。祥源文化2016年年报显示，万家电竞（含子公司海南万家电竞）的少数股东持股54%，当期归属于这部分股东的损益为负1073.72万元。

万家电竞的产品计划早已披露，但随后进展并不顺利。2016年11月左右，万家电竞曾试图融资3000万~5000万元。但经历了母公司被借壳失败风波后，万家电竞在此后并未有获得融资的消息。据祥源文化方面介绍，在2017年9月万家电竞还曾走上直接借款100万元的路，且借款利率明显高于市场利率，不过这笔钱后已退还。

据祥源文化2017年11月的公告披露，万家电竞“经营持续性亏损，且经营管理团队也未能实现新的融资，导致万家电竞经营困难”。

而就在当月，《每日经济新闻》记者从多方了解到，由于财务陷入困境，万家电竞正面临破产清算。11月2日，记者来到万家电竞在北京望京的办公场所只看见办公室已关门，从周边人员处只了解到公司已闭门多日。

针对万家电竞的情况，《每日经济新闻》记者2018年1月25日还就此致电祥源文化董秘办试图采访。董秘办人士告诉记者：“我们也是今天早上刚刚了解到这件事情，目前公司是在联系相关人员核实确认，如果说有什么进展的话我们会统一回复，我们这边基本上是不通过电话回应采访的。”记者进一步询问茅侃侃是否还在上市公司体系内工作，对方重申不通过电话回应采访，需等后续公布调查确认结果。

80后茅侃侃

◎1999年地理会考不及格，退学。

◎2000年起连考了微软和思科的计算机认证，开始打工，接下来三年里，足足换了有一打工作

◎2004年起正式创业，与一家国企合作运营MaJoy，出任首席运营官

◎2006年茅侃侃与李想、高燃一起，作为“80后”创业者代表，登上央视经济频道

◎2009年起合作运营MaJoy的国企换领导，因合作不愉快，茅侃侃董事会摔了手机，选择辞职，之后未创业或打工，写了本书

◎2010年起 创业做私人医疗解决方案，坚持一年半后无下文

还曾与人合伙做一款提供实时路况信息APP，后把公司卖了

◎2013年起加入GTV（鸣鹤鸣和文化传媒有限公司），踏入电竞圈。推动GTV完成了A轮融资，2014年GTV的净利润翻了四倍，达到1400万元，一度是全行业利润最高的一家

◎2015年创立万家电竞

◎2017年年底时公司出现经营困难

◎2018年离世

记者手记

两个茅侃侃，一个理性的一个感性的

记者第一次和茅侃侃交流是在2017年11月初，在那之前记者其实已经获知，万家电竞不能发出工资，茅侃侃作为负责人，自身也有需要承担的责任。但从员工的态度上来看，茅侃侃似是他们“同一阵线的”。

当时的万家电竞已大门紧锁、空无一人。

“我已经竭尽自身的能力去解决这件事情了……让接受采访，聊一聊，也是员工的意思，我愿意。”茅侃侃当时如此告诉记者，他声音略显急促却不露急躁，对自身的困境显得坦然。

按照他自身的表述和员工的了解，为了解决万家电竞的资金问题，他自身的财务已经面临困难，但从语气中，很难发现这是一个心态绝望的人，更像一个身处荒谬之中有些无可奈何，但仍未放弃解决问题的年轻人。

在长达几十分钟的数次采访中，茅侃侃很容易脱离记者关注的公司现状问题，而叹惋此前的事。作为一位创业者，茅侃侃可谓历经了资本的冷暖交替，由于游戏产业投入较大，茅侃侃一直在为万家电竞的资金问题忧心，当年龙薇传媒欲入主祥源文化（时为万家文化），一度为企业带来众多战略投资者。

但接来下的事情世人皆知，一夜之间，对于茅侃侃来说，万家电竞还是那个万家电竞，但投资者都消失了踪影，万家电竞从巨大的落差“坠落”，但当时还没有坠落到底。

谈及离他而去的孔德永“孔总”，茅侃侃认为孔德永“尽力”，也已经“尽情”了。而对新东家，茅侃侃则认为，新任管理层也没有“做错”什么事情，更没有破坏“规矩”。

在访谈中，茅侃侃也说道：“资本应该是有温度的。”从这一连串的表述中，走出来的是两个茅侃侃，一个理性，一个感性。也许，停在人世间最后一刻的茅侃侃，是感性的。

“正如牛文文所言，创业就是一个又一个的难关，压力太多、困难重重，个人疏导太重要，茅侃侃走真得挺可惜的。”一位创业者这样感叹道。