大力发展无人驾驶技术 苹果购置20余辆新车用于测试

新浪科技讯 北京时间1月26日凌晨消息，去年四月份，美国加州州政府批准苹果公司开展无人驾驶汽车测试。据彭博社报道，苹果的测试车辆从3辆增加至了27辆。

加州机动车管理部门称苹果从去年7月份起到今年1月份期间陆续注册了24辆雷克塞斯 RX450h用于测试其无人驾驶技术。尽管最开始的目标是独立开发无人驾驶技术，苹果随后决定开发一套能与其他多家车厂兼容的自动驾驶系统。可以通过最近苹果的一些动作来一窥其无人驾驶技术的进展，比如申请了某项专利、其AI研究部门做的某演示、和发表的某份研究论文等。

如今在自动驾驶领域有很多玩家，苹果面临来自多家企业的竞争，比如Alphabet旗下的Waymo、Uber、丰田、Lyft、通用、百度、沃尔沃、和本田等。这些研发无人驾驶技术的公司很多都比苹果更早进入此领域，开展测试的规模也比苹果的大。举个例子，谷歌母公司Alphabet旗下无人驾驶技术公司Waymo已经在包括加州、华盛顿州、德克塞斯州、亚利桑那州、佐治亚州、和密歇根州在内的多地开展了无人驾驶汽车技术测试，同时其测试车辆规模也将增至600辆。

与此同时，Uber在过去两年间也已经在包括加州、亚利桑那州、和宾夕法尼亚州在内的多个州开展了无人驾驶汽车技术测试。并且在去年和汽车制造公司沃尔沃签订了协议，将从沃尔沃购买24000辆XC90 SUV来用于无人驾驶技术测试。这样看来，苹果想要赶上在自动驾驶领域的其他竞争对手，要做的事情还有很多。（小宝）