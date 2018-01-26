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云服务普惠时代 创业者路在何方？

云服务普惠时代 创业者路在何方？
2018年01月26日 01:46 新京报
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　　2017年9月17日，上海国家会展中心，2017年网络安全博览会开幕。阿里云等近100家与公众日常生活紧密相关企业参展。图/视觉中国

　　“我们专业毕业的研究生到企业的年薪基本在40万元以上，最少的也有20多万元。” 北京大学信息科学技术学院研究员、博士生导师肖臻有点“羡慕”地对新京报记者说，“我的工资都没有我学生的高，这个专业的学生赶上了好时代。”

　　肖臻口中的专业，就是他在北大研究的方向：云计算。10年前，肖臻从美国回到北大任教，这10年间，他不仅眼看着所带学生的工资成倍上涨，更见证了我国云计算市场从默默无闻到迎来风口。

　　数据显示，在2008年，我国的云计算市场不足百亿元。2017年4月，工信部编制印发了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，其中数据显示，在2015年，我国云计算产业规模约1500亿元，同时指出，到2019年，我国云计算产业规模将达到4300亿元。

　　云计算行业的高速发展，也为各行各业带去了基于信息技术变革时代下的新机会和新市场，并且正在成为社会发展进步的基础设施。与此同时，云计算市场也迎来了各方的争夺者，从运营商到传统的IDC机构，从巨头到创业公司，加之资本的“疯狂”押注以及政策的利好，全新的云计算时代正在到来。

　　在这片近5000亿的市场上，形成了由以阿里巴巴腾讯等为代表的巨头和新生的云服务创业公司的竞争格局，巨头和创业公司占据了90%以上的市场份额。巨头虽背靠品牌和体量优势吞下大片市场，但提供的还是以通用型云服务为主，很难满足企业行业性以及个性化的需求，这也就给创业型公司带来了机会。

　　“省心”的云服务

　　Blued公司的产品是一款兴趣社交APP，从社交出发，他们加入了直播功能。从上线后的数据看，直播带来的流量很大而且黏性很高。“这背后需要非常强大的技术做支撑，但其实我们的技术部门并没有增加太多同事。”Blued公司CTO刘元晨对新京报记者说。

　　事实上，网络直播的历史非常悠久，但到了2016年才迎来了直播元年，其最重要的原因就是技术瓶颈。

　　做直播，对任何一家公司的技术研发来说，都不是一件很轻松的事情。因为需要视频、网络、CDN、存储等各类技术环节做基础保障，而上述的每一个环节都需要相当多的专家级人才去提供解决方案。

　　2017年11月23日，北京市“扫黄打非”办公室通报，北京查处直播平台“Peepla” 涉黄案，在该平台进行淫秽色情表演的多名主播被抓获，公司的多位负责人被警方刑拘。

　　类似直播涉黄的案例，这并非是首起。在2017年的4月份，文化部就曾发布公告，针对近期网络表演市场内容违规行为多发的问题，关停10家网络表演平台，关闭直播间30235间。

　　“直播火了之后，一些小直播平台蜂拥而出，利用传播淫秽色情赚一笔快钱就跑，因为做一款这样的产品太容易了。”一位云计算领域的资深人士这样告诉记者，做一款类似的直播产品一两个人就可以完成，因为大部分的工作和环节均可以外包出去，而外包出去的绝大部分任务就是云服务。

　　作为成长中的创业公司，Blued公司的业务发展很快，尤其是加上直播功能后，团队员工也在快速增加，但整个技术团队却稳定在几十人。

　　刘元晨认为，如果单纯靠自己的团队来搭建整个技术架构，需要的技术人员至少要增加一倍，而且公司还需要承担工资、社保以及各项其他成本，大概需要付出使用公有云服务的3倍以上资金，“就这，还不一定能找到合适的人。”

　　像Blued这样的公司还很多，他们对技术有需求，但主业并非输出和研发技术，直接购买云服务，成了再好不过的选择。

　　刘元晨介绍，他们公司之前使用的有基础云服务，主要做一些数据的存储、计算等，现在使用的也有针对直播业务的云服务解决方案商，这些云服务叠加在一起来服务公司产品，而他们会把更多的精力放在公司核心业务上，“其实就是社会分工更加明确了。”

　　云计算的普惠时代

　　“越往后面走云的概念会越模糊，甚至走向消亡，因为它只是一个概念，不是个产品。云服务的本质就是客户有问题需要解决，你利用计算机技术解决他各种问题。”七牛云总裁吕桂华总结。他所掌管的七牛云成立于2011年，是一家提供云服务的创业公司。

　　在常年研究云计算的肖臻看来，云计算的技术和概念并没有变，用的还是几十年前分布式系统那一套，只不过，现在的云计算更加普惠了——早期的分布式系统技术，主要是专业人士以及大公司使用，“搭建一套这样的系统太贵了，一般的企业和个人是无法负担的。”

　　云计算领域创业公司青云的市场副总裁刘靓告诉记者，在云计算出现之前的信息时代，基础动力都是靠硬件来支撑的，如果想要实现业务的IT信息化，就需要在硬件上安装操作系统，然后要为软件的开发以及运行提供一个环境。

　　移动互联网的时代到来了，企业对IT信息化的要求很高，但是买不起怎么办？于是亚马逊、阿里巴巴等巨头想到一个解决方案，在公司的业务上做了改造，把自己的云服务切割成很小的单元，共享自己的基础设施也顺便赚到了钱。

　　以亚马逊为例，为了保障公司业务的正常运行，尤其是像黑色星期五这样的流量高峰到来时，避免服务器宕机以及出现其他问题，公司必须要搭建专业的服务器、机房等基础设施，这是一项巨大的投入。但在平常，这些资源处于闲置状态，亚马逊于是就把这些资源经过整理单独取名为AWS，也就是亚马逊的云计算服务，租出去给有需要的企业使用。

　　租用AWS服务的企业，不用耗费自己的前期任何基础设施的投入，随租随用，而且使用的是跟亚马逊一样的技术。

　　尽管国外的AWS以及国内的阿里云等巨头背靠品牌和体量优势，拿下了不少客户和市场，但提供的还是以通用型云服务为主，很难满足企业行业性以及个性化的问题，这也就给七牛云这样的公司带来了机会。

　　吕桂华告诉记者，随着云和计算机技术的快速发展，企业越来越看重数据资产，希望通过公司沉淀的数据反向促进业务运营，但不少企业的数据管理能力有限，七牛云就是要为企业客户解决这方面的问题。

　　对于七牛云的企业用户来说，他们需要一个以云存储为中心的一站式数据管理服务的云平台，其关键在于提供一个完整的产品。从产品架构来说，七牛云平台的基础服务层主要为： 云存储，弹性计算，CDN加速，以及实时流网络（LiveNet，一种新的去中心化基础网络服务，适合直播云）；上层服务场景包含：数据处理，鉴黄服务，直播云等模块。

　　Camera360公司是七牛云的客户之一，公司的云相册使用了存储、CDN、缩略图和音频转码等功能，除了稳定的存储服务和上传下载双向加速的CDN服务，七牛云还提供了图片和音频实时转码功能，这对于每天产生过2亿张照片的Camera360来说，不仅成本大大降低，用户体验变得为顺畅。

　　青云的市场副总裁刘靓把类似的服务比作企业客户的“水电煤问题”，云服务厂商提供的产品，目的只有一个，就是让企业可以专注于实现自己的业务逻辑，不用在底层技术设施的稳定性上耗费时间。

　　“众生夺食”

　　“前两年，我们几乎每天都能接到至少5通以上的云服务推销电话，甚至下楼吃饭都能碰到相关推销人员。” 刘元晨说。造成他所看到这个现象的原因，正是云服务市场的竞争已经处于白热化阶段。

　　目前，国内云服务的主要供应商分为五大类：运营商（电信、移动、联通）、传统IDC机构（由原始机房业务转做云服务）、国内传统IT厂商（如华为、浪潮等）、国内BAT等巨头、国内原生云计算公司（如UCloud、七牛、青云等），大家也是基于自身的基础设施、技术研发能力、人才等优势，争抢云服务市场这块大蛋糕。

　　目前，运营商和IDC机构还是以提供云计算需要的基础能力为主，传统的IT厂商尽管也在积极布局和向云计算市场转型，但由于公司基因和基础架构等原因，目前的市场份额不多。公开数据显示，巨头和创业公司占据了90%以上的市场份额。

　　2010年，在深圳的IT领袖峰会上，马云、马化腾、李彦宏展开了一场关于云计算的讨论，李彦宏当时直言云计算是新瓶装旧酒，马化腾则认为倡导云计算还过早，只有马云称阿里巴巴对云计算充满信心。

　　这一预判也直接影响了三家公司云计算业务发展，阿里云已经牢牢占据国内云计算第一的位置，被誉为阿里集团的明天。

　　值得注意的是，包括阿里、腾讯等巨头在云计算的发力主要还是集中在IaaS（基础设施即服务）层面，按照服务企业的应用功能来分类，除IaaS层外还有PaaS层（平台即服务）和SaaS层（软件即服务），而在PaaS层尤其是SaaS层就是创业公司的机会。

　　比如，由国际老牌IT厂商思科和国内家电巨头TCL共同成立的全资公司科天云，采用思科的技术架构，将通过在中国自建数据中心，围绕基础云服务+协作云SaaS应用+垂直行业应用场景进行产品布局，旨在打造一站式商用协作软件云平台。

　　成立于2012年的创业公司UCloud，从垂直领域的游戏行业切入，目前已经逐渐扩展到移动教育、企业服务、互联网金融等诸多行业，UCloud公司COO华琨介绍，为了保证客户使用云服务的稳定性，公司的数据中心在在全球范围内扩展，在莫斯科、迪拜、法兰克福、首尔等地共有22个数据中心。

　　需求正在全面爆发的云计算市场，稍不留心，就有可能被竞争对手赶超。越来越多的创业公司跟UCloud选择了同样的道路，开始大规模扩张基础设施，而其主要目的就是为了争取更多的领域和市场做准备。

　　创业公司路在何方？

　　市场调查机构IDC的数据显示，截至2017年上半年，阿里云在国内IaaS层领域市场份额已经达到47.6%，腾讯云经过激烈的市场争夺拿下市场份额9.6%，位列第二位。而到今天，包括百度京东甚至海尔等企业也都杀入云计算市场。

　　面对来势汹汹且实力雄厚的各路巨头，创业公司还有机会胜出吗？深耕垂直领域以及紧贴应用场景成为了突破口。

　　刘元晨告诉记者，公司之前选择了一家云服务巨头的产品，但是使用一段时间之后发现并不能帮助公司业务发展，后来换成了一家创业公司，这家云服务创业公司主要就是针对直播行业提供完整的解决方案，对Blued公司业务的发展起到了很大作用。

　　互联网金融公司用钱宝，对IT和信息技术的要求很高，公司也很重视在云计算领域的投入和应用。用钱宝技术负责人说，公司从成立之初便开始使用云服务产品，最主要的还是使用SaaS层的服务产品，用来解决公司比如消息服务队列等具体问题，在高级防护等具体的应用也会直接通过SaaS云服务厂商获取。

　　七牛云的公有云服务是围绕富媒体场景扩展服务，而公司通过对50万家企业的跟踪服务，能做到深入理解传统企业转型过程中的云服务需求场景，提出了打造完备、开放的富媒体云服务生态，也推出了对行业有针对性的一系列解决方案。

　　同样为创业公司的华云数据集团，则利用自身的技术优势通过帮助传统IDC企业转型来发展公司业务。

　　华云研发总监李德才介绍，华云的合作模式主要分为3种： IDC企业购买华云的软件平台和技术服务；使用云服务的企业作为运营方，IDC机构提供机房资源和硬件设备，华云投入软件平台和基础服务；基础设备则由双方承担，共享收益。

　　在云计算领域，巨头实际上只能提供非常基础的云服务，但是如果企业需要安全服务或者针对行业的解决方案，这必须由第三方团队来做，因为一般情况下企业不可能再使用另一家巨头的产品，元璟资本投资总监子柳认为，这是创业公司的机会，而且市场非常之大。

　　在他看来，安全、行业SaaS、数据智能都存在很多机会，而想要在这场和巨头的战斗中活下来，关键在于死磕行业，尤其是要跟线下场景做结合，例如新消费、智能制造等领域。

　　■ 焦点

　　高估值的云服务有泡沫吗？

　　1月4日，金山云宣布完成D轮2.2亿美元融资，而在2017年12月底，公司刚刚宣布完成一轮3亿美元的融资，而这连续两轮总计5.2亿美元的融资后，使得公司估值达到21.2亿美元，也成为了中国估值最高的独立云服务商。

　　通过梳理近几年云服务领域的融资事件我们可以发现，不完全统计，仅在2017年的1至6月份，云服务领域的创业公司融资数额，累计超过50亿元，而这个领域的融资数额相比于其他行业属于偏高。

　　刘靓告诉记者，公有云是一个高投入、低产出，尤其是单位产出很低的一个行业，需要长期耕耘。另外，目前公有云面对的是一个处于培育期的市场，客单价和客户单个体量相对小，但大家还是应该关注长期利益。

　　“我认为云服务领域的创业公司还是比较踏实的，各家公司的估值确实略高了点，但不存在泡沫。”子柳说。

　　肖臻同样不认为云服务市场存在泡沫，他说未来企业对计算力的需求增长是很快的，而想要做好计算力等其他技术的提升，都需要对基础设施加大投入，势必会需要资本的加持，这是一个行业想要发展的必经之路。

　　数据显示，2006年全球2900万项IT工作负载中，98%是在传统IT上完成的，在云里的只有2%，到了2016年，全球的IT工作负载增加到了1.6亿项，其中在传统IT、公有云、私有云的分布比例已经为73%、15%、12%，这个数据还在持续快速上升。

　　用钱宝负责人感觉到，这几年随着公司业务的发展，对云服务的需求也在成倍增长，而提供云服务的公司也是旨在跟这些企业一起成长。

　　云服务的客户黏性也足够大，一旦选用某家的云服务后，没有意外情况，企业一般不会再把服务换到其他平台，“因为成本非常高，就看哪家云服务平台上能出现下一个BAT量级的企业了。”吕桂华说。

　　新京报记者 赵雷

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