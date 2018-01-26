云服务普惠时代 创业者路在何方？

2017年9月17日，上海国家会展中心，2017年网络安全博览会开幕。阿里云等近100家与公众日常生活紧密相关企业参展。图/视觉中国

“我们专业毕业的研究生到企业的年薪基本在40万元以上，最少的也有20多万元。” 北京大学信息科学技术学院研究员、博士生导师肖臻有点“羡慕”地对新京报记者说，“我的工资都没有我学生的高，这个专业的学生赶上了好时代。”

肖臻口中的专业，就是他在北大研究的方向：云计算。10年前，肖臻从美国回到北大任教，这10年间，他不仅眼看着所带学生的工资成倍上涨，更见证了我国云计算市场从默默无闻到迎来风口。

数据显示，在2008年，我国的云计算市场不足百亿元。2017年4月，工信部编制印发了《云计算发展三年行动计划（2017-2019年）》，其中数据显示，在2015年，我国云计算产业规模约1500亿元，同时指出，到2019年，我国云计算产业规模将达到4300亿元。

云计算行业的高速发展，也为各行各业带去了基于信息技术变革时代下的新机会和新市场，并且正在成为社会发展进步的基础设施。与此同时，云计算市场也迎来了各方的争夺者，从运营商到传统的IDC机构，从巨头到创业公司，加之资本的“疯狂”押注以及政策的利好，全新的云计算时代正在到来。

在这片近5000亿的市场上，形成了由以阿里巴巴、腾讯等为代表的巨头和新生的云服务创业公司的竞争格局，巨头和创业公司占据了90%以上的市场份额。巨头虽背靠品牌和体量优势吞下大片市场，但提供的还是以通用型云服务为主，很难满足企业行业性以及个性化的需求，这也就给创业型公司带来了机会。

“省心”的云服务

Blued公司的产品是一款兴趣社交APP，从社交出发，他们加入了直播功能。从上线后的数据看，直播带来的流量很大而且黏性很高。“这背后需要非常强大的技术做支撑，但其实我们的技术部门并没有增加太多同事。”Blued公司CTO刘元晨对新京报记者说。

事实上，网络直播的历史非常悠久，但到了2016年才迎来了直播元年，其最重要的原因就是技术瓶颈。

做直播，对任何一家公司的技术研发来说，都不是一件很轻松的事情。因为需要视频、网络、CDN、存储等各类技术环节做基础保障，而上述的每一个环节都需要相当多的专家级人才去提供解决方案。

2017年11月23日，北京市“扫黄打非”办公室通报，北京查处直播平台“Peepla” 涉黄案，在该平台进行淫秽色情表演的多名主播被抓获，公司的多位负责人被警方刑拘。

类似直播涉黄的案例，这并非是首起。在2017年的4月份，文化部就曾发布公告，针对近期网络表演市场内容违规行为多发的问题，关停10家网络表演平台，关闭直播间30235间。

“直播火了之后，一些小直播平台蜂拥而出，利用传播淫秽色情赚一笔快钱就跑，因为做一款这样的产品太容易了。”一位云计算领域的资深人士这样告诉记者，做一款类似的直播产品一两个人就可以完成，因为大部分的工作和环节均可以外包出去，而外包出去的绝大部分任务就是云服务。

作为成长中的创业公司，Blued公司的业务发展很快，尤其是加上直播功能后，团队员工也在快速增加，但整个技术团队却稳定在几十人。

刘元晨认为，如果单纯靠自己的团队来搭建整个技术架构，需要的技术人员至少要增加一倍，而且公司还需要承担工资、社保以及各项其他成本，大概需要付出使用公有云服务的3倍以上资金，“就这，还不一定能找到合适的人。”

像Blued这样的公司还很多，他们对技术有需求，但主业并非输出和研发技术，直接购买云服务，成了再好不过的选择。

刘元晨介绍，他们公司之前使用的有基础云服务，主要做一些数据的存储、计算等，现在使用的也有针对直播业务的云服务解决方案商，这些云服务叠加在一起来服务公司产品，而他们会把更多的精力放在公司核心业务上，“其实就是社会分工更加明确了。”

云计算的普惠时代

“越往后面走云的概念会越模糊，甚至走向消亡，因为它只是一个概念，不是个产品。云服务的本质就是客户有问题需要解决，你利用计算机技术解决他各种问题。”七牛云总裁吕桂华总结。他所掌管的七牛云成立于2011年，是一家提供云服务的创业公司。

在常年研究云计算的肖臻看来，云计算的技术和概念并没有变，用的还是几十年前分布式系统那一套，只不过，现在的云计算更加普惠了——早期的分布式系统技术，主要是专业人士以及大公司使用，“搭建一套这样的系统太贵了，一般的企业和个人是无法负担的。”

云计算领域创业公司青云的市场副总裁刘靓告诉记者，在云计算出现之前的信息时代，基础动力都是靠硬件来支撑的，如果想要实现业务的IT信息化，就需要在硬件上安装操作系统，然后要为软件的开发以及运行提供一个环境。

移动互联网的时代到来了，企业对IT信息化的要求很高，但是买不起怎么办？于是亚马逊、阿里巴巴等巨头想到一个解决方案，在公司的业务上做了改造，把自己的云服务切割成很小的单元，共享自己的基础设施也顺便赚到了钱。

以亚马逊为例，为了保障公司业务的正常运行，尤其是像黑色星期五这样的流量高峰到来时，避免服务器宕机以及出现其他问题，公司必须要搭建专业的服务器、机房等基础设施，这是一项巨大的投入。但在平常，这些资源处于闲置状态，亚马逊于是就把这些资源经过整理单独取名为AWS，也就是亚马逊的云计算服务，租出去给有需要的企业使用。

租用AWS服务的企业，不用耗费自己的前期任何基础设施的投入，随租随用，而且使用的是跟亚马逊一样的技术。

尽管国外的AWS以及国内的阿里云等巨头背靠品牌和体量优势，拿下了不少客户和市场，但提供的还是以通用型云服务为主，很难满足企业行业性以及个性化的问题，这也就给七牛云这样的公司带来了机会。

吕桂华告诉记者，随着云和计算机技术的快速发展，企业越来越看重数据资产，希望通过公司沉淀的数据反向促进业务运营，但不少企业的数据管理能力有限，七牛云就是要为企业客户解决这方面的问题。

对于七牛云的企业用户来说，他们需要一个以云存储为中心的一站式数据管理服务的云平台，其关键在于提供一个完整的产品。从产品架构来说，七牛云平台的基础服务层主要为： 云存储，弹性计算，CDN加速，以及实时流网络（LiveNet，一种新的去中心化基础网络服务，适合直播云）；上层服务场景包含：数据处理，鉴黄服务，直播云等模块。

Camera360公司是七牛云的客户之一，公司的云相册使用了存储、CDN、缩略图和音频转码等功能，除了稳定的存储服务和上传下载双向加速的CDN服务，七牛云还提供了图片和音频实时转码功能，这对于每天产生过2亿张照片的Camera360来说，不仅成本大大降低，用户体验变得为顺畅。

青云的市场副总裁刘靓把类似的服务比作企业客户的“水电煤问题”，云服务厂商提供的产品，目的只有一个，就是让企业可以专注于实现自己的业务逻辑，不用在底层技术设施的稳定性上耗费时间。

“众生夺食”

“前两年，我们几乎每天都能接到至少5通以上的云服务推销电话，甚至下楼吃饭都能碰到相关推销人员。” 刘元晨说。造成他所看到这个现象的原因，正是云服务市场的竞争已经处于白热化阶段。

目前，国内云服务的主要供应商分为五大类：运营商（电信、移动、联通）、传统IDC机构（由原始机房业务转做云服务）、国内传统IT厂商（如华为、浪潮等）、国内BAT等巨头、国内原生云计算公司（如UCloud、七牛、青云等），大家也是基于自身的基础设施、技术研发能力、人才等优势，争抢云服务市场这块大蛋糕。

目前，运营商和IDC机构还是以提供云计算需要的基础能力为主，传统的IT厂商尽管也在积极布局和向云计算市场转型，但由于公司基因和基础架构等原因，目前的市场份额不多。公开数据显示，巨头和创业公司占据了90%以上的市场份额。

2010年，在深圳的IT领袖峰会上，马云、马化腾、李彦宏展开了一场关于云计算的讨论，李彦宏当时直言云计算是新瓶装旧酒，马化腾则认为倡导云计算还过早，只有马云称阿里巴巴对云计算充满信心。

这一预判也直接影响了三家公司云计算业务发展，阿里云已经牢牢占据国内云计算第一的位置，被誉为阿里集团的明天。

值得注意的是，包括阿里、腾讯等巨头在云计算的发力主要还是集中在IaaS（基础设施即服务）层面，按照服务企业的应用功能来分类，除IaaS层外还有PaaS层（平台即服务）和SaaS层（软件即服务），而在PaaS层尤其是SaaS层就是创业公司的机会。

比如，由国际老牌IT厂商思科和国内家电巨头TCL共同成立的全资公司科天云，采用思科的技术架构，将通过在中国自建数据中心，围绕基础云服务+协作云SaaS应用+垂直行业应用场景进行产品布局，旨在打造一站式商用协作软件云平台。

成立于2012年的创业公司UCloud，从垂直领域的游戏行业切入，目前已经逐渐扩展到移动教育、企业服务、互联网金融等诸多行业，UCloud公司COO华琨介绍，为了保证客户使用云服务的稳定性，公司的数据中心在在全球范围内扩展，在莫斯科、迪拜、法兰克福、首尔等地共有22个数据中心。

需求正在全面爆发的云计算市场，稍不留心，就有可能被竞争对手赶超。越来越多的创业公司跟UCloud选择了同样的道路，开始大规模扩张基础设施，而其主要目的就是为了争取更多的领域和市场做准备。

创业公司路在何方？

市场调查机构IDC的数据显示，截至2017年上半年，阿里云在国内IaaS层领域市场份额已经达到47.6%，腾讯云经过激烈的市场争夺拿下市场份额9.6%，位列第二位。而到今天，包括百度、京东甚至海尔等企业也都杀入云计算市场。

面对来势汹汹且实力雄厚的各路巨头，创业公司还有机会胜出吗？深耕垂直领域以及紧贴应用场景成为了突破口。

刘元晨告诉记者，公司之前选择了一家云服务巨头的产品，但是使用一段时间之后发现并不能帮助公司业务发展，后来换成了一家创业公司，这家云服务创业公司主要就是针对直播行业提供完整的解决方案，对Blued公司业务的发展起到了很大作用。

互联网金融公司用钱宝，对IT和信息技术的要求很高，公司也很重视在云计算领域的投入和应用。用钱宝技术负责人说，公司从成立之初便开始使用云服务产品，最主要的还是使用SaaS层的服务产品，用来解决公司比如消息服务队列等具体问题，在高级防护等具体的应用也会直接通过SaaS云服务厂商获取。

七牛云的公有云服务是围绕富媒体场景扩展服务，而公司通过对50万家企业的跟踪服务，能做到深入理解传统企业转型过程中的云服务需求场景，提出了打造完备、开放的富媒体云服务生态，也推出了对行业有针对性的一系列解决方案。

同样为创业公司的华云数据集团，则利用自身的技术优势通过帮助传统IDC企业转型来发展公司业务。

华云研发总监李德才介绍，华云的合作模式主要分为3种： IDC企业购买华云的软件平台和技术服务；使用云服务的企业作为运营方，IDC机构提供机房资源和硬件设备，华云投入软件平台和基础服务；基础设备则由双方承担，共享收益。

在云计算领域，巨头实际上只能提供非常基础的云服务，但是如果企业需要安全服务或者针对行业的解决方案，这必须由第三方团队来做，因为一般情况下企业不可能再使用另一家巨头的产品，元璟资本投资总监子柳认为，这是创业公司的机会，而且市场非常之大。

在他看来，安全、行业SaaS、数据智能都存在很多机会，而想要在这场和巨头的战斗中活下来，关键在于死磕行业，尤其是要跟线下场景做结合，例如新消费、智能制造等领域。

■ 焦点

高估值的云服务有泡沫吗？

1月4日，金山云宣布完成D轮2.2亿美元融资，而在2017年12月底，公司刚刚宣布完成一轮3亿美元的融资，而这连续两轮总计5.2亿美元的融资后，使得公司估值达到21.2亿美元，也成为了中国估值最高的独立云服务商。

通过梳理近几年云服务领域的融资事件我们可以发现，不完全统计，仅在2017年的1至6月份，云服务领域的创业公司融资数额，累计超过50亿元，而这个领域的融资数额相比于其他行业属于偏高。

刘靓告诉记者，公有云是一个高投入、低产出，尤其是单位产出很低的一个行业，需要长期耕耘。另外，目前公有云面对的是一个处于培育期的市场，客单价和客户单个体量相对小，但大家还是应该关注长期利益。

“我认为云服务领域的创业公司还是比较踏实的，各家公司的估值确实略高了点，但不存在泡沫。”子柳说。

肖臻同样不认为云服务市场存在泡沫，他说未来企业对计算力的需求增长是很快的，而想要做好计算力等其他技术的提升，都需要对基础设施加大投入，势必会需要资本的加持，这是一个行业想要发展的必经之路。

数据显示，2006年全球2900万项IT工作负载中，98%是在传统IT上完成的，在云里的只有2%，到了2016年，全球的IT工作负载增加到了1.6亿项，其中在传统IT、公有云、私有云的分布比例已经为73%、15%、12%，这个数据还在持续快速上升。

用钱宝负责人感觉到，这几年随着公司业务的发展，对云服务的需求也在成倍增长，而提供云服务的公司也是旨在跟这些企业一起成长。

云服务的客户黏性也足够大，一旦选用某家的云服务后，没有意外情况，企业一般不会再把服务换到其他平台，“因为成本非常高，就看哪家云服务平台上能出现下一个BAT量级的企业了。”吕桂华说。

新京报记者 赵雷