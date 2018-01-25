苹果更新系统允许用户选择是否降频 还新增两功能

苹果更新系统允许用户选择是否降频运行，还新增两项强大功能

澎湃新闻见习记者 承天蒙 记者 周玲

苹果即将推出的iOS11.3系统中，将允许用户自主选择手机电池老化后是否降频运行。

1月24日，苹果官方发布公告，介绍了即将推出的新系统iOS 11.3中的新增功能，其中包括允许用户选择在电池老化后，是降频性能维持稳定，还是原频率运行但存在不稳定隐患。

此外，这次重要的系统更新中，还有两个不起眼的新功能也吸引了媒体关注，包括高级移动设备定位功能（Advanced Mobile Location，AML），以及隐私系统页面。

电池及表现：用户可自主选择是否降频

新系统的“设置”-“电池”中，新增了两项新功能：

1，可以显示电池效能并建议电池是否需要维修。支持iPhone 6以上手机。

2，可以查看iOS 10.2.1中首次推出的、用于动态管理最佳效能以预防意外关机的电源管理功能是否已开启，并能选择将其关闭。这项功能支持的机型包括iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7 和 iPhone 7 Plus。

2017年12月，苹果承认确实在用户不知情的情况下，有意让老款机型处理器降频运行以防止意外关机。这一做法随即引发用户不满，目前苹果在多个国家面临着监管部门的调查和指控。

苹果随后进行了道歉，并承诺将在下一次软件更新中，让用户自己来选择在电池老化后是否让iPhone降频运行。不过1月18日，苹果CEO蒂姆·库克在接受ABC电视台采访时表示，不推荐关闭自动减速功能，因为这样手机可能面临耗电过快而自动关机的风险。

高级移动设备定位功能（AML）

这项功能能让iPhone用户拨打紧急求助电话（如报警）时，将手机的精确地点数据发送给紧急电话运营者。

据华尔街日报1月24日报道，这项定位发送功能将在9个国家开放使用，但不包括美国。因为美国的无线通信运营商会通过GPS和无线通信基站定位确定移动设备的位置。

华尔街日报表示，运营商的定位方式只能精确在几百米范围内，不如通过智能手机定位精确。通过流量或wifi热点，iPhone和安卓手机现在在使用地图、发送定位广告等商业用途中，已经能将手机定位精确至十几米范围之内。

上述报道还介绍，AML功能是由英国通讯公司BT Group和谷歌共同研发，2016年就已经可以在安卓手机上的9个国家中使用。

仿冒苹果系统密码输入页面，左侧是官方页面，右侧是钓鱼页面。

防钓鱼隐私页面

据科技网站TheVerge 1月24日报道，新版本的iOS和macOS系统中，苹果将引入一个新的隐私页面，在应用程序要求输入个人信息时出现。虽然苹果已经有一些保护隐私的提醒，当应用程序想要获取用户的定位、通讯录、相册等时候做出警告，但这次的新隐私界面似乎是专门防止网络钓鱼行为。

2017年10月，有网友曾经在网上发帖，指出做一个仿照苹果系统密码输入框的钓鱼弹窗多么容易。而苹果这次推出的隐私功能似乎就是针对这种情况，以防恶意软件伪装成苹果的页面并要求密码准许。

TheVerge的报道中介绍，当真正的苹果要求你输入密码或其他身份认证时，这个隐私系统页面就会出现。如果你没有看到这个系统隐私界面，那么输入密码之前就要多留个心眼。

苹果新增的隐私页面。

此外，这个隐私界面功能在苹果电脑的macOS High Sierra 10.13.4系统中也会加入。

据官网介绍，苹果iOS11.3系统更新的内容还包括ARKit增强现实功能的新升级，新的Animoji，短信中的商务交谈功能，显示电池健康度功能，健康APP中的健康记录功能等。