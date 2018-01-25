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多家快递企业春节不停业 价格将上浮

多家快递企业春节不停业 价格将上浮
2018年01月25日 02:57 新京报
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　　2017年1月21日，南航海口美兰机场货运基地，货运收运窗口前堆满货物。图/视觉中国

　　随着春节假期将至，近日，网上开始流传一份“春节快递放假安排时间表”，其中列举各大主流快递公司停止揽收快件的日期。

　　对此，新京报记者向多家快递公司求证，对方表示春节期间不会停止快递业务，但个别快递公司会上涨快递价格。新京报记者 杨砺

　　部分地区快件时效将受影响

　　据新京报记者求证，顺丰、中通、申通、圆通、韵达、百世京东物流、苏宁物流等快递公司表示，快递服务全年无休，春节期间各分拨中心轮岗值班，网点也安排了值班制，并会安排快递员进行轮岗休息。

　　中通快递网络管理负责人称，中通快递全年无休，会根据全网各地在春节期间揽派业务量的具体情况进行预估，结合网点常态化数据，合理安排员工春节值班，各地网点按照实际情况执行此政策。

　　韵达速递官方回应，春节期间将坚持正常运营。总部将成立“春节期间快递服务运营小组”，协调、指挥全网络快递服务工作，全网络各省公司、分拨中心和网点已根据春节期间的业务量预测做好了准备工作。同时，将对相关地区的汽运、航空线路进行调整，部分地区快件时效将会受到一定影响。

　　此外，百世集团官方回应，春节期间不打烊，各分拨中心轮岗值班，网点、客服也安排了值班制。京东方面称，春节期间可照常下单，物流配送也如平日一样。此外，京东全国客服中心也将24小时正常运营。苏宁物流则打出了“门店不打烊，线上线下经营如常，售后不休息，物流不停运”的口号。

　　少数快递企业将增收附加费

　　虽然快递服务在春节期间不会停止，但价格将迎来上浮。

　　韵达官方表示，考虑到春节期间业务量、成本等各种因素，每票快件同去年春节一样，会继续加收10元服务费。

　　EMS和顺丰表示，今年春节期间的具体服务费用届时通过告客户书的形式对外发布。据往年经验，EMS和顺丰往年会加收10元左右费用。

　　中通、圆通和百世快递则表示，暂时未收到增加费用的通知。申通则称价格基本不变。

　　运费上涨同样波及了商品价格。一位资深电商卖家告诉记者，运费上涨对商品单价较高的店铺影响相对较小，因为利润相对较高；而依靠“10元包邮”、薄利多销的店铺受影响则较大。

　　记者联系了数家网店商家，其中多位商家称，春节期间快递价格将上升，也有部分商家称快递届时将不能发货。

　　一位河北的商家向记者表示，建议用户尽早购买，2月6日后顺丰的配送费将上涨20元。

　　对于商家拒绝在春节期间发货的现象，快递物流咨询网首席顾问徐勇解释：春节期间配送费十元的涨幅，对于单个消费者来说约上升了五成左右，而对于商家来说则上升了三到四倍，“不少商家赚的就是物流差价，所以（快递）价格涨了他宁可不卖。”

　　在徐勇看来，在快递行业激烈竞争的环境下，快递公司纷纷打出“春节不打烊”的口后，但由于春节期间快件量大幅下滑，这就导致单件成本急剧升高。加之绝大多数快递从业者均为非本地人员，春节期间，快递企业会进入值班模式。快递属于市场定价，在诸多因素影响下，快递企业会提高配送价格。

　　“春节期间快递企业都是赔钱的，”徐勇称，上涨的价格并不能覆盖运营成本。由于目前市场对于快递价格仍然十分敏感，一旦快递企业将费用提升，很多用户就不再发件了。而之所以快递公司均表示不打烊，也是迫于竞争压力。

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