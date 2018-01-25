专访张亚勤:AI是中国企业机遇 中美将成AI时代双引擎

百度 总裁张亚勤在达沃斯接受新浪科技专访 总裁张亚勤在达沃斯接受新浪科技专访

新浪科技张俊 发自瑞士达沃斯

2017年可能是百度历史上变化最大的一年，成立18年的百度首次变更了自己的使命：从“让人们最平等便捷地获取信息找到所求”到“用科技让复杂的世界更简单”。

而在百度使命变更中，AI无疑是重要一环。

百度总裁张亚勤在接受新浪科技专访时表示，在从PC互联时代到移动互联时代，再到现在的AI时代，由于在国内企业中对机器学习、人工智能等技术投入较早，因此新的时代下百度有了积累和优势。同时百度的搜索、信息流、视频等业务又有着AI落地的多种场景。

“AI是一个大时代，也是中国企业大的一个机遇”，张亚勤总结道，美国一直在技术、资金、市场和人才方面相较中国有着优势，而AI时代可能是历史上中国第一次也同样拥有这四个要素，同时中国在技术和人才方面与美国的差距也在不断缩小，在市场规模上甚至超出了美国。

张亚勤还指出，在这四个基本要素之外，中国在移动互联时代积累了网民规模、应用和数据等方面的基础，中国企业的发展速度加上自身的市场规模，“我想这会成为一个重要的驱动，中国和美国会成为AI时代的双引擎。”

他也坦承，在大公司的投入和众多创业公司的入局之下，AI领域也出现了一些泡沫，不过他指出，正如2000年的互联网，确实存在泡沫，但互联网本身并没有泡沫，只是企业或者VC存在一些泡沫。“AI时代是中国的时代，一定会出现一些特别了不起全球性企业。”张亚勤强调道。

以下为新浪科技对话张亚勤实录：

新浪科技：2017年的百度变化很大，包括战略、业务、人事等，您觉得去年百度最大的变化是什么？

张亚勤：2017在百度的历史上可能变化最大的一年，百度成立了18年，第一次更新了使命。我们战略更加的清晰，一方面是要夯实移动时代的基础，另一方面是决胜AI时代。

在移动方面，我们不管搜索还是新的信息流，还有爱奇艺，都得到很大的发展，包括业务的增长，还有利润，都有很不错的表现。在AI方面，我们做了很大的投入，第一是打造一个人工智能时代的操作系统DuerOS；第二是打造一个面向无人车的开源系统阿波罗；第三是打造一个面向企业的服务技术平台百度云。

我觉得2017年的百度，一方面是战略很清晰，另一方面是整个聚焦，而且每个业务都有很多发展。

新浪科技：在AI领域，包括百度甚至整个BAT在去年的投入都很大，百度在AI上的投入希望会对BAT的格局或者整个中国互联网的格局会产生怎样的影响？

张亚勤：首先看互联网本身也在发生很大的变化，从PC互联、移动互联，现在进入新的阶段，我们叫做人工智能时代或者智能互联，百度比较幸运，在投入机器学习人工智能在国内大的企业是最早的，5年前就建立深度学习研究院，然后在人才方面、技术方面、算法都做了很大的投入，所以到AI时代来的时候，我们就走的比别人早，相对来讲准备比较充足，另外和百度本身的业务也有很大的关联，比如说搜索，它其实是很大的AI的业务，AI可以说搜索的体验、搜索的方式、搜索的内容都有很大的提升。另外，在新的应用、新的产品包括行业，AI也开始了落地。所以对于百度来讲，在新的时代来临的时候，我们比较幸运，有了准备、有了投入，有很清晰的发展方向，我认为我们未来的前景相当光明的。

新浪科技：在巨头投入和创业公司入局之下，您怎么看待外界质疑AI泡沫化的问题？

张亚勤：我觉得AI是一个大时代，也是中国企业大的一个机遇，看一下过去这么多年，其实美国呢有技术、有资金、有市场、有这个人才，可能是历史上第一次中国也同样有这四个要素，然后中国还有个好处，就是在移动互联时代有这么多的数据、这么多的网民、这么多应用，所以在这方面中国其实是占了先机，就是数据是最珍贵的这个一个财富。中国所以说你看，不仅有大的公司在做AI，一些startup也在做AI，而且AI已经出现了一些独角兽，尽管这中间可能会有一些泡沫，比如说估值也好或者是企业本身的对自己的期望有点泡沫，但是这个大的时代是中国的时代，而且一定会出现一些特别了不起全球性的企业，所以就像互联网在2000年的时候，是有泡沫，但是互联网本身没有泡沫，只是你的企业或者VC会有一些泡沫。

新浪科技：中国在AI时代迎来新机会，中美的互联网格局会发生变化吗？

张亚勤：我刚才讲了四个要素，人才、技术、市场和资金，中国在人才和技术方面比美国还是有一些差距，但是这个差距在很快的缩小，在这个市场规模，中国其实是比美国要大的，资金呢也不缺。中国还有优势就是，刚才我也提了一下，是数据的优势。另外一个是这个速度的优势。最近我们一直在讲说China Speed，你看中国很多成功的企业、成功的公司、行业，它其实是效率很高、执行力很强，所以China Speed加上中国的scale，我想会成为一个重要的引擎，但我并不认为美国就不行了，中国和美国都会成为AI时代一个双引擎。

新浪科技：在无人车业务方面，谷歌将其进行了拆分，百度还是将其放在了公司内部。百度跟谷歌在无人车业务发展策略上有什么不同，怎么看待各自的优劣势？

张亚勤：我们现在的无人车是在百度体系里面的，我们认为在体系里面有更多的优势，一方面，因为无人车是一个大的集成，集成了机器学习、计算机视觉、云计算，还需要大量的数据，所以说这些东西，因为都在百度别的部门，需要部门之间密切的配合，比如说还有DuerOS、语音识别这些东西，还有高精度的地图，都在不同的部门里边，所以在里面这种合作更容易一些。第二个点就是，百度和谷歌走的方向不同，谷歌是更多是一种封闭的系统，百度走的是开放系统，你要做开放平台，就需要一个部门的合作，另外，你需要建立大生态。所以对我们来讲，我们在体系里面会更多的合作和支持，另外一方面，我们有很清晰的开放平台的节奏，整个大的行业、大的汽车行业形成一个生态。

新浪科技：您还负责教育、云计算、国际化、技术体系等业务，新的一年对这些新业务有怎样的展望？

张亚勤：这几个业务过去几年发展速度都很快。云计算业务2018年会继续这种发展的速度，我们去年是前年的4倍，用户规模是10倍，收入是4倍。

国际化也会加快发展，国际化不仅仅是我们过去的应用，而且也会比如说阿波罗怎么样走向海外，DuerOS平台怎么走向海外，比如日本，这都是国际化向外面发展的一些机遇。

教育方面也是，教育方面我们有中国最大的中学教育内容平台，这也是人工智能把它进行新的升级，让内容变得更加的个性化、更结构化，老师备课、学生上课，包括对于不仅是大的城市，而且对于中小城市、县城、二三线的城市也会有大的辐射作用，所以每个业务都在发展。