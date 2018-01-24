日本数码相机绝处逢生 五年来供货额首次超上年

来源：北京商报

被手机疯狂挤压的数码相机市场出现了罕见的回温。23日，《日本经济新闻》报道称，日本国际相机影像器材工业协会（CIPA）统计，2017年1-11月数码相机供货额达到7351亿日元，已经超过2016年全年供货额。五年来数码相机供货额首次超过上年，虽然仅为2008年巅峰值的1/3，但终于出现了触底反弹。

CIPA的统计数据显示，虽然手机拍照功能越来越强大，但依然达不到专业数码相机的水平。目前随着拍照的机会出现爆炸式的增长，越来越多的消费者也慢慢开始察觉，真正想要拍出好照片还需依靠专业的相机，而手机最大的优势也只有操作简单，方便携带。

此前，市场将数码相机的萎缩归咎于智能手机的出现。2008年，手机拍照开启影像新时代，同一年，数码相机利润率首次出现拐点，佳能下降0.6个百分点，尼康下降1.4个百分点，奥林巴斯下降2.8个百分点。随后，数码相机市场就陷入了长久的低迷，2016年更是跌入谷底。CIPA此前公布的数据显示，截至2016年底，数码相机产量及出货量出现了连续三年依次递减的状况，2016年降幅尤为明显，数码相机总产量仅为2385.35万台，下滑32.26%，出货量为2418.98万台，下滑31.65%。

单反相机也无法在大萧条的数码相机市场中独善其身。2016年全年，单反相机产量下跌15.61%，出货量也下跌12.97%。

目前数码相机的回温证明，虽然手机的拍照功能给数码相机带去了一定的冲击，但影像行业却并未因此而崩溃。除个人对于影像的质量需求日渐高涨外，各行业也都需要图片、视频等内容进行宣传，而这些宣传所需要的影像内容并非手机所搭载的高性能摄像头能满足的。影像市场的需求并未随着数码相机的萎缩而退化，相反，对专业摄影摄像设备的需求更令这个行业的生命得以延续，并使其在手机摄影摄像的大环境中反衬出了专业设备精良性的优势。

此外，照片共享网站Instagram的普及也间接推动了这一市场的复苏。据卡西欧计算机调查，女性用户每4人中有1人拥有Instagram专用相机。各相机企业也推出智能手机App，使用户可以通过App轻松将照片从相机发送到智能手机上。但并不是所有的数码相机都会出现逆袭，单反和微单才是市场重新增长的主要引擎。

市场也因此做了定位上的调整。去年8月，佳能再度发力高端市场，同时发布四款镜头。影视行业所需的高端相机更不会轻易被手机市场所动摇。手机的冲击只会导致相机定位的改变，但并不会触及相机市场的核心。

但从另一个角度来看，高端产品意味着价格的攀升，虽然数码相机的销售出现回暖迹象，但价格的限制也意味着相机只能局限在小众市场，对于大众消费来说并不占优势。

北京商报记者 陶凤 杨月涵