为推进落实《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称《行动计划》），2018年1月23日，促进新一代人工智能与实体经济融合推进会在上海召开。工业和信息化部科技司副司长王卫明出席会议并对《行动计划》宣贯解读。

王卫明介绍了人工智能发展现状及《行动计划》的制定背景，解读了《行动计划》的总体思路和主要内容，并对下一步工作提出了明确要求。《行动计划》的发布，对促进新一代人工智能产业发展、助力实体经济转型升级、培育经济增长新动能具有重大意义。落实《行动计划》，要重点从组织实施、政策支持、创新创业、人才培养、发展环境等发面做好保障，加快产业化应用部署，构建良好的产业生态，力争到2020年，在重点产品、基础能力、融合应用和体系化支撑等四大方面取得重要突破，形成国际竞争优势，推动人工智能和实体经济的深度融合。

上海市经济和信息化委员会副主任吴磊、上海市徐汇区副区长陈石燕、中国信息通信研究院总工程师余晓晖出席论坛并致辞，中国科学院院士张旭、上海市经信委总工程师张英、以及北京市经信委、山东省经信委、江苏省经信委、科大讯飞、商汤科技、地平线机器人公司、上汽安吉人工智能实验室等有关负责人或专家出席论坛并演讲。来自相关政府部门、研究机构、行业协会以及人工智能重点企业代表约500人参加了本次会议。