小米疯传IPO引狂热 雷军10亿赌约叫板胜负将分晓

来源：投资者报

《投资者报》 记者 刘露扬

2011年8月16日，中国科技界发生了一件大事。雷军的小米科技发布了国内首款双核1.5G手机——小米1，开启了整个国内智能手机行业的新纪元。这是人们第一次发现，原来除了昂贵的苹果手机之外，物美价廉的国产智能机也能够如此出色地满足人们的需求。凭借小米一战成名的雷军也因被比喻为中国的乔布斯而被称为“雷布斯”。其独特的口碑及情怀模式也引来众多中国手机厂商的竞相模仿。

然而随着越来越多竞争者的加入，以及国产手机大厂相继疯狂围攻低价市场，小米昔日的辉煌一度黯淡下来，甚至有人断言，小米的时代已经终结。2016年，小米更是遭遇“滑铁卢”，在华为、OPPO和VIVO等厂商销量激增的同时，小米销量暴跌36%。而就在人们以为小米已经不行了的时候，2017年10月，小米却提前完成了当年1000亿人民币的营收目标，安稳地走出了低谷期。2018年新年伊始，小米更是新动作不断，1月15日，多家媒体同时爆料小米即将IPO的消息。

那么小米IPO的细节究竟是怎样的呢？会选择在哪里IPO ？确切的时间会是什么时候？估值是多少？《投资者报》记者联系到了小米品牌部的相关负责人，关于IPO传闻，该负责人未予否定，但有关于更多IPO的细节，对方表示不予置评。

引投资者遐想不断

有消息称，有数十家中外投行参与进了这场激烈的承销商资格竞标。目前已有高盛、摩根士丹利、瑞信和德银率先抢得入场席位。

不过，这份名单并非最终版本，上面的承销商数字可能会继续扩大。有知情人士表示，小米承销商名单中还将有中资投行的身影，但目前后者的名单还未出炉。

有如此多的投行争相竞逐，可见其承销费用非常可观。因而关于小米的估值，也引得投资者遐想不断。目前传闻的数字有500亿美元、1000亿美元，甚至还有雷军会将估值目标定位在2000亿美元的消息。

对于2000亿美元估值的传闻，小米科技投资部的并购业务负责人孙志超公开在社交媒体上予以否定。据孙志超描述，在1月9日小米科技的内部会议上，小米科技的高层管理人员曾表示，要找出这个称估值可达2000亿美元的内部人员，一旦找到将予以开除处分。

而对此前雷军因IPO将成为中国首富的传闻，一位小米的工作人员也在其个人社交媒体上对这种说法予以否认。

“肥肉”遭投行争相竞逐

那么小米真正的估值究竟会是多少呢？

有投行人士认为，小米估值即便达到1000亿美元仍是一个合理的数字。衡量小米的估值并不能只看手机业务，小米的另一半价值是在手机之外。

早在2014年年底，小米公司E轮融资的估值就已经达到450亿美元。在经历了2015年和2016年的低谷期后，小米2017年实现翻盘，成为唯一一个在销量大幅下滑后，成功逆转的手机厂商。现如今，小米不再将自己定位于手机厂商，而是一个超级大市场，是硬件、新零售和互联网的组合。小米宣布，其智能家居生态链已经初具规模，2017年盈利200亿元人民币。

美国东部时间12日，美国证券交易委员会（SEC）表示，小米生态链公司华米已经提交了IPO招股书。作为小米的生态链公司，此次华米科技提交IPO招股书，其上市或对小米的估值产生较大影响。

招股书中显示，华米科技拟议的最高筹资额为1.5亿美元，在纳斯达克全球市场板块上市，股票代码为“HMI”。招股说明书中暂未透露首次公开招股的发行价格区间及股票发行数量。

此次华米科技提交的IPO招股书并未公布具体定价，但通过其内容可以了解，华米科技2017年前三季度营收近13亿元人民币，净利润为9537万元。2016年同期营收为9.4亿元，全年营收15.6亿元，同期亏损1904万元，全年净利润2394万元。

子公司登陆美股是否预示着小米科技也会登陆美股呢？现在下此定论还为时尚早，对于小米科技这一潜在的超级独角兽展开追逐的不仅仅是投行，还有不同地区的交易所。有分析人士认为，港交所近期终于表示愿意开放“同股不同权”（指资本结构中包含两类或者多类代表不同投票权的普通股的架构）公司的上市，也被认为是不想在阿里巴巴集团之后再错过小米等科技大公司的诚意示好之举。

10亿“赌约”胜负将分

2013年，雷军曾向格力董事长董明珠发起挑战，表示五年内如果小米营业额无法超过格力，则输给董明珠一块钱。董明珠回应，“一块钱不要再提，要赌就赌10个亿。”雷军则豪言：“我们是中国创造，你是中国制造。所以10亿人民币，我们必胜。”当年，小米的营业额为316亿元，格力的营业额为1200亿元。

转眼间，五年即将到来，赌约还剩不到一年，格力的发展依旧稳健，小米却早已不是当年那个小米。截至2017年10月，小米营业额突破了1000亿元，而格力截至当年9月30日的营业收入为1120.3亿元，距离董明珠在2012年提出的“2018年2000亿”的目标还有不小距离。

去年，家电业专家刘步尘表示：“董明珠曾称，格力每年营收增长比例为20%，其2017年如若达到1500亿元的营收，那么格力在2018年的营收将达到1800亿元。而今年小米的营收规模有望超过1000亿元。单从营收规模来看，小米目前与格力电器相差很大。不过目前格力的营收相对较为单一，主要依靠空调产业，其智能设备等新产业还在培育之中。从未来的市值和规模的成长性来看，小米更胜一筹。”

产业经济观察家洪仕斌也曾公开表示：“如果小米IPO成功，则其市值将远超格力。而IPO成功，也将助推小米在产业上的扩张，给小米的规模提升带来巨大的想象空间。此外，多年来格力一直发挥稳定，其智能设备等新兴产业也已成为新的利润增长点。”

在这个至关重要的时间点，也就不难理解，为何市场普遍猜测雷军会通过小米的IPO来赢得这一场赌局。小米一旦成功上市雷军可谓是胜券在握。不过真正的较量才刚刚拉开帷幕，最后究竟会鹿死谁手，让我们拭目以待。■