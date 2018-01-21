商汤科技联合创始人徐立：人工智能落地是场耐力赛

商汤科技联合创始人徐立

新浪科技讯 1月21日午间消息，在IF2018极客公园创新大会上，商汤科技联合创始人徐立在发表主题演讲时称，AI落地是场耐力赛，但无论从国家层面还是资本层面，对于AI的发展都是积极的，“它正处于最好的时代”。

“我们希望能够帮人看清、看懂这个世界”，徐立称，商汤科技关注的是计算机视觉、人工智能等。当今在视觉领域的突破是巨大的，例如路面上的摄像头，一到晚上，很多人认为摄像头看不到，但是摄像头的感知能力已经达到了星光级，甚至是极光级，“也就是说，在非常黑的情况下，它都可以形成一个非常完美的成像，地上的摄像头如此，天上的摄像头也是如此”。

此外，在真实的感知场景上也有很大突破。图片是2D的，而2D到2.5D再到3D的延伸，就会给应用带来不一样的变化，“试想一下，如果未来单个摄像头的手机，就能带来一些不一样的3D体验的时候，我想一定会产生越来越多的游戏场景、社交场景”，徐立说，这些场景是基于和现实更完整的融合，这就是科学家做的感知能力的提升。

当今，AI的概念很火，那什么才是这波AI落地的核心要素？徐立认为有三个方面：

1、国家增压：很多欧美国家是建议更多公司尝试AI，而中国是支持，两者的力度不同。

2、资本增持：越来越多的资本投入到AI公司中，助推这个行业的发展。3，材料具备。

此外，AI产业需要3个“化”。

1、技术产品化：没有AI公司通过卖技术变现，一定要变为产品，比如变为芯片等。

2、落地规模化：在一两个城市覆盖作用不大，需要快速增长的能力，或者被标准化地应用在某种领域的场景。

3、场景多元化：例如社会管理或者个人应用等。AI可与整个社会的管理起到深度化结合，还可以与公众服务结合，根据个人不同的状态，给出定制化的服务。

“AI落地是场耐力赛，科学和产业可以在某个时间点结合，目前来看，AI的发展正处于最好的时代”，徐立说道。(韩大鹏)