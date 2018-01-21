新浪科技> 业界 > 正文

商汤科技联合创始人徐立：人工智能落地是场耐力赛

商汤科技联合创始人徐立：人工智能落地是场耐力赛
2018年01月21日 12:50 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
商汤科技联合创始人徐立商汤科技联合创始人徐立

　　新浪科技讯 1月21日午间消息，在IF2018极客公园创新大会上，商汤科技联合创始人徐立在发表主题演讲时称，AI落地是场耐力赛，但无论从国家层面还是资本层面，对于AI的发展都是积极的，“它正处于最好的时代”。

　　“我们希望能够帮人看清、看懂这个世界”，徐立称，商汤科技关注的是计算机视觉、人工智能等。当今在视觉领域的突破是巨大的，例如路面上的摄像头，一到晚上，很多人认为摄像头看不到，但是摄像头的感知能力已经达到了星光级，甚至是极光级，“也就是说，在非常黑的情况下，它都可以形成一个非常完美的成像，地上的摄像头如此，天上的摄像头也是如此”。

　　此外，在真实的感知场景上也有很大突破。图片是2D的，而2D到2.5D再到3D的延伸，就会给应用带来不一样的变化，“试想一下，如果未来单个摄像头的手机，就能带来一些不一样的3D体验的时候，我想一定会产生越来越多的游戏场景、社交场景”，徐立说，这些场景是基于和现实更完整的融合，这就是科学家做的感知能力的提升。

　　当今，AI的概念很火，那什么才是这波AI落地的核心要素？徐立认为有三个方面：

　　1、国家增压：很多欧美国家是建议更多公司尝试AI，而中国是支持，两者的力度不同。

　　2、资本增持：越来越多的资本投入到AI公司中，助推这个行业的发展。3，材料具备。

　　此外，AI产业需要3个“化”。

　　1、技术产品化：没有AI公司通过卖技术变现，一定要变为产品，比如变为芯片等。

　　2、落地规模化：在一两个城市覆盖作用不大，需要快速增长的能力，或者被标准化地应用在某种领域的场景。

　　3、场景多元化：例如社会管理或者个人应用等。AI可与整个社会的管理起到深度化结合，还可以与公众服务结合，根据个人不同的状态，给出定制化的服务。

　　“AI落地是场耐力赛，科学和产业可以在某个时间点结合，目前来看，AI的发展正处于最好的时代”，徐立说道。(韩大鹏)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有