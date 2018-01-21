小鹏汽车何小鹏：造车是巨坑 要么跨过去要么填实

小鹏汽车董事长何小鹏

新浪科技讯 1月21日上午消息，在IF2018极客公园创新大会上，小鹏汽车董事长何小鹏发表主题演讲时称，造车是个巨坑，要么跨过去要么填实。在他看来，现在汽车整体的科技含量很低，若加入少许科技元素，则感受会完全不同。

“今天真正买电动汽车的人，大部分都是不想买电动汽车的人”，何小鹏坦言，受限于国家摇号政策、补贴政策等影响，互联网造车这个行业看似不太美好。但另一组数据表明，在最近4年中，又有314家新造车公司崛起，“为什么？因为大家要去改变这个行业”。

在何小鹏看来，汽车行业可分为三个层次：

1，沙发+轮子：20年的汽车与当今的汽车，从结构上来说变化不大。

2，pad+轮子：随着科技的进步，汽车上有了新系统，有个网络，有了电池等。

3，机器人+轮子：未来，汽车将越来越像机器人，“现在的车有云端，有强力的计算单元，有十几个摄像头，有雷达等等”。

“小鹏汽车的核心是做自动驾驶和互联网创新，把高品质、高颜值、高性价比做好”，何小鹏认为，车已经从交通工具变成为全新的触摸方式，一台新的电动汽车，绝对是未来新生活的开始。不久后，会出现很多新的AI公司、摄像头公司等，“这里面全是机会”。

他认为，当今互联网汽车的科技含量太少，若加入少许科技元素进去，则感受会完全不同，“很多车的零部件和功能，成本没有想象那么贵，只是车厂不愿做”。

在他看来，要定义互联网汽车必须具备4个核心要素。

1，企业要有新互联网基因：当今，很多整车厂在定义汽车时，逻辑是要卖给谁？它不会考虑用户口碑，不会考虑数据，不会考虑通过数据如何改进下一台车。所以，互联网造车必须提高升级迭代能力。

2，自动驾驶：目前多数公司研究的是从A到B点的行驶路径，而小鹏汽车走的路线是，先做自动跟随，自动泊车，这与其他公司有所不同。

3，用户参与感：用户都没开过，怎么能知道好坏？不久后，小鹏汽车会做多场活动，“不需要你买，让你来体验感受下科技的变化”。

4，心存敬畏跨界联网：当进入互联网造车后，很多人会发现这是个巨坑，要么跨过去，要么填实。有新车下线，汽车人感慨的是：我造的车可以开动。互联网人感慨的是：这车太烂了，什么都没有，就是个沙发+轮子。

“我们期望做一家新的汽车公司，同时我相信，在未来会出现新的汽车软件、硬件公司”，何小鹏说，中国的造车公司必然会面临很多小的问题，但都会得到解决，也希望用户多做尝试，“因为这个时代的到来，远比你想象的要快很多”。

据悉，小鹏汽车创建于2014年，以“三电一屏”开发为切入点，进行互联网汽车核心系统研发，于2015年初开始进入造型及整车研发阶段。2016年9月，小鹏汽车发布Beta版样车，2017年2月首台试制车辆下线，已生产的100多台试制车辆通过了各项严苛的测试。通过与传统车企海马汽车合作，小鹏汽车借助海马汽车的生产资质，使得首款产品于去年10月顺利下线，成为首家率先实现量产的互联网汽车公司。

在生产方式上，小鹏汽车与蔚来以及威马有所区别，蔚来寻找多家合作伙伴，威马自建两家工厂，而小鹏除了海马汽车这一合作伙伴之外，去年5月还宣布将在广东肇庆累计投资100亿，建设总共占地3000亩的车辆生产基地，其中第一期工程计划投资40亿元，预计2019年将竣工，投产后将实现10万辆/年的产能。（韩大鹏）