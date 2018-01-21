新浪科技> 业界 > 正文

小鹏汽车何小鹏：造车是巨坑 要么跨过去要么填实

小鹏汽车何小鹏：造车是巨坑 要么跨过去要么填实
2018年01月21日 12:32 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信
小鹏汽车董事长何小鹏小鹏汽车董事长何小鹏

　　新浪科技讯 1月21日上午消息，在IF2018极客公园创新大会上，小鹏汽车董事长何小鹏发表主题演讲时称，造车是个巨坑，要么跨过去要么填实。在他看来，现在汽车整体的科技含量很低，若加入少许科技元素，则感受会完全不同。

　　“今天真正买电动汽车的人，大部分都是不想买电动汽车的人”，何小鹏坦言，受限于国家摇号政策、补贴政策等影响，互联网造车这个行业看似不太美好。但另一组数据表明，在最近4年中，又有314家新造车公司崛起，“为什么？因为大家要去改变这个行业”。

　　在何小鹏看来，汽车行业可分为三个层次：

　　1，沙发+轮子：20年的汽车与当今的汽车，从结构上来说变化不大。

　　2，pad+轮子：随着科技的进步，汽车上有了新系统，有个网络，有了电池等。

　　3，机器人+轮子：未来，汽车将越来越像机器人，“现在的车有云端，有强力的计算单元，有十几个摄像头，有雷达等等”。

　　“小鹏汽车的核心是做自动驾驶和互联网创新，把高品质、高颜值、高性价比做好”，何小鹏认为，车已经从交通工具变成为全新的触摸方式，一台新的电动汽车，绝对是未来新生活的开始。不久后，会出现很多新的AI公司、摄像头公司等，“这里面全是机会”。

　　他认为，当今互联网汽车的科技含量太少，若加入少许科技元素进去，则感受会完全不同，“很多车的零部件和功能，成本没有想象那么贵，只是车厂不愿做”。

　　在他看来，要定义互联网汽车必须具备4个核心要素。

　　1，企业要有新互联网基因：当今，很多整车厂在定义汽车时，逻辑是要卖给谁？它不会考虑用户口碑，不会考虑数据，不会考虑通过数据如何改进下一台车。所以，互联网造车必须提高升级迭代能力。

　　2，自动驾驶：目前多数公司研究的是从A到B点的行驶路径，而小鹏汽车走的路线是，先做自动跟随，自动泊车，这与其他公司有所不同。

　　3，用户参与感：用户都没开过，怎么能知道好坏？不久后，小鹏汽车会做多场活动，“不需要你买，让你来体验感受下科技的变化”。

　　4，心存敬畏跨界联网：当进入互联网造车后，很多人会发现这是个巨坑，要么跨过去，要么填实。有新车下线，汽车人感慨的是：我造的车可以开动。互联网人感慨的是：这车太烂了，什么都没有，就是个沙发+轮子。

　　“我们期望做一家新的汽车公司，同时我相信，在未来会出现新的汽车软件、硬件公司”，何小鹏说，中国的造车公司必然会面临很多小的问题，但都会得到解决，也希望用户多做尝试，“因为这个时代的到来，远比你想象的要快很多”。

　　据悉，小鹏汽车创建于2014年，以“三电一屏”开发为切入点，进行互联网汽车核心系统研发，于2015年初开始进入造型及整车研发阶段。2016年9月，小鹏汽车发布Beta版样车，2017年2月首台试制车辆下线，已生产的100多台试制车辆通过了各项严苛的测试。通过与传统车企海马汽车合作，小鹏汽车借助海马汽车的生产资质，使得首款产品于去年10月顺利下线，成为首家率先实现量产的互联网汽车公司。

　　在生产方式上，小鹏汽车与蔚来以及威马有所区别，蔚来寻找多家合作伙伴，威马自建两家工厂，而小鹏除了海马汽车这一合作伙伴之外，去年5月还宣布将在广东肇庆累计投资100亿，建设总共占地3000亩的车辆生产基地，其中第一期工程计划投资40亿元，预计2019年将竣工，投产后将实现10万辆/年的产能。（韩大鹏）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有