苹果称下月iPhone用户可自选是否降速 多疑问仍待解

中新网客户端北京1月20日电（记者 吴涛）近来，苹果“降速门”事件持续发酵，不但在美国遭起诉，还被中国上海市消保委要求其回应一些关于“降速门”的问题。19日，苹果公司对此做出答复：下月起，iPhone用户可自主选择是否降速。

资料图：纽约中央车站的苹果专卖店iPhoneX销售火爆，店内人头攒动。中新社记者 廖攀 摄

下月用户可自选是否为iPhone降速

日前，上海市消保委向苹果中国公司和苹果全球总部分别发出查询函，要求苹果公司就一些问题19日前给出答复。

问题包括，“苹果公司在系统更新中具体采取了什么措施导致手机性能下降？更新后iOS对部分系统组件进行灵活管理可能产生怎样的后果？”“苹果在提供更新方案时，如何将普通的更新和可能对手机系统产生不利影响的更新分开推出？”等。

19日，苹果做出回复称，苹果下个月的系统更新中会加入一个新功能，让用户可以清楚看到他们电池的健康程度，提高透明度。

苹果称，他们从这次的事件中，努力汲取了教训，并加以改正，在更新系统后，会提醒用户，为保证你的手机不意外重启，将略微减小手机的性能。

如果用户不想控制性能，他们可以选择关闭此功能，但苹果不推荐用户这么做，因为苹果相信身边有台运行正常的 iPhone 对大家的生活十分重要。

上海市消保委：希望苹果公司尽快落实

对于苹果的上述答复，上海市消保委对苹果方面的积极回应表示肯定，并希望苹果尽快将相关的改进措施具体化并落实到位，不断提高产品质量，尤其是电池的质量和耐用性。

上海市消保委还表示，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受服务的真实情况的权利，享有自主选择商品或者服务的权利。因此，苹果公司有义务采取切实有效的措施保障消费者的知情权和选择权。上海市消保委将持续跟踪和关注此事。

资料图：苹果公司首席执行官库克。中新社记者 盛佳鹏 摄

“降速门”事件持续发酵，多问题仍待解

苹果“降速门”事件曝光后，苹果发布说明，针对系统升级使旧iPhone机型速度变慢一事，将更换过了保修期电池的价格降低390元，从608元降到218元。

对于这样的方案，很多地方不能接受。据外媒报道，苹果在美遭多起集体诉讼，诉讼内容包括，苹果“非但没有针对受影响的iPhone手机提供免费电池更换，以解决电池缺陷，反而还试图掩盖这项问题”。

记者观察发现，苹果公司目前给出的说明仍存在诸多疑问。苹果公布的可以优惠价更换电池的iPhone机型不包括iPhone6之前的机型，比如iPhone 5S。那这些机型是否也存在“降速”情况？

有用户接受中新网记者采访时表示，其iPhone 5S也经常接到推送iOS新系统的通知，包括过iOS 10.2.1，而现在推送的是iOS 11，“有时候更新系统后就感觉变慢了。”

资料图：iPhone X64G版本卖8388元，顶配的256GB版本则售价9688元。

值得注意的是，iPhone 5S用户或还不在少数。京东数据显示，iPhone 5S评论数超45万+，也算是一代经典了，这个数字比iPhone 6评论数（30万+）还要多。

对于降速原因，苹果称，其推送的 iOS 10.2.1 中包含了一项软件更新，其目的是用来改进峰值负载下的电源管理，以避免 iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 6s、iPhone 6s Plus 和 iPhone SE 意外关机，在这一更新后，某些情况下，iPhone用户可能发现性能变慢了。

既然一些早期iPhone机型更新iOS系统后可能发生降速情况，为什么苹果不开放降级功能呢？11日，多位网友反映，苹果悄然开启了iPhone iOS系统的降级通道，几乎覆盖iPhone所有机型和版本，但随后又关闭，目前还不知道这是系统BUG还是苹果在做相关功能的测试。

针对这些疑问，记者联系了苹果相关部门获答复“无法做出回应”。

延伸

三星或也陷入“降速门”，意大利机构展开调查

据外媒报道，意大利反垄断机构18日表示，已经就苹果及三星利用手机软件升级降低手机运行速度、迫使用户购买新手机的相关指控展开调查。

该机构指出，苹果和三星疑似利用“一项普遍的商业策略，以缺乏特定元件为理由来降低其产品效能，并引诱消费者购买新版本产品。”机构还称，若被定罪，两家公司可能面临数百万欧元罚款。三星暂未对此置评。（完）