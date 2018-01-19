多国诉讼官司缠身 苹果还能火多久

来源：北京商报

苹果公司“降速门”事件最近闹得沸沸扬扬，不光引发了各国消费者的不满，还使得苹果公司陷入几十起官司中。日前，上海市消费者权益保护委员会（以下简称“上海市消保委”）发出查询函要求就此事给出解释，但苹果公司一直未予回应。不过，由于iOS相较于安卓的优势越来越小，苹果已经开始向中国市场妥协，但如果继续枉顾消费者利益，未来恐怕会有越来越多的用户投向安卓阵营。

中国出手

为了维护苹果用户的合法权益，日前，上海市消保委履行法律法规赋予的职责，在梳理和汇总消费者意见的基础上，向苹果中国公司和苹果全球总部分别发出查询函，要求苹果公司就一系列问题进行答复。

其中，上海市消保委要求苹果对旧款iPhone手机在进行iOS 10.2.1系统更新后普遍出现反应变慢、性能变弱的现象做出解释，包括苹果公司在系统更新中具体采取了什么措施导致手机性能下降、更新后iOS对部分系统组件进行灵活管理可能产生怎样的后果。

另外，上海市消保委还问询苹果公司，在未告知且未取得消费者同意的情况下，擅自通过系统升级造成手机性能降低，将采取何种有效补救措施；苹果公司将导致手机性能降低的更新与其他更新捆绑在一起向消费者推出，使消费者在更新时无法选择，为保障消费者的选择权，在提供更新方案时，如何将普通的更新和可能对手机系统产生不利影响的更新分开推出；为保障消费者的知情权，苹果公司在手机销售和系统更新时，对与消费者有重大利害关系的信息，如何做到真实、全面披露。

上海市消保委给了5天期限，1月19日是该委员会要求“苹果中国公司”和“苹果全球总部”就上述问题进行回复的截止时间。

不过，北京商报记者发现，截至发稿，也就是期限的最后一天，苹果公司还未给出回复。

据上海市消保委数据显示，自2017年11月1日-2018年1月8日，就有关苹果旧款手机咨询和投诉手机变慢变卡等一系列问题就有300余起，其中明确投诉这一问题的就有11起。

去年12月，不断有用户曝出“苹果在降低旧款iPhone性能”的问题。有用户对旧款iPhone机型进行了测试，跑分降低，系统运行变慢，推测苹果可能是为了让消费者去买新的iPhone故意让旧手机运行变慢、变卡顿。

多国诉讼

对于用户反映的问题，苹果刚开始并没有对“故意使产品变慢”做出正面回应。该公司最开始发布声明称，目标是向客户提供最好的体验，其中包括总体性能和延长设备使用寿命。在低温环境中，锂离子电池提供峰值电流的能力会降低，随着时间推移，存储的电量会减少，这会导致设备为保护电子部件而关机。

2017年12月29日，苹果公司就“旧iPhone变慢”事件正式在官网发布了一封公开道歉信，指出从未也绝不会有意地缩短任何苹果产品的寿命，或通过降低用户体验来强迫客户升级产品。

苹果在声明中提出了一个解决方案，称从2018年1月底开始，该公司将把超过保修期的iPhone电池替换费用减掉50美元，从79美元下调至29美元。此外，该公司还将在2018年初发布操作系统更新，让用户对电池寿命有更多的了解。

但广大消费者对苹果的致歉和解决方案并不买账。很多人表示，苹果的隐瞒行为不可接受，该公司应该免费更换电池，或者让消费者拥有知情权和选择权。

多个国家都出现了对苹果公司的诉讼。在美国境内，大量消费者针对苹果发起了诉讼，在几乎所有的诉讼中，消费者或者权益组织指控苹果故意隐瞒了信息，损害了消费者的财产权利，另外强制报废的做法直接违反了法国等国家的法律。

法国一家消费者权益机构也组织发起了刑事诉讼，指控苹果法国公司违反了禁止有计划产品报废的法律，如果罪名成立，苹果将会遭遇27万美元罚款，高管可能会判刑两年；一家名为Hannuri的韩国律师事务所表示，将在2018年初对苹果发起集体诉讼，寻求获得补偿，该律师事务所律师称苹果这样做违反了韩国的《消费者保护法》，除此之外还有多家韩国律师事务所对苹果开展集体诉讼。

上海市消费者权益保护委员会副主任陶爱莲表示，消协不排除在苹果公司给出答复以后，针对具体的情况再采取下一步的措施，也不排除通过公益诉讼等方式进行维权。

问题不断

法律专家胡钢指出，依据消保法、网安法和电信条例等有关规定，苹果公司的相关行为，涉嫌侵害了广大的中国消费者的知情权、选择权、财产权和个人信息安全权等合法权益。苹果公司不能以技术或不可抗力等原因加以推脱或掩盖其侵害的事实与后果等。

近年来，有关苹果产品和服务的问题成为消费者的投诉热点，尽管苹果产品在国内市场保持了一定的份额，但其产品和服务却问题不断。

据上海市消保委统计，2015-2017年，收到有关苹果产品和服务的投诉分别为：964件（2015年）、4021件（2016年）和2615件（2017年）。投诉内容涉及电池质量、意外关机、账号被盗、售后服务等多个方面。

产业观察家洪仕斌指出，苹果公司不应枉顾消费者的权益，随便降低产品运营的速率，在手机市场和PC市场日益饱和的情况下，苹果更应该注重消费者的产品体验，才能提高用户的忠诚度，否则苹果的辉煌不会再持续下去。

在业内人士看来，苹果一直是很傲慢的。虽然进入到库克时代之后，对于市场的迎合非常在意，也非常在意营销的方式和模式。不过，近两年面对中国市场，以及中国的大群体应用模式，苹果不得不低下自己高傲的头颅。

日前，苹果公司与腾讯公司就应用内打赏功能达成和解。1月18日，苹果还推出了微信公号“Apple”，该公号提供了关于苹果的最新资讯、选购产品的入口、各种新技能，也可以购买各种苹果旗下的产品，购买时可以采用微信支付。

此外，苹果也加大了在中国市场的研发和投入。从今年2月28日起，中国内地的iCloud服务将转由云上贵州公司负责运营，云上贵州公司将拥有与iCloud中国内地用户的法律和财务关系。

苹果的妥协与该公司产品的销量下滑有脱不开的关系。目前，移动操作系统仍然是Android和iOS二分天下。而最新的数据报告显示，Android在几个关键市场上相对于苹果iOS生态系统的营收优势仍在继续扩大。

北京商报记者 石飞月/文 王飞/制表

苹果遭遇多国维权

中国

上海市消保委向苹果中国公司和苹果全球总部分别发出查询函，要求进行答复，不排除通过公益诉讼等方式进行维权。

美国

大量消费者针对苹果发起了诉讼，消费者或者权益组织指控苹果损害了消费者的财产权利。

法国

一家消费者权益机构也组织发起了刑事诉讼，指控苹果法国公司违反了禁止有计划产品报废的法律。

韩国

Hannuri律师事务所表示，将在2018年初对苹果发起集体诉讼，寻求获得补偿，此外还有多家韩国律师事务所对苹果开展集体诉讼。