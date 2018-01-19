当物联网遇上AI 智能家居中外战局仍扑朔迷离

在刚刚结束的2018CES上，物联网、智能家居依然是热点之一。与往年不同，当物联网遇上AI（人工智能），将激发出更多创新性的场景应用。而AI也需靠物联网积累大数据，不断升级人工智能的水平。

智能家居“只闻楼梯响、未见人下来”的状况已延续多年，能否在AI赋能物联网后，加上5G通讯的催化，实现商业化的最终突破？从三星、LG、索尼到海尔、海信、TCL、创维、长虹、康佳、苏宁等中外企业都在积极推进。

不过，背后的推手还有更大的平台，谷歌Assistant、亚马逊Alex已经加快向各大智能硬件商的渗透，它们的身影在2018CES上几乎随处可见。百度、阿里也在CES抢夺风头。智能家居中外竞争的格局仍没明朗。

智能家居入口：从手机、电视到汽车

在本届CES上，三星宣布，2018年春季将整合旗下的物联网应用，将Samsung Connect、Smart Home、Smart View和更多平台统一到SmartThings应用程序当中，用户将可以使用一个应用程序，通过手机、电视或汽车连接来控制任何支持SmartThings平台的设备。此外，三星还宣布将HARMAN Ignite平台接入SmartThings云平台，将物联网体验从智能居家带到汽车设备中。消费者将能够通过汽车或其他设备轻松管理智慧互联的家居生活。

LG则宣布成立人工智能品牌ThinQ ，并展示了全套人工智能家居产品，包括衣柜、冰箱、洗衣机。

索尼的人工智能技术也从家里延伸到汽车。它的智能音箱Xperia Hello和机器狗aibo可与家庭成员交谈，助力日常生活。索尼在本届CES上还透露了影像传感器的战略路径，为了打造“安全茧”的愿景，索尼正与博世、英特尔MOBILEYE、英伟达、现代、尼桑、起亚、丰田合作。

白电巨头海尔在本届CES上推出了一站式的智慧家庭成套解决方案，以智慧客厅、智慧厨房、智慧浴室等五大空间的馨厨冰箱、魔镜等“网器”（智能电器）为交互控制中心，将空气、用水、美食、洗护、安全、健康、娱乐七大生态圈并联起来，展现智慧家庭的场景。此外，长虹、海信、创维等中国企业，也展示了全套智慧家庭的解决方案。

中国机电产品进出口商会行业发展部总监高士旺向第一财经表示，这次CES三星、LG、海尔、华为、长虹等厂商都把智能家居作为展示的重点，但在全面落地和商业化方面，似乎又都欠缺了一些实质的内容。

“在真正的物联网时代，是简单的单一产品加上智能联网控制模块还是产品模型都会有颠覆性的变化，这可能依然存在疑问。但现有的厂商很难打破这种产品上加模块的路数，已有的优势有时候也是劣势，各厂商在传统领域的已有份额决定彼此间的兼容仍将是智能家居商业化道路上的关键问题。”高士旺说。

而5G迅速商业化可能是重要的爆发点，网络容量、速度、覆盖等方面的完善，给物联网足够丰富的场景。科技巨头的加速介入也是物联网和智能家居迅速落地的一个重要因素。

智能家居平台：谷歌与亚马逊圈地盘

谷歌在2018 CES上似乎无处不在。它宣布与LG、GE、海信等公司合作，Google Assistant集成在更多品牌的智能家居产品上。至今，谷歌助理已与来自220多个品牌的1500多种智能家居设备达成合作。此外，谷歌还与高通宣布了一项新合作，高通芯片上的Home Hub平台，支撑谷歌的Android Things，让谷歌语音助手能够在家庭端连接更多设备。

面对Google Assistant的追赶之势，亚马逊Alexa继续扩大“朋友圈”。在CES 2018上，亚马逊Alexa正式加持Konnect-Verdera语音照明镜；海信4K电视接入亚马逊Alexa；松下与亚马逊的Alexa的云端合作带来新的车载交互体验。

高士旺认为，本届CES上，各大电器厂商依靠在产品领域的优势，都有各自标准的智能家居系统展示和成套产品展出，但不少都有google、亚马逊的身影。尤其google系列logo在很多厂商的产品都有出现，广告也是遍布场馆，尽管没有具体展位，google的风头尽显，这也体现了科技巨头对智能家居或者物联网的加速渗透。

其实，中国三大互联网巨头阿里、百度和腾讯也在智能生活领域积极渗透。本届CES上，百度一口气发布了搭载DuerOS2.0的三款硬件产品，包括智能视频音箱、智能音箱灯和智能投影仪，DuerOS过去半年内已新增130多家合作伙伴。阿里云IoT展示了共享单车解决方案。

GFK中国区董事总经理周群向第一财经指出，AI平台与硬件入口的关系，国际市场的竞争规则与中国完全不同。在国际上，从具体应用看，亚马逊Alex、谷歌Assistant是统一标准的，而国内基本上是BAT三大互联网巨头给出的平台方案。国内企业有很大的困惑，因为海外市场的智能标准与国内不同，国内外的产品线如何平衡是一个难题。

周群还提醒说，国际企业的AI应用，还是领先于国内企业，除了自动识别，智能语音交互更多在英语环境下，中文环境下如何做到并驾齐驱，其实也是挺大的挑战。这又牵涉到海外市场与中国市场技术路径的差异。

不过，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军乐观认为，今年CES核心关键词之一是智能物联，4500家参展企业有三分之一是中国企业，有大量的智能物联网创新来自中国。PC互联网时代中国是追赶者，在移动互联网时代中国已经成为超越者，未来智能物联网时代，中国有望成为引领者。

“BAT与谷歌、亚马逊在博弈，中国企业需要平衡好海外业务与中国业务的关系。国际上，谷歌、亚马逊会继续向前冲。与国际领先的AI公司相比，中国企业既有可能基于移动互联网的优势追上，也有很大可能会被拉下很大一截。”周群说。