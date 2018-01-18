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2017中国发明专利授权量企业排名：华为第二中兴第五

2017中国发明专利授权量企业排名：华为第二中兴第五
2018年01月18日 15:33 新浪科技
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　　新浪科技讯 1月18日下午消息，国家知识产权局新闻发布会在北京召开，对2017年主要工作统计数据及有关情况进行发布。

　　据国家知识产权局新闻发言人、办公室主任胡文辉介绍，2017年，我国发明专利申请量为138.2万件，同比增长14.2％。共授权发明专利42.0万件，其中，国内发明专利授权32.7万件，同比增长8.2%。在国内发明专利授权中，职务发明为30.4万件，占92.8%；非职务发明为2.3万件，占7.2%。

　　2017年，我国发明专利授权量排名前十位的企业（不含港澳台）依次为：国家电网公司（3,622件）、华为技术有限公司（3,293件）、中国石油化工股份有限公司（2,567件）、京东方科技集团股份有限公司（1,845件）、中兴通讯股份有限公司（1,699件）、联想（北京）有限公司（1,454件）、珠海格力电器股份有限公司（1,273件）、广东欧珀移动通信有限公司（1,222件）、中国石油天然气股份有限公司（1,008件）、中芯国际集成电路制造（上海）有限公司（862件）。

　　截至2017年底，我国国内（不含港澳台）发明专利拥有量共计135.6万件，每万人口发明专利拥有量达到9.8件。我国每万人口发明专利拥有量排名前十位的省（区、市）依次为：北京（94.5件）、上海（41.5件）、江苏（22.5件）、浙江（19.7件）、广东（19.0件）、天津（18.3件）、陕西（8.9件）、福建（8.0件）、安徽（7.7件）和辽宁（7.6件）。

　　部分领域专利布局与国外尚存差距为2017年统计数据的主要特点之一。

　　胡文辉介绍，在世界知识产权组织划分的35个技术领域之中，2017年国内发明专利拥有量高于国外来华发明专利拥有量的达30个，比2016年增加1个，仅在光学、医学技术、发动机、音像技术、运输等5个领域与国外存在微弱差距；但从维持10年以上的发明专利拥有量来看，国内仍在29个技术领域中数量少于国外。因此，我国仍需大力培育高价值核心专利。

　　此外值得一提的是，从今年开始，国家知识产权局将不再公布国内企业发明专利申请量排名。(李楠)

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