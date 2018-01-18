中国首个AI股票私募产品完成备案 AI交易革命来了？

来源：界面新闻 苗艺伟

1月17日，跃然科技在上海发布了一款人工智能交易系统——“爱（AI）交易”系统，同时，也宣布首款基于爱交易系统的私募基金产品——跃然人工智能交易基金的成立。

据界面新闻记者了解，子午跃然人工智能一号证券投资基金，这个被称为“中国首款由人工智能系统管理运营基金”投资领域涉及股票、期权以及商品期货，并已在中国证券投资基金业协会完成登记备案，将于本月底试运行，该基金规模为3000万元人民币。

跃然科技首席科学家叶承羲介绍，爱交易系统核心算法应用当下最先进的人工智能技术AlphaGo的架构，由估值网络和决策网络两部分组成。 其中估值网络用来预测股市未来的变化以及概率，而决策网络根据客户自己本身的持仓偏好，通过深度强化学习寻找最佳下单时间以及每次下单的股数。与AlphaGO类似，爱交易的估值网络也是通过卷积神经网络从高频数据中搜索交易信号，完全无须人工参与。

跃然科技公司CEO朱嘉琦在发布会上表示：“2018年将是AI 交易元年，该基金只是试水产品，跃然科技未来他们将会把这套AI模型共享给行业内的合作伙伴。如果说以往的投资是门槛高、风险大、信息不透明的资本巨鳄的游戏，那么AI将会为我们提供多元化、定制化、个性化的服务。”

作为子午投资和跃然科技两家公司的创始人，朱嘉琦有着在包括美国、欧洲、印度市场的十年量化交易经验，交易品种包括股票、期货和期权。此外，子午投资的主要团队成员首席科学家叶承曦在深度学习领域、CTO 朱彤在网络移动安全都在美国资本市场有资深履历。

朱嘉琦并不避讳量化交易所带来的巨额回报。在当天的发布会上，跃然科技CEO朱嘉琦回忆了五年前被称为“光大乌龙指”事件，他表示，“光大证券交易员的失误操作，造成超过100支股票出现巨额交易，但我有幸通过量化交易操作抓住了短暂的交易机会，并在当天获利丰厚。当天我便买了一辆阿斯顿·马丁犒赏自己。”

从量化交易到人工智能，预期中的丰厚获利与团队支持成为朱嘉琦团队从量化交易迈入人工智能领域的动力。在他看来，在量化交易中加入AI机器自我学习的特性，能够帮助量化模型适应不同市场环境，深入挖掘新选股因子以及因子与股票收益之间的非线性关系，提高模型预测能力，更敏锐地捕捉未被发现的市场机会。

不过，一些量化对冲基金认为，机器学习不过是众多观察市场异动统计方法中的一种，所谓的人工智能并不稀奇。而最为致命的是，一个模型如果被证实有效而又流行起来的话，很快就会导致这一模型失效。

最近的美国AI基金领域例子也在眼前。

2017年10月18日，美国两家公司EquBot LLC、ETF Managers Groupl合作推出全球首只应用人工智能、机器学习进行投资的ETF——AI Powered Equity ETF。AIEQ刚问世的时候表现十分优异，不过随后该基金表现却不尽如人意，甚至出现和大盘指数表现大幅偏离的情况。例如10月25日和11月7日市场表现较弱，标普500指数两天的跌幅分别为0.47%和0.02%，纳斯达克综指跌幅分别为0.52%、0.27%，而AIEQ这两天的跌幅达到了1.11%和1.09%。

即使在模型构建上有所进步，让机器更多的参与到策略的制定中，人工智能还面临着两大问题：一是模型预测过于精确（过拟合）以至于短期难以实现；另一则就是人工智能的决策并不透明，普通人难以理解机器的操作逻辑。实际上，从目前人工智能深度参与投资的所有公开信息中，并无百发百中的成功者。