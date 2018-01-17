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投行BMO上调亚马逊目标价至1600美元 看好其广告业务

投行BMO上调亚马逊目标价至1600美元 看好其广告业务
2018年01月17日 12:06 TechWeb
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　　TechWeb报道 1月17日消息，据美国财经网站CNBC报道，投资银行BMO资本市场（BMO Capital Markets）表示，由于其蓬勃发展的广告业务，亚马逊股票将在2018年实现历史性的增长。

　　该公司将亚马逊的目标价从1200美元（7718.4元）上调至1600美元（10291.2元）。根据财经数据提供商FactSet的数据显示，该公司给出的目标股价是最高的。与上周1305.20美元（约合8395元）的收盘价相比，上涨了23%。

　　BMO分析师丹尼尔-塞尔蒙（Daniel Salmon）表示：“我们认为，亚马逊广告业务的兴起，能推动公司利润率的增长以及多重扩张，如果亚马逊能分享更多相关数据点，比如对其云业务的影响，那么该业务将刺激公司股价大幅上扬。最终的结果是，对亚马逊的广告业务更有信心，并因此调高对亚马逊的业绩预期。”

　　分析师的新目标价意味着，鉴于目前的普通股水平，亚马逊市值将达到7710亿美元（约合4.96万亿元）。当地时间周二，亚马逊股价上涨约2%。

　　亚马逊在零售领域的崛起已持续近21年，但近年来，这家电子商务巨头一直在以更快的速度积累市场份额。

　　5年前，亚马逊的股票交易价格为272美元（约合1749元），到2016年1月时攀升至每股809美元（5203元），目前该公司股价约为1325美元（8522元）。就市值而言，亚马逊在标准普尔500指数中排名第四，仅次于苹果、Alphabet和微软

　　塞尔蒙指出，在中长期内，亚马逊的赞助产品广告、标题搜索广告和产品展示广告将为该公司带来180亿美元（约合1158亿元）的营收。

　　该分析师还说，当亚马逊开始将某些广告费用纳入营收时，该公司的营收可能也会出现增长。

　　近几个月来，亚马逊一直在整个产品组合中涉足各种广告产品，为今年获得更大的市场份额做准备。一位消息人士称，亚马逊正与Kargo等第三方移动广告公司展开合作。

　　FactSet的数据显示，富国银行的分析师肯-塞纳（Ken Sena）目前是华尔街上第二乐观的分析师，他给出的亚马逊目标股价为1525美元（约合9808元）。另外三家投资银行给出的目标股价为1500美元（9647.25元）。

　　美国投资银行Piper Jaffray分析师迈克尔-奥尔森（Michael Olson）上周重申了他对亚马逊股票的“买入”评级，并将亚马逊股票的目标价从上周的1200美元（7718.4元）上调至1400美元（8999.34元）。（小狐狸）

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