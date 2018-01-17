红杉资本合伙人打破沉默：我们如何运作新基金

布莱恩·施莱尔

导语：美国科技媒体TechCrunch近日采访红杉资本的合伙人布莱恩·施莱尔（Bryan Schreier），介绍新成立的投资基金Sequoia Scout III。这个新投资基金将专注于向那些处于种子轮的企业进行投资，红杉资本将如何运作新基金？此外，红杉资本目前也面临着更加激烈的竞争，而他们将如何面对？今日发表的对话实录将解答这些问题。

以下为文章全文：

作为世界上最著名的投资机构之一，红杉资本又成立了一个新的投资基金，该基金名为Sequoia Scout III，规模为1.8亿美元。红杉的这个新投资基金将专注于向那些处于种子轮的企业进行投资。

毫无疑问，在成立这个投资基金之后，红杉资本将会密切关注那些初创企业的创始人。我们对红杉资本的合伙人布莱恩·施莱尔（Bryan Schreier），莱同时还是Dropbox、Thmbtack和Qualtrics等企业的董事会成员。我们请他向我们介绍了新基金的工作方式。

通常情况下，红杉资本不太喜欢向外界介绍他们的工作方式。但是这一次他们却同意打破惯例，向我们介绍新成立的投资基金，这或许是因为他们终于意识到自己一直以来对外界都缺乏透明度。此外，他们目前也面临着更加激烈的竞争，例如股权众筹平台AngelList给他们带来的挑战。

以下是我们与施莱尔的对话实录，为了易于阅读我们对其进行了轻度编辑。

问：这个新的投资基金很有意思。在过去数年中，红杉资本一直都是在使用主投资基金对早期初创企业进行投资，但是这一次红杉拥有了一个专注于对种子轮企业进行直接投资的基金。红杉还将会对那些由所谓的“观察员”介绍来的企业进行投资，是这样吗？

答：是的，红杉资本一直以来都有对种子轮企业进行投资的历史，从我们刚刚成立之初就是如此。这次新成立的基金，是为了巩固我们的这个传统，将所有种子轮项目整合为一个独立的基金。就像我们投资Airbnb、Dropbox和Stripe时那样，我们将会寻找那些可以直接投资的种子轮投资机会。另外红杉还有一个由超过100人组成的“观察员网络”，我们也将会依靠这个网络来寻找机会。这个网络中大部分人都是红杉投资组合企业中的创始人和企业管理人员。

问：在我们继续讨论之前，能不能先介绍一下这个基金里的投资人都是哪些人？

答：这个基金中的投资人，和我们其他基金的投资人组成都差不多。一大部分为非盈利机构，当获得投资的企业获得大规模回报的时候，这些回报会反过来支持这些非盈利组织的运营。

问：可以说红杉资本是“观察员”潮流的缔造者之一，如今这种做法非常流行，许多投资机构都开始使用这种方法。你能为此发表一些看法吗？例如，当这些观察员代表红杉接触个人关系网的时候，你们之间的透明程度有多高？另外，他们是否只能代表你们去联系那些优秀的初创企业？

答：我们鼓励他们能够做到完全透明，这是我们一直以来的态度。因为打给初创企业的资金都来自于红杉。至于他们是否只能代表我们联系初创企业，我们对此并没有特殊的要求，但是我认为大多数情况下他们都是这样做的。

问：这些观察员能够获得多少分成？当一个观察员找到了优秀的投资项目后，整个观察员网络都能获得奖励吗？还是只有找到投资项目的那个人才能获得经济奖励？

答：基金中有一部分是所有观察员共享的，所以当观察员推荐的企业表现良好，基金获得了较高的投资回报之后，所有人都可以从中获益。

问：红杉是否会直接对观察员提出这样的要求：“找到在这个领域中最好的人。”？

答：通过关注创业者，我们已经找到了那些最成功的人。我们已经形成了一个良性循环：我们先是找到了一些有想法的创业者，在他们获得成功之后，其他创始人会带着想法找到他们。通过这个网络我们找到了许多良好的投资机会。

问：你们会直接对种子轮企业进行投资，也会和这些观察员一起进行合作。在两种投资模式中，云杉是否能够获得信息权、认股权证或是优先购买权？

这两种投资模式之间还是有比较大的区别的。与观察员联合完成的投资是由观察员所主导的，因此我们并不拥有信息权。它的意义是为我们网络中那些缺少行政支持或是所需的费用而无法进行种子轮投资的创始人提供帮助，让他们与我们一起做决策。这种投资模式与红杉直接投资有很大的区别，红杉在直接投资初创企业的时候，并不在企业的股权结构表中；我们并不会要求信息权或是董事会席位。

问：在新基金中，有多少钱会支付给观察员？

答：在做出投资之前，我们也说不清楚。

问：你个人也曾经领投过种子轮融资，但是你并不负责管理这个项目。红杉内部是否有人负责带领种子轮投资这个项目？

答：我们都会做种子轮投资。事实上，我们每年种子轮投资的数量与A轮投资数量是一样的，每个投资人每年都会进行1-2次种子轮投资。当我和创业者见面的时候，我都会特别指出，在进行投资的时候，我们是在选择上最精心的机构之一，因为我们每年都会接触成千上万家公司，但是我们的每个投资人都只会和其中一小部分达成合作。而在所有的合作之中，有大约一半都是种子轮投资。

问：我来问一个老生常谈的有关风险信号的问题。企业在获得红杉的种子轮投资之后，是否有在未来融资中无法继续获得红杉投资的风险？

答：对于这个问题，我们认真研究过数据。数据显示，成功从红杉获得种子轮投资的企业，在未来成功继续获得风险投资的概率相比其他企业高三倍。我认为这说明了一个问题，那就是企业建设在融资初期非常重要，我们的投资模式非常适合初创企业。

问：你们会花很多时间去和这些初创企业去交流吗？我知道红杉非常反感多家投资机构共同投资同一家初创企业的做法。

答：我们给初创企业的建议是，在进行种子轮融资的时候，只挑选少数几个影响力较高的合作伙伴。很长一段时间以来，我们都非常关注处于种子轮的企业，因此我们是值得合作的三四家机构之一。这些高影响力机构一般不会要求获得董事会席位，我们也是如此。我们专注于为企业提供各种各样的支持，例如打造第一个工程团队，以及帮助他们获得第一批客户等等。

问：你们会对还处在创意阶段的企业进行投资吗？企业要发展到什么样的规模才有可能获得你们的投资？

答：我希望让所有创始人都知道，你随时都可以与红杉联系，不用害怕联系的太早。我认为我们是少数几个能够将一家企业从创意阶段一路带到IPO的投资机构之一。

有人认为创始人在红杉资本这里只能得到一次机会，把握不住就再也无法获得红杉的投资。但是事实完全相反。例如线上服务市场Thmbtack这家企业，在对他们进行投资之前，我们之间已经联系了3年。还有支付企业Square，在成为他们的投资方之前，我们与该公司创始人杰克·多西（Jack Dorsey）接触了一年半的时间。

我们不会在约会一次之后就与对方联姻，因此企业与我们接触的越早越好，哪怕当前还只是停留在创意阶段。

问：在你看来，种子轮阶段的融资最近出现了哪些变化？最近的报道中，企业所获得的种子轮资金金额越来越少了。

答：我觉得造成这种现象的原因，是做出正确的投资决定是一件非常困难的事情。要想得到回报，投资人往往要等上很长的一段时间。对于投资人来说，为企业提供种子资金最初看上去是一件有意思的事情，可以当成一项爱好。但是之后投资人发现要想获得回报，可能要等待10年的时间，于是他们投资种子轮企业的意愿开始慢慢降低。

问：你肯定已经听说过AngelList的Spearhead项目了，AngelList通过这个项目给观察员提供资本，让他们自己建立风投基金。你觉得这个趋势未来会越来越常见吗？

答：我对这些项目并不是太熟悉，但是这次成立的基金是我们第三个观察员基金，我们在这方面已经努力了一段时间了。如果我们不是第一个，也应该是第一批使用观察员项目为创始人提供帮助的机构，看到其他机构也在做类似的事情，我们感到很兴奋。

问：在结束今天的访问之前，我还想问一个问题。你们最近的一笔种子轮投资给了谁？这家公司哪里吸引了你们的注意？

答：大约两年多以前，我们与Rylo达成了合作，这是一家360度摄像机企业，参与了他们的种子轮融资。这是一家硬件企业，他们面临的风险非常高。但是我们认为他们的产品非常优秀，将会颠覆我们拍摄视频的方式。

问：但是现在每个人的手机上都已经有摄像头了。而且市场上还有很多运动摄像机。这家公司具体哪里吸引了你们？

答：团队和产品。这家公司由这个世界上最优秀的两个人，他们开发出了优秀的产品。在亚马逊的评论上你会发现，Rylo产品的评星要领先于市场上同类产品2-3颗星。虽然他们是一家硬件企业，但是企业内部却秉承着软件和应用优先的原则，这种思维方式能够改变一切。（行云）