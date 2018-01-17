谷歌眼镜失败5年后 AR硬件走向成熟

也许你还记得5年前的谷歌眼镜，但当时增强现实AR还未被人们像今天这样的谈及。谷歌眼镜最终悄无声息地淡出了人们的视线。但是2017年，伴随着谷歌和苹果在增强现实AR软件方面的技术提升，市场重新燃起对AR的热情。

今年的国际消费类电子产品展览会（CES）上，增强现实AR眼镜的原型产品令人眼花缭乱。笔者发现了一款外形像普通眼镜的AR眼镜，它或许能够成为谷歌眼镜宣告失败后最有可能成功走向商业化的一款AR眼镜。

这款名为Blade的AR眼镜是由一家美国并不知名的上市公司Vuzix研发的，但Vuzix背后最大的股东是大名鼎鼎的英特尔公司。

笔者在现场体验了这款AR眼镜。这是一款把所有的元器件都融入进普通眼镜框架之内，又同时搭载AR增强现实功能的设备。右边镜片的右上角装有一块小小的显示屏，也就是这个显示屏将计算机里显示的东西投影到佩戴者的眼前。

来自法国参展团的某农业种植领域的企业主告诉笔者：“我们已经在植物检验中使用了它们的AR产品，戴上AR眼镜，就能通过对比判断出植物有没有问题。”

Blade重量为3盎司（约85克）。除了外形酷似普通眼镜这一最大卖点之外，Blade还是首款搭载亚马逊Alexa智能语音功能的AR眼镜，用户可以用语音来控制这款眼镜，执行不同的任务。它同时兼容Android和iOS平台。

Vuzix这家成立于1997年的企业，目前市值仍不到1.7亿美元，员工只有75人。公司首席运营官Paul Boris告诉笔者，Blade将于今年二季度量产发货，售价为1000美元，不过他相信，到2019年，Blade的价格就有望减半。

事实上，这并不是Vuzix首次推出AR眼镜。在工业级应用的产品方面，Vuzixa目前的客户包括DHL、空客以及博世等公司。

在工业领域取得成熟的应用后，Vuzix开始进军消费级领域。在AR消费级产品方面，不仅仅是苹果和谷歌有野心，像Magic Leap这类初创公司同样蛰伏已久。

去年年底，Magic Leap历时7年时间开发的Magic Leap的首款混合现实（MR）头显设备Magic Leap One公布，但没有引起轰动。在Vuzix总裁兼CEO Paul Travers看来，Magic Leap One更像是一个科学项目，而Blade能解决实际问题。

谷歌早在5年前就已经推出一款AR眼镜，不过当时并未取得成功，谷歌便转向智能手机的AR功能研发以及企业级头显设备的研发。此次谷歌也将在CES展上设有展位，并联合联想发布了一款VR设备。

苹果虽然没有展位，但是会在展会幕后与大量AR的开发者和硬件制造商接洽，寻求更多的合作机会。根据此前苹果供应商方面透露的消息，2019年完成AR眼镜的技术攻关，相关产品将于2020年推向市场，不过苹果没有确认是否会以苹果的品牌发布AR眼镜。

苹果CEO库克也是AR的坚定信仰者。库克曾表示，AR会超越VR，成为未来的计算平台中最广泛的应用。

Paul Travers对笔者表示，伴随着5G等物联网技术的突破以及芯片处理速度的提升，设备的“边际”和云端的互通将会更加频繁，这将令人工智能在更小、更薄的屏幕上的应用成为可能。

也许Blade并不是未来AR眼镜最终的形态，它还有很多不完美的地方，比如还不够小，还不能够支持足够多的应用场景，灵敏度还有所欠缺，显示屏的精度还没有达到无懈可击。但是相信随着技术的提升，只要产品做到符合大部分用户体验的时候，AR硬件自然而然地就会被普及。