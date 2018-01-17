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飞机上玩手机条件基本成熟 中小航企吃螃蟹概率更大

飞机上玩手机条件基本成熟 中小航企吃螃蟹概率更大
2018年01月17日 01:56 每日经济新闻
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　　每经记者 吴泽鹏 每经编辑 文 多

　　1月16日，民航局官网发布《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》指出，为了满足广大旅客需求，根据中国国情，经过技术测试、规章修订等一系列工作，认为开放机上PED使用的条件已基本成熟。

　　《每日经济新闻》记者注意到，根据评估指南列举，PED具体包括笔记本电脑、平板电脑、电子书、手机、视频播放器和电子游戏机等。

　　换句话说，乘客可在飞机上玩手机的日子又近一步。民航专家綦琦在接受记者采访时分析指出，中小航空公司或将率先尝试。

　　●坐飞机玩手机的日子不远了

　　1月16日，中国民航局发布了《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》（下简称《指南》），该文件的发布也意味着，只要航空公司同意，使用手机在飞机上网将成为可能。

　　什么是便携式电子设备（下简称PED），据民航局《指南》解释，所谓PED，泛指可随身携带的以电力为能源并能够手持的电子设备。例如：笔记本电脑、平板电脑、电子书、手机、视频播放器和电子游戏机等。

　　《指南》指出，近年来，中国民用航空局为了满足广大旅客需求，根据中国国情，经过技术测试、规章修订等一系列工作，认为开放机上PED使用的条件已基本成熟。

　　对于开放使用的过程，民航专家綦琦在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，流程主要是航空公司提出申请，然后民航局对航空公司提出的申请进行复核，如果通过的话就为航空公司发合格证。

　　另一方面，关乎航运安全，并不是乘客可以完全自由在飞机上使用手机。《指南》还规定，合格证持有人在其所运营的飞机上开放机上PED使用前，应建立相应的使用规范，内容包括明确可用的PED种类；可用/禁用的飞行阶段等。

　　●专家：如何推进要看航企回应

　　在《指南》发布之前，对于飞机上使用移动设备，民航局已有所松动。

　　2017年，民航局已放宽了对于机上便携式电子设备的管理规定，允许航空公司对便携式电子设备的影响进行评估，并制定相应的管理和使用政策。

　　另一方面，前述《指南》也披露，随着无线通信技术的快速发展，社会公众对飞机上使用PED，特别是使用手机的需求越来越强烈，多个国家的研究机构和专业组织对机上PED使用进行了持续性研究。波音、空客等飞机制造商也在设计和制造环节考虑如何防止PED干扰。

　　同时，在国外飞机上使用手机上网已经非常普遍。“国外相关技术已经非常成熟，外航的飞机早就已经可以用了。”綦琦对《每日经济新闻》记者表示。

　　那究竟什么时候旅客可以在飞机上自由使用手机呢？綦琦表示，民航局是开放的态度，关键是看“有没有航空公司回应”，他认为，中小航空公司尝试的可能性较大。

　　“航空公司必须要自己提出申请，顾名思义就是‘风险自担’，然后民航局进行复核。”綦琦进一步分析，三大航不会率先做这件事，他们较多考虑市场化风险，待中小航空公司率先启动后，“如果使用都没有什么问题”，三大航飞机就可以大规模使用。

　　值得一提的是，开放便携式电子设备使用后，“空中wi-fi”的发展将面临新的机遇。在綦琦看来，飞机上上网也有很多应用场景的，“长时间地与外界隔离，对商务旅客有一定影响。”綦琦还提到：“很多股民上飞机股票赚钱的，下飞机赔了，（因为）没有交易，这就是场景应用的意义。”

　　（实习生刘晨光对本文亦有贡献）

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