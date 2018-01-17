新浪科技> 业界 > 正文

汤森路透发布科技领导企业榜：微软第一 腾讯入围

汤森路透发布科技领导企业榜：微软第一 腾讯入围
2018年01月17日 14:49 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间1月17日下午消息，汤森路透周三发布了“全球100大顶尖科技领导企业”榜单，微软位居首位，其次是英特尔和网络设备制造商思科

　　该榜单希望找出科技行业中财务最为成功、组织最为稳固的企业，苹果、Alphabet、IBM德州仪器也都跻身前10。芯片制造商台积电、德国软件巨头SAP和都柏林咨询公司埃森哲也都入围前10。

　　剩余90家公司虽然上榜，但并未跻身前十，其中包括全球第一大网络零售商亚马逊和社交媒体巨头Facebook

　　这份榜单是根据28个因素综合计算而来，衡量了财务、管理层和投资者信心、风险和弹性、法律合规性、创新、人员和社会责任、环境影响和声誉等多项因素。

　　评估过程追踪了科技创新的专利活动，以及新闻和社交媒体上的情绪，以此反映公司的在公众心目中的声誉。

　　入围的科技公司至少要达到年收入10亿美元的门槛。

　　该榜单显示，这100家科技公司有45家总部位于美国；日本和中国台湾并列第二，分别有13家；之后则是印度，总共有5家企业上榜。

　　按照地域划分，北美有47家，亚洲有38家，欧洲有14家，澳洲有1家。

　　亚洲的优势凸显出腾讯等公司的高速增长，这家中国大陆企业成为首家市值超过5000亿美元的亚洲企业，去年11月的市值甚至超过Facebook。同时，联想和中兴也入围此榜单。

　　以下为该榜单中的前十名：

　　（书聿）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有