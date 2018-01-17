汤森路透发布科技领导企业榜：微软第一 腾讯入围

新浪科技讯 北京时间1月17日下午消息，汤森路透周三发布了“全球100大顶尖科技领导企业”榜单，微软位居首位，其次是英特尔和网络设备制造商思科。

该榜单希望找出科技行业中财务最为成功、组织最为稳固的企业，苹果、Alphabet、IBM和德州仪器也都跻身前10。芯片制造商台积电、德国软件巨头SAP和都柏林咨询公司埃森哲也都入围前10。

剩余90家公司虽然上榜，但并未跻身前十，其中包括全球第一大网络零售商亚马逊和社交媒体巨头Facebook。

这份榜单是根据28个因素综合计算而来，衡量了财务、管理层和投资者信心、风险和弹性、法律合规性、创新、人员和社会责任、环境影响和声誉等多项因素。

评估过程追踪了科技创新的专利活动，以及新闻和社交媒体上的情绪，以此反映公司的在公众心目中的声誉。

入围的科技公司至少要达到年收入10亿美元的门槛。

该榜单显示，这100家科技公司有45家总部位于美国；日本和中国台湾并列第二，分别有13家；之后则是印度，总共有5家企业上榜。

按照地域划分，北美有47家，亚洲有38家，欧洲有14家，澳洲有1家。

亚洲的优势凸显出腾讯等公司的高速增长，这家中国大陆企业成为首家市值超过5000亿美元的亚洲企业，去年11月的市值甚至超过Facebook。同时，联想和中兴也入围此榜单。

以下为该榜单中的前十名：

（书聿）