分析师：比特币在2018年可能涨到10万美元

新浪美股讯 北京时间16日CNBC称，丹麦盛宝银行分析师凯凡-彼得森（Kay Van-Petersen）周二表示，2018年比特币价格可能达到10万美元。

这位在去年曾正确预测加密货币涨势的分析师说，比特币之外，其他的加密数字货币也可能表现的更好。在2016年12月，彼得森曾预测比特币在2017年将达到2000美元。根据CoinDesk的数据，当时比特币的交易价格低于900美元，随后在2017年5月他的预测成为了现实。

他在周二再次抛出了大胆的预测，认为在更多得机构投资者和期货合约交易的推动下，比特币2018年可能涨到5万美元至10万美元。数据显示，要达到10万美元的价格，比特币需要从周二13601.43美元的最高价格上涨635%。先前，彼得森曾表示，达到10万美元可能需要10年的时间。

然而，包括比特币、以太坊等在内的数字货币周二出现大幅抛售，因政府打压预期升温。其中，比特币价格一度下挫逾14%，至12000美元下方。据路透报道，韩国企划财政部长官称禁止加密货币交易仍是一项可能选择。此外，一位中国央行官员周二也表示，应该禁止数字货币的集中交易。