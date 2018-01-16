区块链“忽如一夜春风来”从业者3年“冰火两重天”

每经记者 张虹蕾 每经编辑 杨 军

忽如一夜春风来，千树万树梨花开。刚刚过去的2017年，在一家区块链公司就职的李佳（化名）在格子间里穿梭不停，工作节奏相对于2016年明显加快了。这时她才意识到，区块链真的是“火”了。

和李佳的感受颇为相似，在区块链的热潮下，OK区块链研究院高级研究员周子涵的工作节奏也增加了一个量级。而2015年还在创投圈的她，发现区块链鲜有人问津，但现在各路资本都在对其“加码”。

区块链从业者的感受来源于行业发展的由冷到热，2015年以来，许多跨国大型金融集团纷纷以创投形式进入区块链领域，但是在行业内并未达到火爆的程度，甚至有点“冷”，直到2017年底、2018年初，被喻为“90年代的互联网”的区块链充斥了资本市场和各大媒体的头版头条以及朋友圈，从业者才体验到了“冰火两重天”的感觉。

投资人：从看不懂到迎接浪潮

2018年开年不久，真格基金创始人徐小平在内部群鼓励拥抱区块链革命的截图广为传播。一时间，徐小平的“区块链是顺之者昌、逆之者亡的伟大技术革命”，让区块链之“火”烧得更旺了。

如果时间倒推两年左右，可能谁也不会想到徐小平会发出上述言论。

在2015年，周子涵还在创投圈，那时她就接触到一些区块链项目。周子涵对《每日经济新闻》记者回忆称，2015年区块链的概念还没有特别“火”。尽管2015年下半年也有主流VC对该领域有投资意向，但却是“看得多投得少”的局面。

“这源于区块链不像互联网、AI、大数据能给予投资人非常直观的感受，很多人看不懂，因而2015年基本处于没有进展的状态”。周子涵说。

按照业内的共识，区块链1.0，以数字货币为起点，相关应用和支持软硬件；区块链2.0由数字资产开启，可以被理解为区块链技术在其他金融领域的运用；区块链3.0将区块链应用的领域扩展到金融行业之外，由更广阔应用场景覆盖人类社会生活的方方面面。

一时间，互联网公司扎堆布局区块链，阿里推出“区块链+存证应用”、京东推出“区块链+防伪应用”、小米推出“区块链+数字营销应用”。

此外，区块链已经在海外资本市场引发较多关注，美股区块链标的获得较大溢价。其中，迅雷从2017年10月13日到2018年1月9日上涨446%，人人、中网载线等均录得较大涨幅；金融科技公司Longfin更是在上市后4个交易日内最高上涨27.56倍。

从业者：相关人才成稀缺资源

相比于投资人对于区块链态度的变化，从业者的感受似乎更为直接。

2018年1月中旬的某一天，因为来不及回复记者的采访提纲，李佳十分抱歉地给对方回去电话。作为业内一家知名度较高的区块链服务公司的媒介经理，这样的状况已经持续很久。从2016年忙着给各大媒体递送名片却只能找到寥寥的采访机会，到2017年末至今，每天几乎都有媒体来咨询区块链的相关选题。李佳不仅要几乎无缝隙地回复采访问题，还要抽空接待来公司的品牌合作方。这时李佳才意识到，区块链真的是“火”了。

不同于李佳的后知后觉，周子涵在2016年就感觉到区块链的热度。她感叹称，2016年可谓是区块链的元年。2016年底，区块链技术首次被列入《国家信息化规划》。

如果说政策的支撑给予区块链发展更多机会，那么让更多人知晓区块链的则是代币发行融资（ICO）。

“2017年越来越多的人感受到区块链的热度。”周子涵表示，ICO把区块链的市场带“火”了。与此同时，越来越多的资本也开始入局，这个过程中由于资本的逐利性和一些人强烈的暴富梦想，难免存在一些泡沫，整个行业也呈现出良莠不齐的现状，但更重要的是很多靠谱的人和项目也走入了这个行业。

行业的热度也带“火”了区块链招聘业，区块链人才也成稀缺资源。网络招聘搜索服务网站Indeed数据显示，自2016年12月至2017年底，区块链就业市场扩张迅猛，岗位数量增长了207%。而现实的情况是，北京望京一家传媒公司以高薪寻求区块链编辑。

不过，随着国内对ICO、数字货币的监管政策出台，很多质疑区块链的声音也频频出现。

看未来：区块链是下一个互联网？

区块链这把“火”能烧多久，目前似乎尚未可知。但有意思的是，多位区块链研究者将其与上世纪90年代兴起的互联网相比。比如，长期跟踪区块链的网贷之家联合创始人石鹏峰就表示，区块链将来会像互联网一样渗透到每一个行业。记者采访多位业内人士发现，这源于两者共同点是技术、应用等方面都还处在野蛮生长期；但是也应该承认，区块链目前还没有发展出成熟的商业模式，也尚未成为一个公众熟知的事物：自身发展和公众认知都还有很大潜力。

“这是一个非常有趣、值得去做的事情。我相信未来会有更多人加入，这个行业会变得跟现在不一样得多。”区块链铅笔的创始人龚鸣已经是这个行业的一名“老兵”，他从2012年进入这个行业，彼时还没有出现“区块链”这个词。

龚鸣对《每日经济新闻》记者表示，区块链会改变很多事情，至少会很大程度改变金融的业态，这也是金融机构、政府、监管机构十分重视区块链的原因所在。

谈到区块链的现状，龚鸣认为未来区块链会成长到与互联网比肩的规模。

即便业内对于区块链寄予厚望，但根据Gartner发布的2017年新兴科技技术成熟度曲线，区块链目前还处于期望膨胀期，到成熟期还有5~10年的路要走。