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全国信安委发布《CPU熔断和幽灵漏洞防范指引》

全国信安委发布《CPU熔断和幽灵漏洞防范指引》
2018年01月16日 14:18 中国网信网
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　　全国信息安全标准化技术委员会秘书处（以下简称“信安标委秘书处”）针对近期披露的CPU熔断（Meltdown）和幽灵（Spectre）漏洞，组织相关厂商和安全专家，编制发布了《网络安全实践指南—CPU熔断和幽灵漏洞防范指引》（以下简称《防范指引》）。

　　信安标委秘书处相关负责人表示，熔断和幽灵漏洞影响范围覆盖主流CPU，引发广泛的关注。相关厂商应及时应对，为产品提供必要的技术支持，有序开展补丁升级工作，引导用户提高安全意识，有效控制相关风险，维护用户利益。

　　据介绍，本次披露的漏洞属于芯片级漏洞，主要影响和风险包括窃取内存数据、造成敏感信息泄漏等。目前尚未发现利用上述漏洞针对个人用户的直接攻击。

　　《防范指引》就受熔断和幽灵漏洞威胁的四类典型用户，包括云服务提供商、服务器用户、云租户、个人用户等，给出了详细的防范指引，并提供了部分厂商安全公告和补丁链接。其中，云服务提供商和服务器用户应在参考CPU厂商和操作系统厂商建议的基础上，结合自身环境制定升级方案，综合考虑安全风险、性能损耗等因素，采取相关安全措施防范安全风险；云租户和个人用户应及时关注云服务提供商、操作系统厂商、浏览器厂商等提供的安全补丁，及时升级，避免受到漏洞的影响。《防范指引》全文可通过访问信安标委网站获得（www.tc260.org.cn）。

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